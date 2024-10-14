Как «Моссад» ловил человека, открывшего миру ядерные секреты Израиля

Израильские спецслужбы охотились за этим человеком на нескольких континентах, ведь он собирался выдать главный секрет Израиля — рассказать о программе создания ядерного оружия. Разоблачитель в итоге попал в расставленную для него «медовую ловушку» и поплатился за свою беспечность 18 годами свободы. В день рождения Мордехая Вануну «Газета.Ru» рассказывает историю жизни человека, который просто пытался бороться за мир во всем мире.

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С этой ослепительной блондинкой он столкнулся в очереди у газетного киоска на пешеходной площади Лестер-сквер в центре Лондона. Они встретились глазами и она улыбнулась.

«Вы тоже турист?»— набрался он смелости спросить.

Мордехай Вануну, обладатель главной тайны Израиля, в тот момент и не подумал, что заговорив с девушкой, так похожей на голливудскую актрису Фарру Фоссет, он помог «Моссаду» захлопнуть «медовую ловушку». Одна из самых громких операций израильской спецслужбы подходила к финалу.

Нелинейная судьба

У героя этой шпионской саги нелинейная судьба. Родился в ортодоксальной семье, учился в религиозной школе, но уже в юности решил порвать с иудаизмом. Служил в армии, потом поступил в университет — изучал физику. Но вскоре бросил занятия.

Первой поворотной точкой в судьбе будущего разоблачителя, получившего всемирную известность, стала его попытка устроиться на работу в Ядерный исследовательский центр в Димоне, в пустыне Негев. В феврале 1977, после многочисленных проверок, экзаменов и курсов подготовки, он получил должность техника. Помимо неразглашения конфиденциальной информации, в контракте был и еще один пункт — запрет на посещение арабских государств и стран соцлагеря в течение пяти лет после увольнения.

Столь строгие меры были вполне объяснимы — из 2700 сотрудников центра только 150 имели допуск в так называемый «Институт 2» . Такой допуск был и у Мордехая Вануну.

Но бомба с тикающим механизмом уже была запущена. Вануну, совмещавший работу в центре с учебой в университете Бен-Гуриона в Беершебе, где он изучал экономику, сблизился с радикально настроенными палестинскими студентами.

«Левак, настроен про-арабски», — сделала пометку в его досье служба безопасности центра.

«Безопасники» провели с ним несколько бесед и указали на недопустимость раскрытия чувствительной информации.

В начале 1985 он был уволен в связи с сокращением бюджета исследовательского центра. Но профсоюз добился его восстановления на работе. Доступ к ядерным секретам Израиля он потерял 27 октября 1985 года. При увольнении Вануну получил выходное пособие в 7500 долларов и рекомендательное письмо.

Боссы техника не знали, что помимо этого Вануну унес собой и самый тщательно охраняемый секрет Израиля.

Незасвеченные кадры

Как пишут авторы книги «Моссад. Самые громкие операции израильской секретной службы», однажды Вануну пронес в «Институт 2» фотокамеру. Он положил ее в сумку вместе с университетскими учебниками. На случай, если бы служба безопасности начала бы задавать ему вопросы, у него была готова легенда — мол, брал рюкзак с собой на пляж и забыл выложить камеру. Но никто не задал ему вопросов.

Камеру он спрятал в своем личном шкафчике. Во время обеденных перерывов и в вечерние смены на свой Pentax он сделал в общей сложности 58 фотографий — лабораторий, оборудования и т. п.

Именно с этими непроявленными фотопленками 31-летний безработный Мордехай Вануну, закрыв свои банковские счета и продав авто, отправился в неблизкое путешествие — в Юго-Восточную Азию. Финальной точкой этого маршрута была Австралия. Именно на этом континенте начала разворачиваться история с большим количеством «поражающих факторов».

В Сиднее он перебивался случайными заработками. В поисках себя случайно забрел в церковь Святого Георгия, где обретались бездомные и прочие декласированные элементы. Там он встретил священника Джона Макнайта, который, видимо, мог найти ключик к заблудшим душам — через несколько недель и бесед с отцом Вануну обратился в христианство и взял себе имя Джон Кроссман.

Прихожанам церкви Вануну предлагал посмотреть слайдшоу из фото, сделанных в Димоне, но их это почему-то не заинтриговало.

Интерес проявил колумбиец Оскар Герреро, журналист-фрилансер, с которым в Сиднее познакомился Вануну. И фотопленки были наконец-то проявлены.

Герреро хотел заработать на эксклюзивной информации,

Вануну пытался бороться за мир во всем мире.

Но в Сиднее их ждала неудача — в местных редакциях, куда они пытались пристроить за деньги израильские госсекреты, решили, что имеют дело или с чудаками, или мошенниками.

Но когда Герреро обратился в британскую The Sunday Times, ему улыбнулась удача — журналисты издания оценили взрывоопасный потенциал будущей истории.

Гончих спустили с поводка

Сведения о том, что кто-то пытается продать секретную информацию о его ядерной программе, были получены Израилем в августе 1986 года. Один из сотрудников The Sunday Times обратился к своему израильскому коллеге Ами Дорону, который несколько лет назад пытался написать книгу об объекте в Димоне, с просьбой навести справки о некоем бывшем работнике Ядерного центра по фамилии Вануну — вполне объяснимая предусмотрительность профессионалов.

От Дорона в итоге информация утекла в израильские спецслужбы.

По другой версии, о планах Вануну в Израиле узнали опять же благодаря журналистам, но австралийским — сотрудник местного телевидения обратился в посольство Израиля в Канберре с просьбой пояснить — действительно ли некий странный господин, пытающийся продать фото секретного ядерного реактора, является гражданином Израиля.

Так или иначе, сигнал тревоги прозвучал, и он был услышан.

Решение о судьбе Мордехая Вануну принималось на уровне премьер-министра Шимона Переса.

Кто-то из его советников предложил ликвидировать Вануну в Австралии. Но эту идею отвергли. Было принято решение выкрасть и доставить разоблачителя в Израиль живым.

В срочном порядке в Австралию были командированы сотрудники подразделения «Моссад» «Кесария», занимающегося силовыми акциями за рубежом. Но они опоздали — в Австралии уже побывал журналист The Sunday Times Питер Хоунем, который вывез Вануну в Лондон.

Получив доступ к спискам пассажиров авиарейсов и данным пограничного контроля, израильские оперативники поняли, где искать Вануну.

Гончие берут след

Тем временем в Лондоне журналисты The Sunday Times «потрошили» бывшего техника. Он рассказал им все, что знал. Привлеченные эксперты подтвердили достоверность его информации.

The Sunday Times пообещала информатору солидное вознаграждение — 100 тыс. долларов за информацию и фото и 25 процентов от продаж книги, если она будет написана.

Но Вануну беспокоил не финансовый вопрос.

Он понимал, что израильские спецслужбы уже могли открыть сезон охоты.

Его опасения были вполне обоснованными. «Моссаду» удалось установить отель, где он проживал, и его контакты в The Sunday Times.

Но у израильских оперативников не было свободы маневра — о том, чтобы похитить Вануну с территории Соединенного королевства и речи быть не могло, премьер-министр Израиля Шимон Перес не хотел портить отношения с британским премьером Маргарет Тэтчер. Было решено вывезти Вануну в Италию.

Сотрудники «Моссад» внимательно изучили психологические особенности Мордехая Вануну и решили расставить для него «медовую ловушку» — так в западных СМИ именуют прием, когда спецслужбы пытаются завлечь в свои сети интересующий их объект с помощью представительниц слабого пола.

В качестве приманки выступила прекрасная «Синди» — сотрудник «Моссад». Их встреча 24 сентября 1986 года на Лестер-сквер была отнюдь не случайной.

Вануну чувствовал себя одиноким, ему не хватало женского внимания. Именно этот фактор решил использовать «Моссад».

Разговор, начавшийся у газетного киоска, Вануну и «Синди» продолжили в кафе. «Синди» рассказала, что она родом из США, по национальности еврейка, работает косметологом, а в Лондон действительно приехала как турист.

«Вы из «Моссад»?» — спросил ее Вануну полушутя.

«Нет, нет, — последовал ответ. — Нет. А что такое «Моссад»?».

Внезапно вспыхнувший роман продолжился в следующие дни — они гуляли по паркам, ходили в кино. И много целовались.

Шпионка, которую я любил

Кем на самом деле была прекрасная блондинка, журналистам удалось выяснить несколько позднее. Ее настоящее имя — Черил Бен-Тов, родилась в семье американского миллионера. В 17 лет она переехала в Израиль. Служила в армии, где познакомилась со своим будущим мужем, сотрудником армейской разведки. После того, как ее завербовал «Моссад», прошла двухгодичную спецподготовку.

Так как журналисты предали гласности ее личность, она была вынуждена завершить свою карьеру оперативника.

Последнее, что о ней известно — жила с мужем в штате Флорида, занималась бизнесом в сфере недвижимости.

Журналист Питер Хоунем пытался отговорить Вануну от встреч с «Синди». Но безуспешно. «Медовая ловушка» окончательно захлопнулась, когда «Синди» предложила Вануну полететь с ней в Рим, где у ее сестры якобы была квартира, он с радостью согласился. Тем более, что она предложила оплатить его перелет.

Рим был выбран не просто так. Итальянские и израильские спецслужбы поддерживали весьма дружеские рабочие отношения, и в «Моссаде» были уверены, что операция по похищению разоблачителя пройдет безукоризненно.

30 сентября в римском аэропорту Фьюмичино «Синди» и ее спутника встречал веселый итальянец с букетом. В квартиру на окраине города Вануну входил первым. Двое мужчин набросились на него и связали ему руки и ноги.

После укола какого-то вещества он провалился в небытие.

В арендованном израильским посольством фургоне Вануну отвезли в порт Специя и перегрузили на быстроходный катер. Катер перебросил его на израильское судно, курсировавшее в международных водах.

Моряки этого судна потом рассказали журналистам, что им пришлось в те дни совершить рейс из Италии в Израиль с пленником на борту и тремя оперативниками «Моссад», среди которых была и «высокомерная» блондинка.

Друзья Вануну подозревали, что он был похищен, но власти хранили молчание. О том, что он находится на территории Израиля, правительство официально сообщило лишь в начале ноября 1986 года. Но без подробностей.

Детали похищения смог сообщить сам Вануну. В декабре 1986 года, когда его в очередной раз перевозили в здание суда в Иерусалиме он смог показать собравшимся журналистам ладони рук. На фото удалось разобрать текст «Вануну М. был угнан в Риме ИТЛ – 30.9.86 (дата похищения — примечание «Газеты.Ru») 2100 Прибыл в Рим на рейсе 504».

Публикации в The Sunday Times c откровениями Вануну начали выходить в начале октября 1986, когда его еще в полубессознательном состоянии перевозили в Израиль. Мир узнал, что в арсенале Израиля не 10-20 примитивных ядерных боеголовок, как считалось ранее, а по крайней мере 150-200. И что он вполне может претендовать на звание ядерной державы.

«Производство ядерного оружия страной, ставшей очагом агрессии и террора на Ближнем Востоке, — серьезная угроза всеобщему миру», — отмечалось в публикации «Известий» под заголовком «Бомба» газетная и бомбы ядерные».

«Это с новой силой подтверждает настоятельную необходимость покончить с ядерным оружием навсегда и повсюду. Любой конфликт с его использованием грозит катастрофой», — резюмировали «Известия».

«Вечный узник Сиона»

Против Вануну были выдвинуты обвинения в государственной измене, шпионаже при отягчающих обстоятельствах и сборе секретной информации с целью нанести ущерб государственной безопасности. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы. 11 из них он провел в одиночной камере.

На свободу он вышел 21 апреля 2004 года. У стен тюрьмы 49-летнего Вануну встречали как поклонники, так и противники.

«Герой, герой!» — кричали одни. «Предатель, сукин сын!»— кричали другие.

«Я ни о чем не жалею, я бы все сделал точно так же, но секреты, которые я раскрыл, уже устарели, я не представляю риска для безопасности страны, как они утверждают», — повторял он, стоя перед воротами тюрьмы.

Израильские власти придерживаются другого мнения. С момента его освобождения и вплоть до сегодняшнего дня ему запрещено покидать Израиль, общаться с иностранцами, он должен уведомлять «органы» о своих перемещениях. Запрет на выезд из страны, отмены которого он активно добивается, продлевается каждый год.

В 2011 году Вануну попросил лишить его израильского гражданства. «Я чувствую себя военнопленным и заложником, которого удерживают государство и правительство», — писал он в письме министру внутренних дел.

Но пока что у «вечного узника Сиона», как назвала его одна из израильских газет, нет шансов покинуть государство, с которым он не хочет иметь ничего общего.