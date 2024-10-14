Почему ураганы на Земле становятся все более мощными и разрушительными

Тропические циклоны, которые, в зависимости от региона, называют также тайфунами и ураганами, становятся все более мощными и разрушительными. Недавний «Милтон» стал вторым по силе в Мексиканском заливе за всю историю, при этом он пришел спустя всего две недели после почти столь же сокрушительного «Хелен».

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Австралийские климатологи рассказали на страницах Conversation, почему экстремальные погодные явления становятся интенсивнее, а прогнозировать их — все сложнее, на примере характерного для этой части света сезона тропических циклонов.

По прогнозам Бюро метеорологии страны, в нынешнем сезоне (с ноября по апрель) ожидается 11 циклонов, четыре из которых пересекут побережье Австралии. Это средний показатель. При этом в последние десятилетия отмечалось порядка девяти тайфунов в сезон. Риск сильных катаклизмов выше среднего — то есть они, скорее всего, принесут ураганные ветры и более интенсивные дожди и наводнения.

Десятилетия наблюдений позволили установить связь числа циклонов с Ла-Нинья — регулярным природным феноменом в Тихом океане, увеличивающим температуру и влажность в регионе. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, вероятность его с января по март 2025 года составляет 71%.

Ла-Нинью вместе с противоположным ей Эль-Ниньо принято считать фазами более широкого явления — Южного колебания. По расчетам ученых, влияние этих глобальных климатических качелей на погоду в тропиках ослабло. И это, наряду со снижением частоты циклонов, затрудняет их прогнозируемость.

«Если Ла-Нинья сформируется в ближайшие месяцы, прогнозируется, что она будет относительно слабой и недолговечной», — утверждает прогноз Бюро метеорологии.

Если все так, циклонов в предстоящем сезоне может быть меньше среднего — от восьми до девяти, но по силе они достигнут четвертого-пятого уровня, когда скорость ветра превышает 225 км/час, и он наносит существенный урон прибрежным районам, предрекли авторы статьи.

Еще один фактор, который оказывает значительное влияние на возникновение экстремальных климатических явлений — общее повышение температуры Мирового океана. Это означает, что необходимой для формирования тропических циклонов энергии тепла стало больше — и добавляет неопределенности.

Подход к планированию последствий стихийных бедствий авторы предлагают пересмотреть: количество тропических циклонов, скорее всего, будет меньше, а ущерб от них — больше.