Почему ураганы на Земле становятся все более мощными и разрушительными

Почему ураганы, подобные «Милтону», становятся все мощнее и разрушительнее
Тропические циклоны, которые, в зависимости от региона, называют также тайфунами и ураганами, становятся все более мощными и разрушительными. Недавний «Милтон» стал вторым по силе в Мексиканском заливе за всю историю, при этом он пришел спустя всего две недели после почти столь же сокрушительного «Хелен».
Австралийские климатологи рассказали на страницах Conversation, почему экстремальные погодные явления становятся интенсивнее, а прогнозировать их — все сложнее, на примере характерного для этой части света сезона тропических циклонов.
По прогнозам Бюро метеорологии страны, в нынешнем сезоне (с ноября по апрель) ожидается 11 циклонов, четыре из которых пересекут побережье Австралии. Это средний показатель. При этом в последние десятилетия отмечалось порядка девяти тайфунов в сезон. Риск сильных катаклизмов выше среднего — то есть они, скорее всего, принесут ураганные ветры и более интенсивные дожди и наводнения.
Десятилетия наблюдений позволили установить связь числа циклонов с Ла-Нинья — регулярным природным феноменом в Тихом океане, увеличивающим температуру и влажность в регионе. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, вероятность его с января по март 2025 года составляет 71%.
Ла-Нинью вместе с противоположным ей Эль-Ниньо принято считать фазами более широкого явления — Южного колебания. По расчетам ученых, влияние этих глобальных климатических качелей на погоду в тропиках ослабло. И это, наряду со снижением частоты циклонов, затрудняет их прогнозируемость.
«Если Ла-Нинья сформируется в ближайшие месяцы, прогнозируется, что она будет относительно слабой и недолговечной», — утверждает прогноз Бюро метеорологии.
Если все так, циклонов в предстоящем сезоне может быть меньше среднего — от восьми до девяти, но по силе они достигнут четвертого-пятого уровня, когда скорость ветра превышает 225 км/час, и он наносит существенный урон прибрежным районам, предрекли авторы статьи.
Еще один фактор, который оказывает значительное влияние на возникновение экстремальных климатических явлений — общее повышение температуры Мирового океана. Это означает, что необходимой для формирования тропических циклонов энергии тепла стало больше — и добавляет неопределенности.
Подход к планированию последствий стихийных бедствий авторы предлагают пересмотреть: количество тропических циклонов, скорее всего, будет меньше, а ущерб от них — больше.