Тайна смерти Александра Македонского: что случилось с великим завоевателем

Жизнь Александра Македонского (356–323 гг. до н.э.), одного из величайших завоевателей Древнего мира, окружена тайной. Многие сведения о нем и его деятельности не сохранились, даже место его захоронения до сих пор остается неизвестным. Александр стал македонским царем в 20 лет и в короткий срок создал империю, простиравшуюся от Греции до Индии. Великий полководец и воин Александр обладал противоречивым характером: будучи учеником философа Аристотеля, он мог быть милосердным к побежденным, но также проявлял и невиданную жестокость. Он мечтал объединить Запад и Восток, греко-македонский мир и мир восточных народов, различные религии и культуры. Но внезапно умер от лихорадки в расцвете сил, в 33 года.

Что же достоверно известно о последних днях жизни великого завоевателя и месте его захоронения? Александр Великий умер 13 июня 323 г. до н.э. в Вавилоне (территория современного Ирака), столице своей обширной державы. Историки Древнего мира приводили массу слухов и сплетен по поводу последних дней его жизни и обстоятельств смерти. Например, в их сочинениях можно прочесть, что Александр якобы пал жертвой заговора одного из своих ближайших соратников Антипатра, которому помогал даже бывший наставник македонского царя Аристотель. Последний приобрел яд, который Кассандр, сын Антипатра, привез в копыте мула. А виночерпий Александра Иолай, младший брат Кассандра, чтобы отомстить за свои прежние унижения от царя, бросил яд в чашу с вином и подал его своему государю.

Другой греческий историк Плутарх в своих «Сравнительных жизнеописаниях», наоборот, настаивал, что смерть Александра наступила по вполне естественным причинам, если учитывать, что великий полководец изнурял себя походами, страдал от полученных ран, устраивал бесконечные пиры по случаю своих военных успехов и просто дружеские попойки. По сведениям Плутарха, несмотря на жару, тело царя не подверглось быстрому разложению. И это было доказательством того, что Александр не был отравлен.

Между тем, тело Александра было погребено не сразу, поскольку его ближайшие друзья и полководцы (диадохи) начали спор из-за его наследия. Гражданская война между соратниками Александра не вспыхнула только по счастливой случайности: им, по крайней мере на первых порах, удалось договориться о разделе огромной империи, править которой номинально они поставили сводного брата Александра Филиппа III Арридея. Римский историк Квинт Курций подробно перечислил, кому из полководцев Александра и какие земли отошли. В состав империи Александра входили: Малая Азия, Фракия, Македония, Греция, Египет, Мидия, Фригия, Индия, Бактрия, Согдиана, т.е. практически большая часть современного Ближнего Востока, Средней и Южной Азии, а также значительная часть Балканского полуострова. Таких размеров в античной истории достигла только Римская империя три века спустя после смерти Александра.

О том, что тело Александра нужно похоронить с подобающими почестями, по свидетельству античных историков, его соратники вспомнили только на седьмой день после его смерти. Квинт Курций писал:

«Шел уже седьмой день, как тело царя лежало на катафалке, а мысли всех были отвлечены от ритуальных забот разрешением вопросов об устройстве государства. Нигде больше нет такого жаркого климата, как в Месопотамии; многих животных, застигнутых на голой почве, солнце там убивает. Когда друзья смогли наконец отдаться заботам о бездыханном теле и вошли в зал, не заметили никаких признаков тления, ни даже бледности смерти; с лица его не сошла и та живость, которая поддерживается дыханием. Так что египтяне и халдеи, которым было приказано приготовить тело по обычаю, сначала не решались тронуть его руками, думая, что оно дышит; затем, помолившись, они очистили тело, наполнили благовониями и положили на золотое ложе, украсив его знаками его сана».

Тело Александра по распоряжению полководца Птолемея, впоследствии первого эллинистического царя Египта, было доставлено в Мемфис, а оттуда было перевезено в Александрию, столицу Египта времен эллинизма.

Спустя 300 лет первый римский император Август, согласно римским историкам, неловко коснулся мумии великого завоевателя и повредил у нее нос. Последнее упоминание о гробнице Александра в анналах истории относится к 210 –м гг. и связано с тем, что римский император Каракалла возложил на его могилу свое кольцо и тунику. С тех пор о прахе царя ничего неизвестно. Возможно, в настоящее время гробница великого завоевателя находится в Александрии под мечетью пророка Даниила.

Но несмотря на то, что могила Александра затерялась, в истории он остался величайшим полководцем и героем Древнего мира.