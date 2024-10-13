Приметы и поверья на 13 октября: что нельзя делать на Михаила Соломенного?

По народному календарю 13 октября день Михаила Соломенного. Его еще называли просто Соломенный день. В этот день на Руси обновляли постели, сжигали в печах и овинах старую солому из подушек и матрацев и набивали новой. Пожилые женщины бросали в огонь и свои лапти, чтобы дать ход зиме.

© Мир24

Также сжигание соломы считалось частью ритуала, который уберегал от нечисти. Считалось, что накануне Покрова (14 октября) лешие бродят по лесу, ломают деревья, пугают людей и животных, воют, а в Ерофеев день (17 октября) исчезают до весны.

13 октября не принято делать ремонт или что-то чинить, иначе это затянется надолго, и в процессе будут возникать трудности. Запрещается лениться и праздно проводить время. В этот день не ходили в гости и сами не приглашали гостей – это может закончиться ссорой, удача может покинуть дом. Нельзя брать подарки от незнакомцев, так как с ними могут передать беды и болезни. Принято в этот день хорошенько помыться и надеть чистую свежую одежду.

Считалось, что в день Михаила Соломенного можно узнать, какая предстоит зима – холодная ли, снежная ли? По приметам, если журавли к этому дню улетели в теплые края, то зима будет суровой. Если в лесу нет грибов, но много орехов – будет холодно и снежно. Если в этот день грянул гром, зима будет короткой и малоснежной. А если на березах сохранилось много листьев, то земля нескоро покроется снегом.