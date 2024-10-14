Земляника, капуста, мука: как русские царицы наводили красоту

В каждую эпоху у разных народов были свои привычки и обычаи, в том числе те, что связаны с личной гигиеной. Еще до появления первого мыла люди использовали для мытья буквально все, что попадалось под руку — глину, масло, золу, песок, опилки и так далее. А чукчи, к примеру, вообще не мылись, считая, что вместе с грязью уходит их мужская сила.

© Кадр из сериала «Великая», США, 2021 г.

У наших предков были и отличные от современных представления о красоте: то в моде была «аристократически» бледная кожа, то загар, то пышные бедра и животик, то торчащие ребра и худоба.

Но так или иначе, во все времена женщины следили за модой и заботились о своем внешнем виде. Ниже мы рассказали, какие секреты красоты были у известных русских императриц. Многие из них актуальны до сих пор.

Екатерина II

У императрицы Екатерины II, несмотря на напряженный график, всегда находилось время на процедуры красоты. Это был целый комплекс мероприятий, направленных на уход за кожей, телом и волосами. А начинался он с самого утра с раннего подъема и протирания лица и зоны декольте кубиками льда.

Далее Екатерина делала освежающую маску из натуральных ингредиентов: земляники, листьев капусты или смеси меда, вербены, муки и молока. После снятия маски императрица тщательно протирала лицо «тоником» на основе жирных сливок.

Каждую неделю модница отправлялась в баню, где также проводила целый ритуал по уходу за собой. Это и скрабирование тела кофейной гущей, и ополаскивание волос отваром трав, и покрытие кожи жиром. А после бани Екатерина принималась за горячий чай с травами и медом. Вот такой получался комплексный уход!

Елизавета Петровна

Дочь Петра Великого Елизавета тоже любила маски из капусты и, можно сказать, даже ввела при дворе моду на такие «косметические средства». Для приготовления маски капустные листья измельчали, добавляли к ним яблочный сок и мед. В результате получалась кашица, которая отлично помогала снять следы усталости и даже оказывала лифтинг-эффект. После маски Елизавета обязательно наносила на лицо «лосьон» из огуречного сока. Он помогал бороться с пигментацией и предотвращал появление первых признаков старения.

Что касается распорядка дня, его, как такового, у императрицы не было. Она могла проснуться в обед, а лечь спать под утро. Не удивительно, что с таким графиком ей требовались освежающие маски…

Однако все же был у Елизаветы один ритуал, которому она не изменяла на протяжении долгих лет. Перед сном она приглашала штатную чесальчицу, которая делала ей точечный массаж ступней и терла пятки. Без этого Елизавета долго не могла уснуть.

Анна Леопольдовна

Внучка Ивана V Анна была не слишком озабочена модой и красотой. Князь Долгоруков отзывался о ней, как о «блондинке со скучающим видом и маловыразительным лицом», и в чем-то он был прав. Гораздо больше причесок, нарядов и уходовых процедур девушку интересовали книги, неспешные прогулки по саду, разговоры с подружкой фрейлиной Юлианой фон Менгден и ленивый отдых.

Но все же была одна «процедура», к которой Анна непременно прибегала, если ей не было лень — это солнечные ванны. Императрица регулярно приказывала выставлять на балкон ее дворца кровать, а вокруг нее расставлять ширмы. Предполагается, что так девушка принимала солнечные ванны, а ширмы скрывали от посторонних глаз ее наготу.

Софья Алексеевна

Царевну Софью Алексеевну тоже не слишком волновали всякие «женские штучки». Однако даже у нее была специальная шкатулка с разными косметическими средствами. К примеру, в баню София обязательно брала с собой мыло ручной работы, которое изготавливали для нее костромские и нижегородские мыловары. Любила она и импортное мыло — грецкое, индийское… А также разнообразные эфирные масла и розовую воду.

Были у Софьи и баночки разных ароматников (духов). Именно ароматам сестра будущего императора Петра уделяла особое внимание. По заказу Софьи Алексеевны было изготовлено более 20 благовоний для ее хором. Любопытно, что в их основе была эссенция амбры, которая считается сильным афродизиаком.

Похоже, что простушка София была не такой уж и простой. Ведь она точно знала, чем можно привлечь противоположный пол.

Анна Иоановна

Племянница Петра Великого Анна Иоановна прославилась своей любовью к ярким нарядам, пышным торжествам и различным увеселительным мероприятиям. Не удивительно, что ее правление ознаменовалось рекордными расходами на балы и убранство дворца.

Испанский дипломат герцог де Лириа в своем описании императрицы упоминал, что она «до чрезмерности любит пышности» и «до расточительности щедра». А двор Анны Иоановны, по словам герцога, превосходил по великолепию многие европейские.

Что касается внешнего вида, то императрица никогда не отличалась ангельской красотой… Многие описывали ее как «толстоватую, смуглую и низкорослую» даму. Тем не менее даже у нее были свои ритуалы по уходу за собой. Так, императрица регулярно протирала лицо кусочками парной печени и обрабатывала кожу «лосьоном» из топленого молока. А вместо мыла Анна использовала специальную крем-пудру из смеси пшеницы и цинковых белил. Это делало ее смуглую кожу хоть чуточку светлее.