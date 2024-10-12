Кто воевал вместе с немцами против Красной Армии в Сталинградской битве

В ходе Сталинградской битвы советским бойцам пришлось противостоять не только немцам. Во время самого тяжёлого сражения Великой Отечественной войны противниками Красной Армии выступили армейские корпуса чуть не со всей Европы.

© РИА Новости

Итальянцы

Италия была представлена в битве 8-й итальянской армией, а это примерно 130 тысяч итальянских солдат и офицеров. Согласно данным, полученным из итальянских источников, во время сражения погибло более 20 тысяч солдат, в плену оказались 64 тысячи человек, а ранения получили ещё 35 тысяч граждан этого европейского государства.

Хорваты

Со стороны Хорватии в Сталинградской битве принял участие 369-й пехотный полк, который более известен под названиями «Дьявольская дивизия» и «Хорватский легион». Особенно отличились легионеры в боях за завод «Красный Октябрь».

К концу июня 1942 года численность полка составляла около пяти тысяч человек. К 21 октября 1942 в строю осталось только 1 403 человека.

Венгры

Внушительные потери в Сталинградской битве понесли венгерские формирования. Если верить официальным источникам, на родину не вернулось более 120 тысяч венгерских солдат.

Румыны

Свой след в боях за Сталинград также оставили румынские 3-я (150 тысяч человек) и 4-я (75 тысяч человек) армии. Общие потери Румынии составили почти 160 тысяч погибшими, пропавшими и ранеными.

Казачьи формирования

В составе вермахта находились и казачьи формирования. Их численность составляла 50 тысяч человек. Казаков использовали при прорыве к Сталинграду с Северной стороны.

В Германии такие отряды называли «Добровольцами Восточных войск». Можно предположить, что они-то как раз и понесли наиболее тяжёлые потери, так как казаков не брали в плен – их сразу расстреливали.