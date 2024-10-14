Кто изобрел противоспутниковое оружие, и кто им владеет сегодня

Если ракета забросила спутник в небо, значит, другая ракета сможет его сбросить. Концепция простая, но реализовать ее на практике удалось не сразу. Американцы пробовали «кидать» в пролетающие мимо спутники баллистические ракеты с ядерной боеголовкой, в СССР для охоты на спутники создали специальный космический аппарат с собственным радаром. Оба этих варианта не подошли, и в наши дни спутники уничтожают маленькими, легкими и точными перехватчиками. Есть они только у США, России, Китая, Индии и Израиля.

Попасть ракетой по спутнику

О противоспутниковом оружии великие державы всерьез задумались сразу, как только появились спутники. Хотя и в США, и в СССР политики регулярно заявляли о приверженности идее мирного космоса, всем было ясно, что в случае войны противостояние развернется и за пределами атмосферы. В первую очередь, угрозу несли разведывательные аппараты, способные сфотографировать территорию страны неприятеля, узнав место развертывания баллистических ракет, детали устройства авиабазы или расположение новых заводов. В связи с этим встал вопрос — можно ли сбить такой аппарат?

Ответ, на первый взгляд, лежал на поверхности. Раз ракета вывела спутник в космос, значит, она сможет отправить туда и то, что его собьет.

Поэтому первый американский проект противоспутникового оружия появился в ходе разработки твердотопливных баллистических ракет воздушного пуска High Virgo и Bold Orion (дальних родственников современного российского «Кинжала»). Считалось, что воздушный пуск позволит сравнительно небольшой ракете лететь дальше наземных аналогов, поскольку ей не надо будет пробиваться сквозь плотные слои атмосферы. То же самое позволяло, при необходимости, поднимать апогей траектории выше и достигать орбит спутников.

Проект High Virgo оказался неудачным, а более тяжелая двухступенчатая Bold Orion хорошо показала себя на испытаниях. Последнее состоялось 13 октября 1959 года, и именно в ходе него единственный раз был испытан противоспутниковый вариант. Бомбардировщик B-47 запустил ракету над полигоном в Атлантическом океане. Она резко пошла верх, отстреливая светящиеся тепловые ловушки для простоты отслеживания, и через пару минут перехватила американский спутник Explorer VI на высоте около 250 км.

Поражение было условным: ракета прошла в 6,4 км от цели и рухнула обратно в океан в полутора тысячах километрах от места пуска. Однако если бы на ней была установлена ядерная боевая часть, спутник был бы уничтожен.

Расчеты по проектам High Virgo и Bold Orion легли в основу ракеты GAM-87 Skybolt, доведенной в последующие годы до полной готовности, но не принятой на вооружение из-за заступивших на дежурство подводных лодок с ядерными ракетами Polaris. Для борьбы со спутниками планировали использовать систему противоракетной обороны (ПРО) Nike Zeus, нацеленную изначально на поражение баллистических ракет, но Nike Zeus не был полноценно развернут из-за высокой стоимости и заключения с СССР договора о ПРО.

Характерно, что любые подобные системы не имели головки самонаведения, и потому выводились в район цели лишь примерно по данным наземных радаров. Поэтому использование ядерной боеголовки было неизбежным, что накладывало серьезные ограничения на применение. В частности, ни одна из них ни разу не уничтожала спутник на практике.

Истребитель спутников

Иным путем пошли в Советском Союзе. Здесь для борьбы со спутниками предложили использовать не боевые ракеты, а специально разработанные космические аппараты.

Проект получил название «Истребитель спутников», сокращенно ИС. В передней части ИС размещался огромный радар для наведения на цель, в средней и задней части были топливные баки и маневровые двигатели.

Этот аппарат выводили на орбиту, близкую к орбите спутника противника, после чего в ходе серии манеров ИС с ним сближался с помощью радара и активировал шрапнельную боевую часть.

Первый успешный испытательный перехват ИС совершил в феврале 1970-го. Анализ показал, что шрапнель способна пробить на аппарате-мишени даже 100-мм броню, что заведомо больше, чем может быть на любом реальном спутнике. Затем испытания прекратили и возобновили лишь в 1976-м, пока в 1983-м проект не был окончательно свернут генсеком Юрием Андроповым.

У ИС был существенный минус, из-за которого в США даже не начинали разработку ничего похожего. Это был громадный, дорогой и сложный аппарат массой 1500-2000 кг. Он мог поразить цель только при медленном (по космическим меркам) сближении, когда сам занимает примерно ту же орбиту — проще всего это представить как космическую стыковку, где вместо стыковки происходит взрыв. Поэтому системе ИС требовалась ракета-носитель, способная разогнать его до первой космической скорости. Баллистические ракеты летят намного медленнее и стоят гораздо дешевле. Использование для этой цели ракеты вроде «Союза» невозможно обсуждать всерьез, поэтому в СССР разработали специальную легкую ракету Циклон-2.

В результате запуск ИС был возможен только с космодрома и требовал серьезной предстартовой подготовки, и ни о каком пуске хотя бы десятка ракет в день речи не шло. Зато, в отличие от американских предшественников, система не требовала ядерной боевой части, которая при взрыве, помимо прочих эффектов, ослепляет и собственные радары.

Первая победа космолетчика

Учитывая описанные выше неудобства, специалисты искали новые пути борьбы со спутниками противника.

Инженеры США для этого предложили использовать «перехватчик прямого подъема», который бы летел навстречу спутнику по кратчайшему пути, подобно обычной зенитной ракете. Ракета, получившая обозначение ASM-135 ASAT, была готова к середине 1980-х годов.

Для увеличения скорости ее должен был запускать истребитель F-15 во время почти вертикального набора высоты на форсаже, а в оптимальную точку пуска летчику помогли бы выйти компьютер и индикаторы на лобовом стекле.

У ASM-135 было две твердотопливных ступени, которые выводили в космос боевую часть MHV (Miniature Homing Vehicle — «миниатюрный самонаводящийся аппарат»). Миниатюрность не была бахвальством разработчиков: если для перевозки ИС требовалась грузовая тележка, то 14-килограммовый MHV можно было взять в руки. В передней части аппарата находилась маленькая инфракрасная головка самонаведения (ГСН), а заднюю и центральную часть занимали десятки миниатюрных твердотопливных ракетных двигателей, которые и обеспечивали попадание в цель. Выраженной боевой части у MHV не было: она таранила спутник прямым попаданием, гарантированно либо разрушая его полностью, либо промахиваясь.

Первый и единственный испытательный перехват настоящего спутника состоялся 13 сентября 1985 года.

Майор Уилберт Пирсон запустил ASM-135 со своего F-15, находясь в 11 км над океаном у берегов Калифорнии и продолжая набирать высоту под углом 60 градусов. Мишенью стал американский аппарат Solwind или P78-1, — вышедшая из строя обсерватория для поиска околосолнечных комет.

Перехватчик попал в цель на высоте 555 км со скоростью соударения 6,7 км/с. Оба аппарата разлетелись на сотни обломков, а Пирсон стал единственным в мире летчиком-истребителем, получившим воздушную «победу» над космическим аппаратом, пусть и в ходе испытаний.

Проект ASM-135 свернули в 1988 году из-за запрета конгресса на учебное уничтожение спутников, высокой стоимости и, главное, окончания Холодной войны. Однако у ракеты есть множество преемников: по сути, она стала прообразом основных современных противоспутниковых ракет.

В первую очередь, таким потомком стала американская RIM-161 (SM-3). В основном она предназначена для уничтожения баллистических ракет на заатмосферном участке, но способна также поражать и спутники. Принцип работы RIM-161 почти такой же, как у ASM-135, с той лишь разницей, что запускается она с корабля, для чего в качестве первой ступени используется очень мощный твердотопливный ускоритель. Аналогичный облик и возможности имеет израильская Хец-3, китайская SC-19 и индийская Prithvi Defence Vehicle Mark-II. О российской ракете «Нудоль», уничтожившей в 2021 году спутник «Космос-1408», почти ничего не известно.

Подводя итог, можно выделить три типа противоспутникового оружия. При использовании первого (самого примитивного) баллистическую ракету «кидали» в точку, где должна пролететь цель и подрывали ядерную боеголовку. Это позволяло отказаться от системы точного наведения, но использовать такие ракеты можно было только в полномасштабной ядерной войне. Оружие второго типа, разработанное в СССР, могло наводиться точно на цель, но только на маленькой скорости, поэтому перехватчик требовалось сначала вывести на орбиту.

Современные же противоспутниковые ракеты работают, на первый взгляд, проще. Наземный радар засекает космический аппарат над собой, компьютер рассчитывает оптимальную точку встречи и запускает к ней ракету.

Она летит почти по прямой и, приближаясь к спутнику, активирует головку самонаведения, поскольку по одним только данным наземного радара в цель не попасть. Головка самонаведения с помощью маневровых двигателей — это две самые сложные части системы — направляет перехватчик на траекторию столкновения, и спутник уничтожается прямым попаданием.

В наши дни оружие для поражения космических целей давно перестало быть чем-то научно-фантастическим и превратилось в обыденность. С учетом того, что все больше стран получают возможность запускать спутники, важность противоспутникового оружия будет только расти.