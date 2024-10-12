Кто воевал вместе с немцами против Красной Армии в Сталинградской битве
В ходе Сталинградской битвы советским бойцам пришлось противостоять не только немцам. Во время самого тяжёлого сражения Великой Отечественной войны противниками Красной Армии выступили армейские корпуса чуть не со всей Европы.
Итальянцы
Италия была представлена в битве 8-й итальянской армией, а это примерно 130 тысяч итальянских солдат и офицеров. Согласно данным, полученным из итальянских источников, во время сражения погибло более 20 тысяч солдат, в плену оказались 64 тысячи человек, а ранения получили ещё 35 тысяч граждан этого европейского государства.
Хорваты
Со стороны Хорватии в Сталинградской битве принял участие 369-й пехотный полк, который более известен под названиями «Дьявольская дивизия» и «Хорватский легион». Особенно отличились легионеры в боях за завод «Красный Октябрь».
К концу июня 1942 года численность полка составляла около пяти тысяч человек. К 21 октября 1942 в строю осталось только 1 403 человека.
Венгры
Внушительные потери в Сталинградской битве понесли венгерские формирования. Если верить официальным источникам, на родину не вернулось более 120 тысяч венгерских солдат.
Румыны
Свой след в боях за Сталинград также оставили румынские 3-я (150 тысяч человек) и 4-я (75 тысяч человек) армии. Общие потери Румынии составили почти 160 тысяч погибшими, пропавшими и ранеными.
Казачьи формирования
В составе вермахта находились и казачьи формирования. Их численность составляла 50 тысяч человек. Казаков использовали при прорыве к Сталинграду с Северной стороны.
В Германии такие отряды называли «Добровольцами Восточных войск». Можно предположить, что они-то как раз и понесли наиболее тяжёлые потери, так как казаков не брали в плен – их сразу расстреливали.