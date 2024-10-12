В шортах и с голым торсом: какие парады были на Красной площади до войны

После революции 1917 г. Красная площадь увидела радикально новые демонстрации: нудистов и физкультурников. Начнем с последних. Уже в начале 1920-х гг. в СССР развернулась мощная пропаганда физической культуры: по стране стали появляться тематические фотовыставки, плакаты, велись лекции и беседы о пользе физкультуры, об этом же говорили по радио, в прессе и в кино. Но, конечно, наиболее впечатляющими стали спортивные праздники и парады физкультурников (наподобие военных) — для того времени явление новое и весьма необычное.

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Первый такой парад принимал в Москве Ленин в мае 1919 г. В 1930-е гг. пропаганда физкультуры набирала обороты. В 1937 г. парад физкультурников на Красной площади в Москве имел статус «Всесоюзного» и в нем участвовало 45 тысяч юношей и девушек из 11 советских республик. На трибуне Мавзолея стоял «лучший друг советских физкультурников» товарищ Сталин. Год спустя в похожем параде с плакатами «Привет родному Сталину!» прошли 35 тысяч человек, а головная колонна из 450 физкультурников называлась «Наш первый депутат – Сталин!».

Газета «Известия» утверждала, что эти парады – «новый вид искусства, монументального, грандиозного, в котором театр, балет, опера, живопись, скульптура, музыка, песня синтетически соединены, подчиняясь физкультурному действию». Молодые люди в шортах и цветных футболках (а юноши нередко и без них), со знаменами и в форме разных цветов, подтянутые – они производили неизгладимое впечатление. Даже лыжники (к лыжам приделали подшипники) участвовали в парадах. Некоторые физкультурники, проходя мимо Мавзолея, демонстрировали гимнастические упражнения на перекладине. Все действо длилось несколько часов. И оно достигало своих целей – не только спортивных, но и пропагандистских. Увидев парад физкультурников 1938 г., французский писатель Андре Жид сказал:

«Как не восхищаться страной и режимом, способными такую молодежь создавать!»

Пропаганда физкультуры в СССР имела и военное значение, подготавливая к службе в армии здоровых и крепких призывников. Во многих спортивных секциях проводилась воспитательная работа патриотического, военизированного характера. Одна из колонн парада на Красной площади 1938 г. (представляющая Белоруссию) даже называлась «Войны мы не хотим, но к бою готовы!» А украинцы выступили на тему «Форпост обороны на западе». Еще одно выступление (института физкультуры им. Сталина) было исполнено на тему «Если завтра война» и включало в себя упражнения в фехтовании. Были и колонны физкультурников в противогазах, и с винтовками, и даже небольшие «военные» детские отряды: часть детей ехала на игрушечных тачанках с бутафорскими пулеметами, а везли тачанки вместо лошадей другие дети.

В то время москвичи уже почти забыли о шествиях по центру Москвы и других городов активистов общества «Долой стыд». Общество радикальных нудистов с таким названием действовало в 1924-1925 гг., пока общественность не добилась прекращений голых акций. Нудисты совершенно обнаженные (разве только с повязками «Долой стыд») заходили в трамваи и поезда, в магазины (публика с визгом разбегалась). Они считали стыд порождением буржуазной этики, мешающей людям ощутить свободу и равенство между собой. Лидером движения был Карл Радек, друг Троцкого.

«Мы дети солнца и воздуха!», — объявляли народу нудисты, появившись перед ними на той же Красной площади или в других местах.

«Мы, коммунары, не нуждаемся в одежде, прикрывающей красоту тела!», — говорили они.

Художница Н. Северцова-Габричевская так описывала реакцию советских людей на «детей солнца»:

«Кто-то хохотал до слез, кто-то плевался. Старухи крестились, говоря: "Апокалипсис! Конец света!" — и растерянно спрашивали у прохожих: "Что ж это? И нас заставят раздеться?"»

Многие комсомольцы активно поддерживали общество и вообще стремились к половому раскрепощению.

«Каждый комсомолец может и должен удовлетворять свои половые потребности», а "каждая комсомолка обязана идти ему навстречу, иначе она мещанка"», — гласили комсомольские агитационные материалы.

Получить возможность близости с женщиной, считали многие комсомольцы, в стране советов должно быть так же легко, как выпить стакан воды (так это и называлось, «теорией стакана воды»). Вслед за заводами и землей хотели социализировать и секс. Но вскоре высшее партийное руководство осудило и теорию «стакана воды», и движение «Долой стыд», считая его порождающим сексуальную распущенность. Партия, с приходом Сталина на руководящий пост, так переживала, что допустила это явление, что запрятала все документы об обществе нудистов и фотографии их шествий, что до сих пор их невозможно найти, а единственным источником информации об этом явлении являются мемуары, записки и письма современников. После 1925 г. массовый нудизм постепенно стал сходить на нет, а милиция начала пресекать акции голых. В 1930-е их не стало.