Мальчик в Аргентине нашел древний череп гигантского ленивца

Череп гигантского ленивца обнаружен в Аргентине. Его нашел четырехлетний мальчик во время прогулки на побережье. Находку передали палеонтологам.

Они выяснили, что окаменелости примерно 15 тысяч лет. Это было довольно крупное животное – не менее трех метров в длину и весом больше тонны. У него вытянутый череп и большие когти, которыми можно рыть огромные норы под землей.

Кости гигантских сухопутных ленивцев на побережье Мар-дель-Плата находят часто. В мае этого года в этих местах обнаружили полный скелет животного, жившего около 50 тысяч лет назад.