Покров Пресвятой Богородицы: почему именно на Руси этот день стал праздником

Сегодня 14 октября православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник не входит в число двунадесятых и празднуется только в Русской Церкви. В России он является одним из самых значимых и почитаемых. Образ Богородицы как святой защитницы народной, в том числе и в совсем уж, казалось бы, безнадежных ситуациях, всегда был и остается почитаемым на Руси.

О чем молятся в этот день

Перед иконой Покров Пресвятой Богородицы молятся

О помощи, когда Родина нуждается в защите.

О помощи тем, кто служит в армии, или иным способом защищает страну от нападений врагов, пусть даже это и не военные, а политические или словесные нападки.

О духовном исцелении, когда нужно победить внутреннего врага.

О прекращении злых нападков и искушений.

Об исцелении от тяжких недугов.

О прибавлении достатка и обретении жилья.

О поддержке в тяжелых жизненных ситуациях, когда не хватает сил для борьбы с невзгодами.

О душевной стойкости и обретении гармонии между внутренним миром и внешними обстоятельствами жизни.

Что такое Покров

Полное название праздника – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. События, которым он посвящен, произошли в византийской столице Константинополе в 866 году. По преданию, в те времена к городу подступили войска варваров, пришедшие по морю на кораблях. Набеги врагов, будь то сарацины или иные племена, чаще всего заканчивались кровавой резней. Поэтому жители византийской столицы приготовились к смерти. В отчаянии они собрались в стенах храмов, взывая в молитвах о помощи и заступничестве.

И вот в четвертом часу ночи в битком набитом молящимися людьми Влахернском храме произошло чудо. Бывшему там славянину Андрею Константинопольскому – юродивому, который стал позднее почитаться, как святой – явилась идущая, словно по воздуху, Богородица, озаренная небесным светом. Она сошла с небес в храм и некоторое время молилась вместе со всеми людьми, а потом сняла с головы омофор – свой головной покров – и распростерла его над всем стоящим народом. Царицу Небесную видел не только юродивый, но и священники, служившие в храме. Но ни один из них не решился сказать о том вслух.

Корабли варваров в эту ночь были отогнаны и разметаны по морю начавшимся штормом, а горожане были спасены от неминуемой гибели. Покров Пресвятой Богородицы с тех пор стал символом чудесного избавления от врагов.

Почему именно на Руси этот день стал праздником

Как отметить Покров Пресвятой Богородицы?Интересно, что по одной из версий теми кровожадными врагами, от которых защитила город Богородица, были вовсе не сарацины, нашествия которых начались только через полвека. Как полагает ряд ученых, легенда описывает события, произошедшие с дружинами русских князей-варягов Аскольда и Дира. Так что теми самыми врагами, вполне возможно, были русы. Почему же именно в Русской церкви Покров стал особо почитаемым праздником?

«Действительно, этот праздник больше знают как русскую традицию, – сказал корреспонденту «МИР 24» духовный попечитель Преображенского братства, кандидат богословия, священник Георгий Кочетков. – Правда, традицию очень древнюю, начатую со времен великого князя Андрея Боголюбского, с середины XII века. Впрочем, что греха таить, традиция эта с тем и была установлена, чтобы возвеличить русскую землю и противопоставить ее другим, что вряд ли было угодно Богу».

По словам отца Георгия Кочеткова, в сердце церкви и народа смысл этого праздника все-таки был истолкован по-христиански, сохраняя не политический мотив, а духовный – что Церковь угашает вражду и несет примирение народам через покаяние. «Хвалящийся хвались Господом», – учит нас слово Божье, – а не своими историческими, культурными, национальными или художественными достижениями.

В народной среде Покров Божьей Матери связывали и с окончанием летней страды, свадьбами, первым снегом, и, конечно, с общением, началом вечерних зимних посиделок и беседок по домам, с приемом гостей, угощением.

Георгий Кочетков:

«В христианской традиции сам образ Богородицы – это прежде всего образ Церкви, и как прибежища, и как дома земного и небесного, где человек Богу родной, а не чужой, а значит и люди не чужие друг другу. Если ты с Богом живешь, то над тобой есть покров Божий, но ты и сам уже можешь распространить этот покров на других людей».

Можно вспомнить о том, какой драгоценной, лучезарной жемчужницей оказалась сама Божья Матерь для Христа. Так же и мы оказываемся под непосредственным покровом Божьей Матери тогда, когда ищем силы, которые избавили бы нас от одиночества, от душевного и духовного холода или от старости, когда мы ищем любви: любви, которая всегда нисходит на нас свыше, и любви, которая является нашим ответом на этот Божий дар.

«Покров Божьей Матери и есть символ нашей ответной любви к Богу, – говорит отец Георгий. – Дар Божий непреложен, его нельзя отменить, но не всегда на этот дар мы отвечаем достойно. Нашу любовь можно разрушить и отменить, если мы не воинствуем против зла, против греха, если мы не воинствуем со Христом и за Христа так, как должен воинствовать христианин: все той же силой любви. Может быть, из-за исконного двоеверия на нашей земле, из-за того, что языческие и нехристианские влияния слишком часто оказывались очень сильны во всем народе, из стремления преодолеть эту раздвоенность наша земля и наша церковь так усердно и возвеличивают Божью Матерь и праздник Покрова».

По словам священника, сейчас, особенно после векового разорения церкви и разрушения веры в народе, «покров» над собой люди скорее видят в экономической стабильности, достижениях современной науки, военной мощи государства, в благополучной семье – в том, что для человека на самом деле периферийно и менее определяет и его жизнь, и жизнь народа, чем способность к вере, надежде и любви. И праздник Покрова Всесвятой Богородицы в самой своей глубине дает нам еще одну возможность открыть свое сердце для этих святых качеств.