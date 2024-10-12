Кто богател на российской нефти при Романовых

Россия далеко не всегда была нефтяной державой. «Чёрное золото», а вернее борьба за него, стала частью геополитики ещё при Романовых, поэтому полезное ископаемое сделало богатыми многих – и не всегда российские подданных.

© РИА Новости

Бизнес по-русски

Во второй половине XIX века из нефти получали керосин, который шёл на поддержание работоспособности осветительных приборов и малогабаритных устройств для приготовления пищи. Его использовали для нужд образования, здравоохранения, городского коммунального хозяйства.

Промышленным выпуском керосина на российском рынке в то время занималась корпорация американца Рокфеллера. Отечественная нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая индустрии находились в таком упадке, что не могли составить иностранной компании никакой конкуренции.

Естественно, зарубежные арендаторы не были заинтересованы в развитии отрасли в России или экологической безопасности. Они стремились лишь опустошить российские недра и максимально разбогатеть на этом.

А в 1872 году власти страны предложили приватизировать нефтеносные участки путём открытых торгов за единовременную плату. У отечественных предпринимателей появился шанс получить выгоду, чем и воспользовались Василий Кокорев и Пётр Губонин. Они «потеснили» Рокфеллера, создав Бакинское нефтяное общество. Уже к 1877 году компания добывала около трети всей российской нефти.

Ставка на инновации

В начале 70-х годов швед Роберт Нобель, посланный в Россию за древесиной, пришёл к выводу – заработать на нефти получится быстрее. Он приобрёл нефтеперерабатывающий завод и задумался о новом способе переправки «чёрного золота». Результатом его научных трудов стал нефтепровод.

На мировом рынке же российская нефть оказалась благодаря строительству первого в мире нефтеналивного судна «Зороастр».

К концу XIX века Рокфеллеру и Нобелю конкуренцию составляла компания Ротшильдов, которая начала строить нефтяные танкеры для транспортировки нефти по Суэцкому каналу. Решение оказалось верным – вскоре бакинская нефть попала практически на все континенты.

Страну на несколько шагов назад отбросила революция. Забастовки рабочих, поджоги и погромы предприятий привели к тому, что нефтедобыча упала практически до нуля, в результате чего Россия лишилась своих европейских и восточных рынков сбыта.

Но настоящие испытания для российской нефтедобывающей отрасли были ещё впереди. Гражданская, Великая Отечественная войны, английские интервенции, турецкая оккупация Кавказа наглядно доказали – сфера является стратегической. Осознав это, власти в исторически сжатые сроки построили самую мощную нефтяную индустрию в мире, которая даже в непростые 90-е годы не перестала занимать лидирующие позиции. Ничего не изменилось и сегодня. Россия – признанная сверхдержава на нефтяной мировой арене.