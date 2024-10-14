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Как Брежнев стал главой Советского Союза

Смещение Хрущева с поста главы государства частенько называют государственным переворотом. Но в отставку первый секретарь ЦК КПСС ушел после двух дней споров и сделал это добровольно, хоть после давления и уговоров. Но заговор все же был – люди устали от волюнтаризма. И одним из организаторов стал Леонид Ильич Брежнев, который и занял место Хрущева 60 лет назад – 14 октября 1964 года.

Как Брежнев стал главой Советского Союза
© ТАСС

Эпоху Брежнева долгое время называли Застоем, что правда – во второй половине 1970-х развитие остановилось. Как правда и то, что первый период правления, до инсульта, стал временем роста благосостояния советских людей – они впервые смогли относительно массово приобретать квартиры и машины. Хоть и с трудом.

Сам Брежнев был достаточно квалифицированным специалистом как в экономике, так и в управлении. Если есть такое понятие как «американская мечта», когда человек собственными усилиями приходит к богатству, то существовала и «советская мечта». Это когда любой работяга мог построить карьеру и добиться высоких государственных должностей. Брежнев стал ее воплощением.

Родился будущий Генеральный секретарь 19 декабря 1906 года в городе Каменское (впоследствии Днепродзержинск) Днепропетровской области. Тогда это была Екатеринославская губерния, в царские времена долгое время административный центр Новороссии. Любопытно, что Леонид Брежнев оставил дату рождения по старому стилю, потому что по новому стилю тогда пришлось бы отмечать 1 января.

Родители были из деревни, но отец Илья Яковлевич сумел стать высококвалифицированным рабочим на металлургическом заводе. Зарабатывал достаточно, что позволило отправить старшего Леонида в 1915 году в гимназию. Были еще младшие брат Яков и сестра Вера.

С установлением советской власти гимназия была переименована в школу и ее он закончил в 1921 году. По настоянию родственников устроился разнорабочим на маслобойный завод. Через два года стал совмещать работу с учебой в местном землемерно-мелиоративном техникуме — тогда, в аграрной еще России, это была очень престижная профессия. Стал комсомольцем.

По окончании в 1927 г. работал в Курской области, потом в Белоруссии по специальности. В 1928 году, направили на Урал. Там молодого и грамотного специалиста заметили и уже через два года назначили заведующим Свердловского окружного земельного управления.

Но вскоре поступает в Московский машиностроительный институт. Однако быстро понимает, что несколько ошибся со специальностью и переводится в родной Днепродзержинск, где учится в местном Металлургическом институте. Как видим, легко сменил престижную Москву ради профессии по душе. Вступает в партию.

Получает специальность «инженер-теплосиловик» и становится начальником смены на заводе имени Ф. Дзержинского, где и раньше трудился слесарем. В 1935 году призывают в Красную Армию, и Брежнев начинает службу рядовым в Забайкальском крае. Так судьба впервые столкнула с военным делом. А ведь уже через 9 лет он станет боевым генералом.

© Бригадный комиссар Брежнев (справа) вручает бойцу партбилет. 1942

Но первое офицерское звание получил на срочной службе – люди с высшим образованием в стране были еще редкостью, и Брежнев был направлен на курсы моторизации армии, после которых стал лейтенантом.

После увольнения со службы в 1937 году сразу становится заместителем председателя горисполкома Днепродзержинска. Это хозяйственная должность. Но вскоре начинает занимать и партийные. А партия руководила страной. Брежнев становится секретарем Днепропетровского обкома по пропаганде.

Но тут начинается война. Леонид Брежнев отвечает за мобилизацию и эвакуацию. А затем и сам призывается в звании полкового комиссара. Был заместителем начальника политуправления Южного и Северо-Кавказского фронтов. Затем становится начальником политуправления 18-й армии. При этом в штабах не сидит, постоянно на передовой. К весне 1943 года — полковник, кавалер орденов Красного Знамени и Красной Звезды, которые давали исключительно за храбрость.

Самым знаменитым эпизодом военной биографии стали бои летом 1943 года за освобождение Новороссийска, когда он постоянно, с риском для жизни, бывал на плацдарме известный как Малая Земля. Этот эпизод подняли до небес во время его руководства страной, книгу воспоминаний изучали в школе.

Но стоит отметить, что и во время войны о Брежневе писали в газетах как о храбреце. Известна статья в «Правде», где говорится о личной смелости полковника Брежнева. Осенью 1944 года за участие в освободительных боях Леонид Брежнев получил звание генерал-майора. Именно за боевые заслуги, а не только как политработник. Стал участником парада Победы на Красной площади.

После войны все это обеспечило и политическую карьеру. В 1946 году с должности начальника политуправления Прикарпатского военного округа (это бывший 4-й Украинский фронт) становится первым секретарем Запорожского обкома партии, через два года переводят в более крупный Днепропетровск сначала первым секретарем горкома, а потом и обкома ВКП(б). Занимается восстановлением народного хозяйства и энергетики, Днепрогэса. Тут он, будучи дипломированным специалистом по теплосетям, неплохо понимал, что надо делать.

Дальше – больше. В 1951 году становится секретарем компартии Молдавской ССР, членом ЦК общесоюзной партии, его секретарем и кандидатом в члены президиума. А это уже высшее руководство страны.

© Брежнев (второй справа) во время «кухонных дебатов» между Хрущёвым и Никсоном. 1959

Но со смертью Сталина карьера обрывается и опять отправили в армию – заместителем начальника политуправления Минобороны. А потом Хрущев выбрал Брежнева для руководства по поднятию целины. Он уезжает в Казахстан, где вскоре стал первым секретарем.

Но занимается не только сельским хозяйством – там все было довольно грустно. Про целину все громко трубили, но даже инженер по образованию Брежнев понял, что в степи, где и трава растет через раз, ничего путного не получится. Тогда и заработал первый инфаркт.

Но зато именно под его руководством был построен космодром Байконур. Даже в советское время об этом мало кто вспоминал, но именно Брежнев курировал космическую программу и первый полет Юрия Гагарина в космос. Делал это уже из Москвы, куда в корнце 1950-х годов был переведен в секретариат ЦК КПСС.

С этого времени Брежнев становится одним из самых влиятельных людей в Советском Союзе. Но руководство страны было недовольно своим лидером Никитой Хрущевым, и Леонид Ильич был выразителем их интересов. Он же и стал инициатором смещения.

Причина – непредсказуемость Хрущева. Мало того, что его вечно кидало из одной крайности в другую в экономике, так еще и легко отправлял в отставку. А кому это надо – вечно быть на «нервах»? Это время потом назовут периодом «волюнтаризма». В начале 1960-х годов устал от бесконечных экспериментов и народ. Это время оказалось самым удачным для смещения главы государства.

Брежнев и Подгорный постепенно готовили первых секретарей союзных республик, обкомов, выясняли их настроения. В конце сентября 1964 года Хрущеву донесли о намерении его сместить. Тянуть дальше стало опасно.

© ГлагоL

13 октября под предлогом, решения сложностей с новым пятилетним планом Никиту Сергеевича вызвали с отдыха в Москву. И сразу повезли на заседание срочно собранного Президиума ЦК. Там Леонид Брежнев выступил с докладом, в котором раскритиковал Хрущева. Тот попытался оправдываться, хотя и признал свои ошибки, но ни в ком не нашел поддержки.

Хрущеву предложили уйти в отставку. Он отказывался. Заседание перенесли на следующий день и там обсуждение продолжилось. Наконец, Хрущев понял, что остался совсем один и согласился на отставку. Так произошла смена руководства СССР и как видим была вполне демократической – председателя по закону выбирали члены Президиума Политбюро, и они же его могли сместить. Что и сделали. Так что назвать это госпереворотом нельзя, хотя заговор и был. Но осуществлен исключительно по внутрипартийным процедурам.

14 октября 1964 года на этом же заседании новым Первым секретарем (впоследствии Генеральным) стал Леонид Ильич Брежнев. Началась новая эпоха.

Истории
Леонид Брежнев
Юрий Гагарин
КПСС