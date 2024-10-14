Немирный атом: о каких техногенных катастрофах молчали в СССР

Все мы хорошо знаем об аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году. Вне всякого сомнения — это было ужасная техногенная катастрофа, отголоски которой будет ощущать еще не одно поколение землян. Но мало кто знает, что в бывшем СССР это была не единственная радиоактивная авария, просто остальные от людей тщательно скрывали.

Авария в Кыштыме

Первая крупная авария с выбросом радиоактивных изотопов произошла еще в 1957 году в закрытом военном городе Челябинск-65. Основным предприятием этого так называемого «ящика» был комбинат «Маяк», известный среди ученых и военных также как «Комбинат № 817». Страшной трагедии предшествовали два «звонка», один из которых прозвучал в 1953, а второй в 1957 году.

15 марта 1953 года в технологическом растворе плутония произошла неконтролируемая цепная реакция. В аварии пострадали два сотрудника завода, получившие большие дозы облучения. Оба выжили, хотя один и лишился чуть позже ног: их пришлось ампутировать из-за лучевой болезни. Спустя 4 года произошел второе, более серьезное ЧП.

21 апреля 1957 года в технологической линии урана-235 — высокообогащенного изотопа, начался неконтролируемый процесс непрерывного осаждения. Цепная реакция, остановить которую было невозможно, привела к превышению в отдельных технологических помещениях уровня радиации в тысячи раз. Тогда смертельную дозу получила женщина-оператор.

Но все эти аварии были незначительными, по сравнению с катастрофой, произошедшей 29 сентября 1957 года и получившей название Кыштымской. Беда пришла из-за несовершенства системы охлаждения контейнеров, в которых хранились радиоактивные отходы. Система была устроена таким образом, что между контейнерами непрерывно циркулировала вода. Перегрев был недопустим и все отлично об этом знали.

Первым признаком того, что что-то идет не так, был желтый дым, появившийся над хранилищем отходов. Вместо того, чтобы отправить к объекту бригаду специалистов, руководство ограничилось отправкой к контейнерам электриков, которые лишь проверили исправность проводки. Спустя несколько часов после появления дыма один из контейнеров, емкость которого составляла 80 кубических метров, взорвался.

Недостаточный уровень охлаждения емкости вызвал перегрев жидкого содержимого контейнера и образовавшиеся в результате этого процесса пары вырвали бетонную крышку. Выброс радиоактивных веществ был огромным. Современные эксперты подсчитали, что он всего в 2 раза уступал выбросу, произошедшему в Чернобыле. Этот случай занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самое большое в истории человечества загрязнение окружающей среды радиоактивными отходами.

Смертельно опасный для всего живого пар поднялся вверх и смешался с облаками, после чего выпал на землю в виде дождя. В результате этих осадков образовался Восточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС), площадь которого составила 25 тысяч километров. После того, как данные о Кыштымской катастрофе рассекретили, стало известно о 124 тысячах пострадавших. Данных о погибших в официальных документах не было, но зарубежные журналисты, проведя собственное расследование, пришли к выводу, что их было не менее 200 человек.

Советскими властями были приняты вялые меры по спасению местного населения — со значительным опозданием из зоны ВУРС эвакуировали 30 деревень. Следы Кыштымской катастрофы можно было найти при помощи приборов еще в 90-х годах XX века.

Авария на подводной лодке К-19

Эта авария произошла в Атлантическом океане, но, так как место происшествия находилось в зоне ответственности СССР, да еще и на советской подводной лодке, то принято считать случившейся на территории страны. ЧП случилось на первом советском подводном атомном ракетоносце К-19 и снова было связано с недостатками конструкции.

В открытом океане произошла утечка радиоактивного вещества из реактора. Возможно, если бы конструкторы реактора субмарины предусмотрели систему охлаждения, беды удалось бы избежать, но такого оборудования на лодке не было. Ремонт неисправного реактора осуществляли 8 членов экипажа, которые мужественно входили в реакторную, сменяя друг друга через определенные промежутки времени.

Все эти люди получили колоссальное облучение и умерли в течение трех недель после аварии. Еще 20 членов экипажа, в том числе капитан лодки Анатолий Козырев, скончались от разных болезней в течение нескольких следующих лет. На лодке было заражено абсолютно все, начиная от людей и заканчивая металлом переборок и предметами нехитрого морского быта.

Экипаж провел на аварийной лодке сутки, после чего был снят другими субмаринами. Пострадавших моряков лечили самыми передовыми для 60-х годов методами, в том числе полным переливанием крови. К сожалению, в большинстве случаев, лучевая болезнь победила. Нужно также сказать, что в целях секретности, подводникам ставили какие угодно диагнозы, кроме реального.

Серия аварий на Белоярской АЭС

Расположенная в городе Заречный Свердловской области Белоярская АЭС (БАЭС) им. И. В. Курчатова появилась в Советской стране второй по счету после Сибирской. Ей с самого начала не везло. Первый из 4 энергоблоков станции был запущен в эксплуатацию в 1964 году и в течение последующих лет в активной зоне реактора произошло несколько серьезных поломок.

В 1977 году начал показывать свой характер второй энергоблок. Расплавились его тепловыделители, отчего уровень радиоактивного загрязнения в районе реакторной поднялся в несколько раз выше нормы. Профессиональные действия персонала и известная доля везения в тот раз помогли избежать большой аварии и человеческих жертв, хотя многие работники тогда получили изрядную дозу облучения.

Самым серьезным происшествием на Белоярской АЭС считается пожар с 30 на 31 декабря 1978 года, в результате которого были повреждены несущие конструкции машинного зала и произошло частичное обрушение его крыши. В ту ночь у АЭС были все шансы опередить Чернобыль на 8 лет и стать самой масштабной радиоактивной аварией в мире. Но слаженные действия пожарных и самоотверженность энергетиков в очередной раз помогли избежать самого плохого сценария.

270 человек 10 часов боролись с огнем и обеспечивали охлаждение баллонов системы водородного охлаждения, которые оказались чуть ли не в эпицентре пожара. В ходе ликвидации аварии пострадали 8 человек — им поставили диагноз «легкая форма лучевой» болезни. Разумеется, со всех взяли расписки о неразглашении, поэтому об этой серьезной аварии знали немногие.

Еще одна авария с выбросом радиоактивных веществ произошла на БАЭС зимой 1987 года. Начали перегреваться оболочки ячеек, в которых находилось ядерное топливо, точно также, как это происходило перед взрывом на 4 энергоблоке Чернобыльской АЭС. В этот раз обошлось сильным пожаром и утечкой тонны радиоактивного изотопа натрия. После этого менее серьезные аварии на БАЭС происходили и в советский период, и уже в 90-х годах.

Краматорская ампула

Эта история не связана с крупными техногенными катастрофами и имеет скорее локальный бытовой масштаб. Но именно поэтому она кажется многим самой жуткой и необъяснимой. Началось все с того, что на одном из гранитных карьеров Донецкой области, в Украинской ССР, потеряли ампулу с радиоактивным цезием-137. Это опасное вещество использовалось в измерительном приборе — уровнеметре. Потеря радиоактивного вещества повлекла за собой расследование.

Карьер обыскали сверху до низу и, ничего не обнаружив, поняли, что ампула могла отправиться с щебнем к одному из многочисленных заказчиков предприятия. Всех получателей строительного материала предупредили и попросили быть бдительными, и на этом все меры по устранению проблемы были исчерпаны.

Именно в этой краматорской девятиэтажке и разыгралась трагедия

Продолжение история получила спустя несколько лет. В одном из панельных многоэтажных домов Краматорска в 1981 году от лейкоза умерла 18-летняя девушка. Спустя год — ее младший 16-летний брат и их мать. Всем им был поставлен один и тот же диагноз — лейкоз. Врачи сделали вывод, что всему виной плохая наследственность, но въехавшие в эту квартиру новые жильцы также начали умирать. После этого началось расследование, выявившее источник радиоактивного излучения в стене детской спальни.

Выяснилось, что ампула размером 4 на 8 мм вместе с щебнем была вывезена на один из домостроительных комбинатов Краматорска и оказалась забетонированной в стеновой панели. Ампула в конструкции, разделявшей две квартиры, излучала 200 микрорентген в час, которые и стали причиной многих смертей. После выяснения обстоятельств кусок стены с цезием-137 вырезали и увезли в Киев для изучения, а несколько квартир дома подвергли дезактивации.

ЧП в бухте Чажма

В списке самых серьезных радиоактивных аварий советского периода случай со злополучной подлодкой К-19 был не единственным. Еще одно происшествие с самыми серьезными последствиями произошло 10 августа 1985 году на атомной подводной лодке К-431. Субмарина находилась у пирса в бухте Чажма в Японском море и на ней выполняли плановую перезарядку активных реакторных зон.

Во время таких работ по обслуживанию реактора, часть корпуса лодки над машинным отделением вырезается, а на это место устанавливается так называемый «перегрузочный домик». В этом технологическом помещении во время перезарядки находятся офицеры лодки и обслуживающий реактор персонал. Работы такого типа являются привычными для всех и поэтому часто допускаются небольшие нарушения требований безопасности.

В этот раз в ходе работы неожиданно выяснилось, что реактор «подтекает». В таких случаях работы положено прекратить и тут же доложить про ситуацию на лодке вышестоящему начальству. Но вместо этого экипаж лодки решил самостоятельно устранить неисправность, не поднимая лишнего шума.

Для ремонта краном сняли крышку реактора и начали ее медленно приподнимать при помощи специального крана. Все присутствующие отлично знали, как высоко можно поднять эту деталь реактора, чтобы не спровоцировать цепную реакцию. Но случайно вместе с крышкой начали поднимать поглотители, что по какой-то причине осталось незамеченным.

Ситуация была очень опасной и требовала максимальной деликатности. Даже небольшое колебание подвешенной на кране крышки с поглотителями могло стать причиной цепной реакции в реакторе. В этот совсем неподходящий момент в бухту Чажма на большой скорости вошел торпедный катер, волна от которого качнула лодку. Поглотители оказались полностью извлечены и реакция началась.

Перегрузочный домик вместе с находившимися в нем моряками просто испарился в огромной температуре реакции. Мгновенно погибли 10 находившихся в нем человек, от которых буквально ничего не осталось. Позже специалисты разыщут обручальное кольцо одного из офицеров и по нему определят уровень радиации. Излучение составляло 90 тысяч рентген в час, а в его действие попадала не только бухта с боевыми кораблями и экипажами, но и расположенный в отдалении поселок Шкотово-22 и местный завод.

Порванный в результате взрыва борт подлодки тут же начали заваривать. В этой работе принимали участие офицеры и работники судоремонтного завода, которые отлично знали, на что они идут. Отработав определенное время, люди отправлялись в госпиталь. В результате аварии были облучены 290 ликвидаторов, из которых 39 получили диагноз «лучевая болезнь».

Жителей поселка Шкотово-22 об аварии не оповещали и не эвакуировали, впрочем как и работников завода, который продолжал все это время работать. На всякий случай в районе отключили связь и выставили оцепление. Чуть позже радиоактивную лодку отбуксировали в удаленную бухту Павловского, где ее ремонт продолжался, пока не было принято решение списать ее в утиль.

Перечисленные здесь аварии, сопровождавшиеся радиоактивным загрязнением — это лишь самые крупные из длинного списка ЧП советского периода. Постепенно ведомственные архивы раскрывают свои тайны и мы узнаем о новых случаях, когда престиж страны был поставлен выше чем цена жизни тысяч людей.