Подопытный друг: животные, которые помогают людям менять этот мир

Тихо и незаметно в начале октября прошел Всемирный день защиты животных. А меж тем стоило бы отдать должное животным, которые и сейчас помогают людям менять этот мир.

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Мысль о том, что мы зависим от природы, от животных, оригинальной не назовешь. Тем не менее городским жителям она может показаться неуместной. В жизни москвича, сутками работающего в офисе, природе места как будто не остается. Траву и деревья он видит редко — по пути на работу. И то, как правило, через окно автобуса. Домашних животных плотный рабочий график заводить не позволяет. Вместо кошек и собак у некоторых наших современников поселились роботы и умные колонки. Кормить их не надо, да еще и поговорить с тобой могут — удобно.

Удивительно, но многие из тех вещей, которые все сильнее отдаляют нас от природы, удалось создать благодаря животным.

Вообще, если говорить о вкладе животных в развитие науки, первый образ, который приходит на ум, — собака Павлова. Ей в России и за ее пределами посвящен не один памятник. Впрочем, и собака была не одна. В экспериментах Ивана Петровича участвовали сотни животных. И выживали далеко не все...

Павлов известен как создатель науки о высшей нервной деятельности. Суть опытов, с помощью которых ученый открыл существование условных рефлексов, известна, наверное, любому российскому школьнику. Перед тем как кормить собаку, ей подавали некий сигнал. К примеру, перед началом трапезы зажигали лампу. Затем из уравнения убирали корм. Однако даже без еды собака со временем начинала реагировать на сигнал. В ее организме вырабатывались слюна и желудочный сок.

Исследования, посвященные рефлексам, Павлов и его научная команда проводили на биостанции, расположенной в поселке Колтуши под Ленинградом. Подопытных держали в мрачной «Башне молчания» — изолированной звуконепроницаемой камере, куда не проникал свет солнца. Собак фиксировали на специальном станке, ограничивающем движения. Их подвергали различным операциям. К примеру, в животе делали отверстия для сбора желудочного сока. Это нужно было для их же блага. При высокой концентрации этого вещества собака могла погибнуть.

Понятно, что удовольствия от таких опытов Павлов не получал. Говорят, жестоким ученый не был, с собаками ладил, и те к нему относились как к хозяину. Многие сами послушно ложились на операционный стол, доверяя ученому свою жизнь. Для своего времени Павлов еще, можно сказать, действовал гуманно. Записи об экспериментах другого советского ученого похожи на сценарий к фильму ужасов. В 1954 году Владимир Демихов пересадил голову, плечи и передние лапы щенка на шею взрослой немецкой овчарки. Двухголовый Франкенштейн прожил несколько дней. Есть записи, на которых видно, как обе головы одновременно лакают молоко из миски, как голова большой собаки во время совместных игр пыталась укусить трансплантированного щенка за ухо. И это только один из целой серии похожих опытов. Обычно собаки жили после таких экспериментов не больше месяца. Они умирали от отторжения чужеродных тканей. Несмотря на то, что такие действия ученого любому человеку, далекому от медицины, кажутся неоправданно жестокими и даже сумасшедшими, современные трансплантология и кардиохирургия появились именно благодаря им.

Интересно, что в те времена, когда Демихов занимался своими исследованиями, опыты над собаками не считались аморальными. Зато многие чиновники от мира науки не одобряли идею использовать органы одного человека для того, чтобы пересадить их другому.

Развитие космонавтики без определенных жертв, вероятно, также было бы невозможным. Благодаря собакам удалось доказать, что живое существо может полететь в космос. Первыми на ракете отправились в небо две собаки с кличками Дезик и Цыган в 1951 году. Лиса и Рыжик стали первыми живыми существами, которые покинули ракету в скафандрах на высоте больше 70 километров. Белка и Стрелка сумели попасть на орбиту нашей планеты и вернуться обратно.

Но не всегда все проходило удачно. От удушья погибли Мишка и Чижик, от падения ракеты — Лиса и Бульба, от разгерметизации кабины — Рыжая и Джойна, Пальма и Пушок. Особенно трагичной была гибель Лайки. Эта собака стала первым животным, выведенным на орбиту Земли. Она умерла через 5–7 часов после старта из-за перегрева. Ужасно то, что животное в любом случае должно было погибнуть — конструкция летательного аппарата возвращение Лайки на Землю не предусматривала, это был билет в один конец. Зоозащитники тогда называли ее «самой одинокой и несчастной собакой в мире». С другой стороны, о ней же говорили как о герое, погибшем во имя науки.

Споры о том, кем стали для людей лабораторные животные — героями или жертвами — не прекращаются и сейчас. Хотя для большинства людей это не важно. Нам проще не думать о том, через что проходят мыши, крысы, обезьяны. Но это, наверное, не совсем правильно. Вряд ли ученые когда-либо откажутся от подобных опытов. Это необходимое зло, когда речь идет о пандемиях, спасении сотен тысяч жизней. Но нам стоит быть более благодарными.

Прямая речь

Руслан Жуков, биолог:

«Много открытий было совершено в начале прошлого столетия. Колоссальный скачок совершили наши наука и образование. Условия системы провоцировали жесткий отбор специалистов, и люди шли в своей работе до конца и добивались невероятных результатов. Многие эксперименты того времени сейчас могут казаться нам слишком жестокими, однако мы каждый день пользуемся знаниями, полученными тогда благодаря этим опытам».

Вообще говорить о том, что животные, природа значат в нашей жизни, можно долго. Любой москвич, независимо от того как он загружен, периодически приходит в парк на прогулку. Слушая голоса птиц, глядя на шуршащие под ногами осенних листьев, мы возвращаемся к своему детству, воспоминаниям о том, как когда-то ездили в деревню к бабушке и дедушке, как родители водили нас в школу. Эти воспоминания всегда очень живо встают перед глазами, потому что в детстве мы были более наблюдательными и впитывали любую информацию как губка.