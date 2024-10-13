Как Сталин вернул СССР к мирной жизни после войны

Первые послевоенные годы трудно назвать лёгкими. Нацизм был побеждëн, захватчик изгнан с родной земли, но страна оказалась в руинах. Требовалось проделать длинный путь к её восстановлению, что и удалось Иосифу Сталину в кратчайшие сроки.

Догнать и перегнать

Жертвами Великой Отечественной войны стали более 27 миллионов человек, а непосредственный ущерб советской экономике составил 679 миллиардов рублей. К этому добавился голод, которому способствовала засуха 1946 года. Советским гражданам приходилось выживать: варить борщ из крапивы или печь лепеёшки из листьев и цветков липы. В это время погибло ещё от 1 до 1,5 миллиона человек.

Чтобы поднять экономику, в марте 1946 года был принят четвёртый пятилетний план. Требовалось до 1952 года не только достичь довоенного уровня промышленного и сельскохозяйственного производства, но и превзойти его. Для этого на советских предприятиях трудились 2,5 миллиона заключённых, 2 миллиона военнопленных и порядка 10 миллионов демобилизованных. В 1946 году правительство приняло ещё один план – на этот раз предусматривающий кредитование регионов наиболее пострадавших от фашистской оккупации. Упор был сделан на индустриальное развитие, что привело к рекордным темпам механизации промышленности. Уже к концу 1946 году она составляла 15% от довоенного уровня.

Примерно в это же время для решения жилищной проблемы населению начала выдаваться ипотечная ссуда под 1% годовых.

Всё для людей

Несмотря на разного рода проблемы экономического характера, уже в 1946 году на предприятиях и стройках Урала, Сибири и Дальнего Востока удалось поднять зарплату рабочим на 20%. На столько же были повышены должностные оклады граждан со средним и высшим специальным образованием. На надбавки могли рассчитывать и учëные. Так, профессора и доктора наук начали зарабатывать вместо 1600 рублей по 5 тысяч. При этом сам Сталин как председатель Совета министров СССР имел оклад 10 тысяч рублей. Для сравнения: буханка чёрного хлеба стоила 3 рубля, столько же литр молока, десяток яиц – 12 рублей, а литр подсолнечного масла – 30 рублей.

Опасное время

Важной проблемой в первые годы после войны оставался бандитизм. Пик преступлений пришёлся на тот же 1946 год. Судя по архивным документам, лидерами по количеству совершаемых преступлений оказались Украина и Прибалтика, но общий уровень напряжённости наблюдался на всей территории страны. Граждане боялись выходить на улицы с наступлением темноты, старались передвигаться вместе с хорошими знакомыми и как можно реже по тротуарам. Приближение незнакомца и вовсе вызывало у многих панику.

Но правоохранители не бездельничали. По сводкам МВД, за период с 1 января 1945 года по 1 декабря 1946 года было ликвидировано 3757 антисоветских формирований и организованных бандгрупп, а также 3861 связанная с ними банда, уничтожено почти 210 тысяч бандитов. На деле же внушительные цифры оказались каплей в море. Уровень преступности пошёл на спад только в 1947 году.