«Дети воздуха и солнца»: как нудисты устраивали голые марши в СССР

В начале 20-х годов в молодом советском государстве развернулась мощная пропаганда физической культуры. Начали появляться тематические фотовыставки, плакаты, велись лекции и беседы о пользе физкультуры. Поражали масштабом спортивные праздники и парады физкультурников. Удивляли и члены общества «Долой стыд» – «дети воздуха и солнца», которые также толпами любили разгуливать по улицам столицы.

В здоровом теле – здоровый дух

Первый парад физкультурников принимал в Москве Владимир Ленин в мае 1919 года. Опыт был признан удачным, после чего аналогичные шествия стали проводиться на регулярной основе. В 1937 году парад физкультурников на Красной площади в Москве получил статус «Всесоюзного». В нём приняло участие около 45 тысяч юношей и девушек из 11 советских республик. Встречал их на трибуне Мавзолея Иосиф Сталин.

Так парады, как писала газета «Известия» превратились в «новый вид искусства, монументального, грандиозного, в котором театр, балет, опера, живопись, скульптура, музыка, песня синтетически соединены, подчиняясь физкультурному действию». Зрелище действительно было впечатляющим. В 1938 году французский писатель Андре Жид, ставший свидетелем парада, отметил: «Как не восхищаться страной и режимом, способными такую молодёжь создавать!».

Но такие марши пропагандировали не только здоровый образ жизни. В спортивных секциях параллельно проводилась патриотическая работа, так что на шествия молодые советские граждане выходили с соответствующими транспарантами (например, «Войны мы не хотим, но к бою готовы!»).

Стыдно, когда не видно

Как известно, всё новое – это хорошо забытое старое. Всего несколько лет назад по Москве такие же шествия устраивали активисты общества «Долой стыд». Нудисты совершенно обнажённые (в лучшем случае прикрытые повязками «Долой стыд») заходили в трамваи и поезда, в магазины. Их лидером был Карл Радек, друг Троцкого.

© «Долой стыд!», карикатура 1924-25 гг.

К голым гражданам относились по-разному. Представители старшего поколения с ужасом думали, что вскоре советская власть и их заставит раздеться, а вот комсомольцы прогулки нагишом поддерживали. Молодёжь в то время вообще стремилась к половому раскрепощению.

«Каждый комсомолец может и должен удовлетворять свои половые потребности, а каждая комсомолка обязана идти ему навстречу, иначе она мещанка», – гласили агитационные материалы.

Но высшее партийное руководство не оценило стараний членов общества «Долой стыд» и их вклад в формирование общества новой формации. Нудизм был запрещëн, а все документы общества и фотографии их шествий уничтожили.

В результате нудизм сначала стал не таким массовым явлением, а к началу 30-х годов про «голые акции» уже и вовсе забыли.