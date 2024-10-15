Как «первый олигарх» России спасал власть Ельцина

13 октября в Тель-Авиве скончался бывший российский банкир Александр Смоленский. Ему было 70 лет. В 1990-е он считался одним из самых известных и богатых людей России — Смоленскому принадлежала бизнес-империя, в которую входили крупные банки, инкассаторские фирмы, система безналичных расчетов, туристические и страховые компании и так далее. Он был одним из первых, кого назвали олигархом, он активно занимался благотворительностью и постоянно мелькал в прессе. В 1996 году Смоленский вместе с другими крупнейшими банкирами страны профинансировал предвыборную кампанию президента Ельцина, боровшегося за второй срок. Эта группа бизнесменов получила название «семибанкирщина» — по аналогии с семибоярщиной. Ельцин и его спонсоры вышли победителями, но уже в 1998-м экономический кризис уничтожил банк Смоленского «СБС-Агро». Тогда он отошел от дел и стал писать, о чем мечтал с детства. Какими были жизнь и карьера Смоленского — в материале «Ленты.ру».

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Родители Александра Смоленского были родом из Австрии, причем отец входил в руководство местной компартии. В юности будущий банкир очень любил писать сочинения и мечтал стать журналистом, но не добился своего и ушел в армию, где служил наборщиком в типографии. Там судьба свела его с Эдуардом Краснянским: разбогатев, Смоленский позовет его в свою бизнес-империю отвечать за связи с общественностью.

После демобилизации Смоленский занялся тем делом, которое неплохо освоил, — трудился на разных должностях в типографиях. В начале 1980-х он устроился товароведом и попал за решетку по обвинению в хищении государственного имущества: якобы использовал казенную краску, чтобы напечатать Библию. Правда, сам бизнесмен уверял, что ни в какой тюрьме не сидел, а утку запустили его конкуренты.

Судьбу Смоленского, как и многих будущих воротил российского бизнеса, круто изменила перестройка и пришедшие вместе с ней экономические возможности.

«Меня затолкали в кооперацию в октябре 1987 года, — рассказывал предприниматель. — У меня была прекрасная зарплата — 1200 рублей. Тогда Горбачев разрешил платить инженерно-техническим работникам по результатам деятельности. Хозрасчет и самоокупаемость. Какого хрена мне куда-то уходить, я прекрасно себя чувствовал. Но потом собрали партхозактив. Я работал в Главмосремонте в Первомайском районе. Черт меня дернул за язык. Предложил расширить услуги треста населению, но уже за отдельную плату. Типа сервиса».

Этот кооператив занимался распилкой и продажей досок дачникам.

Александр Смоленский в главном офисе своего банка

В 1988 году Смоленский создал свой первый банк, а уже в начале 1989-го зарегистрировал получивший широкую известность «Столичный». Поговаривали, что этот банк занимается операциями с зарубежными активами ЦК КПСС и курируется КГБ СССР (банкира упорно сопровождали слухи о связях с чекистами и на более ранних этапах карьеры). Сам он всегда говорил, что учредил собственный банк только потому, что другие отказывались выдавать деньги его кооперативу.

«Просто достали эти государственные банкиры, — объяснял Смоленский свои мотивы. — Все выли от них. Каждый поход в банк надо было то шоколадку отнести, то коньяк, то денег. А там тебе швыряют в лицо эти платежки. Нас кошмарили по полной программе, задерживали чеки, не выдавали деньги, выбрасывали платежки, теряли»

По его словам, большую роль в появлении как «Столичного», так и вообще частных банков сыграл тогдашний председатель правления Госбанка СССР Виктор Геращенко, без одобрения которого ничего бы не произошло.

Как бы то ни было, всего за несколько лет финансовые структуры Смоленского вышли на первые роли в стране, а сам он совершил рывок до респектабельного бизнесмена: одним из первых в России его начали величать олигархом.

Во время августовского путча 1991 года Смоленский поддержал Бориса Ельцина в противостоянии с ГКЧП. Впоследствии «Столичный» какое-то время платил пенсии родителям погибших в столкновениях активистов. А политическое противостояние в 1993-м, на взгляд Смоленского, «могло кончиться черт знает чем».

«Вот тут уже пришлось ввязываться в это дерьмо серьезно, — говорил он. — Было жуткое состояние. Потому что ребята с той стороны (со стороны Верховного Совета — прим. «Ленты.ру») подготовились капитально. Как наши все просрали, понять не могу. Ну ладно Ельцин — романтический наш президент, хотя и жесткий, а остальные — предатели просто»

По словам Смоленского, в разгар событий фиксировались попытки громить банки, и ему с компаньонами пришлось прилично понервничать, они не знали, куда вывозить деньги из магазинов.

Смоленский и банкир Владимир Виноградов

В то время банкир подозревался в отмывании средств, полученных от продажи наркотиков, оружия и ядерных материалов, и в выводе в Австрию 25 миллионов долларов по фальшивому авизо. Впрочем, оба уголовных дела не получили продвижения, и никаких санкций для олигарха не последовало.

Более того, Смоленский первым из российских банкиров получил государственную награду. В июле президент Ельцин вручил ему орден Дружбы народов за «активную благотворительную деятельность, направленную на социальные нужды и возрождение российских духовных ценностей». Банк «Столичный» тогда активно занимался меценатством: пропагандировал российское музыкальное искусство за рубежом, помогал ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и уволенным в запас военным, возвращал в Россию произведения русского изобразительного искусства, восстанавливал церкви.

Настоящий ажиотаж среди верующих и журналистов вызвало участие Смоленского в воссоздании храма Христа Спасителя в центре Москвы. Банкир решил выделить РПЦ золото на покрытие пяти главных куполов собора и в подтверждение своих намерений Алексию II золотой слиток весом в килограмм.

В середине 1990-х Смоленский стоял у истоков создания в России глобальной системы безналичных платежей при помощи пластиковых карт. То, что сегодня кажется само собой разумеющимся, 30 лет назад вызывало у соотечественников трепет и шок: народ тяжело привыкал к безналу, не слишком доверял этому виду финансовых операций. Требовалось терпеливо объяснять людям все преимущества прогресса. Был налажен выпуск карточек, создавалась необходимая для их использования инфраструктура. Десятки миллионов долларов ушли на поставку в Россию 2000 банкоматов, ведь даже в Москве, чтобы снять рубли с карточки, нужно было сперва хорошенько побегать.

Смоленский стремительно превращался в законодателя мод в банковском деле, одновременно прибавлялся его политический вес. Государственные чиновники становились его клиентами и держателями пластиковых карт. Банкир стал вхож в Кремль.

Александр Смоленский и Борис Березовский

В 1994 году «Столичный» переименовали в «Столичный банк сбережений» (СБС). Сначала он слился с банком «Согласие», а затем, в конце 1996-го, приобрел и присоединил «Агропромбанк», после чего был переименован в «СБС-Агро». Это позволило бизнесмену работать с деньгами правительства, выделяемыми на сельское хозяйство. 51 процент акций крупнейшего сельскохозяйственного банка страны обошелся Смоленскому в 1 триллион 130 миллиардов рублей — «Коммерсантъ» признал эту сделку главной в году.

«Ставку на аграрный сектор мы сделали всерьез, — говорил Смоленский. — И если не получится, я лучше застрелюсь. Морально».

Российские фермеры тогда связывали с банкиром свое счастливое будущее, а сам он запомнился жестким конфликтом с замминистра сельского хозяйства Леонидом Холодом из-за разных взглядов на финансирование: Смоленский даже обозвал чиновника жуликом и вором.

Были у банкира и более мелкие приобретения. Так, «всего» за 64 тысячи долларов он арендовал одну из лож бенуара в Большом театре с собственной охраной, официантами и международным телефоном. Мало кто в те времена мог сравниться со Смоленским в толщине кошелька и готовности к по-настоящему дорогостоящим покупкам

В мае 1997-го «СБС-Агро» занимал седьмое место в России по размеру активов и четвертое — по размеру привлеченных средств населения. Сам Смоленский мечтал в итоге вывести свое детище в единоличные лидеры отрасли.

Но уже был близок сокрушительный кризис 1998-го. Перед которым, впрочем, Смоленский еще раз сыграет в истории страны огромную роль.

«Они формулируют волю президента»

«Политика банка — не заниматься политикой», — утверждал Смоленский.

Тем не менее в 1996-м он объединился с другими крупными банкирами России ради общей цели — победы Ельцина на президентских выборах. Чтобы не допустить к власти коммуниста Геннадия Зюганова, который в их представлении мог вспомнить о делах своих идейных предшественников и национализировать банки, богатейшие люди страны договорились забыть о былых обидах и временно сплотиться, скинувшись на избирательную кампанию лидера демократии. В качестве ответного жеста со стороны Ельцина они ожидали различные привилегии и преференции для себя.

«Теперь они сами уже наелись, а тогда они слишком бедные были, — рассуждал Смоленский о коммунистах в 2011 году. — И масса была у них больше. Тогда они бы весь бизнес прихлопнули и вернулись к советской модели. Они другой модели просто не знали»

По его мнению, в случае победы Зюганова олигархи не отдали бы свои капиталы добровольно, и в России началась бы гражданская война.

Один из участников этой группы Борис Березовский осенью того же года шокировал общественность признанием в том, что более 50 процентов российской экономики контролируют всего семь состоятельных господ, которые влияют и на принятие политических решений. Помимо Смоленского и себя самого, он отнес в эту группу Михаила Ходорковского (признан Минюстом иноагентом), Владимира Гусинского, Петра Авена, Михаила Фридмана и Владимира Потанина.

Председатель совета директоров СБС Александр Смоленский, глава холдинга «Медиа-Мост» Владимир Гусинский (справа) и председатель совета директоров банка «Менатеп» Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов)

Вскоре журналист Андрей Фадин нарек команду спонсоров президента Ельцина «семибанкирщиной» — по аналогии с семибоярщиной, которая в эпоху Смутного времени непродолжительный срок управляла страной. Правда, к банкирам обычно приписывают еще двух человек, помимо семерых, названных Березовским, — Виталия Малкина и Владимира Виноградова.

«Они контролируют доступ к бюджетным деньгам и практически все инвестиционные возможности в стране, — писал о банкирах журналист Фадин. — В их руках громадный информационный ресурс крупнейших телеканалов. Они формулируют волю президента. Те, кто не захотел идти вместе с ними, придушены или сошли с круга».

А как добавлял его коллега Юрий Поминов, влияние этой могущественной олигархической группы «простирается не только на экономическую, но и политическую линию Кремля».

«В частности, генерал Лебедь, заявивший, что за провалом мирного соглашения с Чечней стоит Березовский, чья финансовая империя наживается на войне, был изгнан из Совета безопасности, а Березовский в него вошел», — заключал он.

Сам Смоленский, впрочем, категорически отрицал любые подозрения в том, что Россией управляют олигархи.

«Страну в руках держал Борис Николаевич, — уверял он. — Создали иллюзию, что якобы эти семь или девять человек вдруг стали олигархами, стали управлять страной. Да бред собачий».

Смоленский и депутат Госдумы Геннадий Кулик, 1998 год

По версии других источников, связи на самом верху не только принесли Смоленскому серьезные финансовые и политические дивиденды, но и помогли избежать ареста по делу о мошенничестве. Подозревали олигарха и в связях с криминалом: как писала австрийская пресса, в начале 1990-х банк «Столичный» якобы контролировался авторитетом Леонидом Билуновым по прозвищу Леня Макинтош.

«Финансовая система, что построил Смоленский, была технически самой совершенной для своего времени, — утверждал в 2000-е один из его коллег. — Если не касаться некоторых моральных принципов ведения бизнеса, что исповедовал Александр Павлович и которые вызывают негативную реакцию, его можно было бы назвать талантливым предпринимателем. А сгубила дело олигарха ельцинского призыва, мне так кажется, чрезмерная доверчивость к ближайшему своему окружению. Рядом с ним оказался ряд людей корыстных, непорядочных и недалеких. Во многом благодаря их действиям хорошо отстроенный по всей стране финансовый бизнес покатился вниз по наклонной».

К моменту финансового кризиса 1998 года у «СБС-Агро» было 5 миллионов 700 тысяч вкладчиков. По этому показателю банк занимал второе место в России. Впрочем, бывший генпрокурор Юрий Скуратов считает, что активное участие «СБС-Агро» в спекуляциях на рынке Государственных краткосрочных облигаций (ГКО) и явилось одной из причин дефолта.

Все рухнуло практически в одночасье: банк остался должен миллиарды долларов и даже подвергся осаде своих вкладчиков, которые и по сей день пишут в интернете проклятья в адрес «СБС-Агро» и Смоленского, уверяя, что их просто кинули и не вернули вложенные средства

Остатки былой империи за копейки достались более удачливым бизнесменам.

Смоленский по-тихому удалился за границу и занялся писательской деятельностью, о чем мечтал еще студентом, сложив творческий дуэт со своим бывшим командиром, а затем пресс-атташе Краснянским: из-под их пера вышел не один детектив.

Смоленский во время презентации своей книги «Заложник»

Журналист Фадин погиб в ДТП через год после рождения знаменитого термина «семибоярщина», в ноябре 1997-го. А Смоленский стал третьим из могущественной семерки, оставившим этот свет, — после Виноградова и Березовского.

Уже в начале 2000-х, когда банки начали сдавать позиции госкомпаниям, кто-то философски изрек: вместо семибанкирщины настала семинефтянщина.