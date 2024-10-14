Как одна средневековая битва породила всю современную демократию

В истории человечества было достаточно битв, которые стали знаменитыми, сохранились в памяти народа, повлияли на дальнейшую судьбу государства. Но в Западной Европе такая битва только одна, и она изменила не только ход истории двух столкнувшихся сторон, но и повлияла на судьбу всего мира – это битва при Гастингсе.

© Битва при Гастингсе // Гобелен из Байе, XI в. н.э.

Произошла 14 октября 1066 года, а результатом стало завоевание Англии нормандским герцогом Вильгельмом и образование сильного королевства. До того момента остров представлял собой довольно аморфное феодальное объединение, где ещё сильны были пережитки родоплеменного строя.

Англосаксы в Британии тоже не были коренным населением, они пришли после того, как остров покинули римляне и воспринимались коренными жителями кельтского происхождения как завоеватели. Относились они к германским племенам и были родственны викингам или, как их называют в Европе, норманнам – северным людям.

Англия того периода входит в число, скорее, скандинавских стран, чем центральноевропейских. В трагедии Шекспира можно увидеть, что принц датский является довольно близким родственником английскому королю. Его прототип так точно. Да, собственно, и страна периодически входила в состав северных королевств, так было незадолго до нормандского завоевания.

В 1016 году скончался король Этельред, а следом и его законный сын — прервалась прямая линия саксонской Уэссекской династией и правителем Англии стал мудрый датский король Кнуд, который также правил и в Норвегии. После его смерти в 1035 году разгорелась борьба за английский престол. По идее и тогдашним законам наследником был его сын Хардакнуд, но он находился в Нормандии и на трон шустро примостился его сводный брат Харальд. Он и его матушка Эльфигифу были своими для местной знати и те его быстро признали королём, хотя им почти два года пришлось повоевать с недовольными.

Но Хардакнуд всё же займет английский престол, когда в 1040 году его братец скончается. И тут же приступит к репрессиям, казням и прочим бесчинствам. Поэтому править он будет всего лишь два года и тоже отойдёт в мир иной – говорят в английских лесах было много поганых грибов и прочей ядовитой растительности. Не понравился он англичанам.

Престол вновь возвращается к англосаксонской династии в лице Эдуарда Исповедника – сына короля Этельреда по непрямой линии. Его мать была нормандской принцессой, затем вышла замуж за Кнуда, и следовательно покойные короли тоже его сводные братья. К тому же отец был королем Англии. Сложно, но таковы были династические реалии средневековья.

Сам Эдуард был воспитан в Нормандии и уже при нём началось насаждение обычаев и нравов, принятых там. Детей у него не было, поэтому свой престол он завещал своему дальнему родственнику герцогу нормандскому Вильгельму, который в то время носил прозвище Бастард – то есть тоже был незаконнорожденный.

Однако старой англосаксонской знати надоело, что им постоянно навязывают чужестранцев и эрл Годвин в 1052 году поднял мятеж, поддержанный остальными. Эдуард Исповедник вынужден был им подчиниться, Годвин стал фактическим правителем страны. А после смерти обоих королем провозгласили его сына Гарольда – в его жилах тоже текла королевская кровь.

Герцог Норманнский Вильгельм начал готовиться к войне. Его активно поддержали соседние графства, которые всю жизнь с ним враждовали. Дело в том, что норманны – это не совсем французы, они скандинавы и более родственны англосаксам. В своё время французский король махнул рукой и позволил викингам официально поселиться при условии, что его признают королём. Они переняли язык, обычаи, заметно окультурились, но сохранили беспокойный нрав, что доставляло немало хлопот соседям. А тут такой хороший случай спихнуть их на остров – поэтому они с радостью взялись помогать обрести Вильгельму английский престол.

Гарольд к тому моменту твёрдо сидел на нём и не собирался никому уступать. Он знал о притязаниях Вильгельма и активно готовился дать отпор. Но тут некстати на Англию опять напали викинги – норвежский король Харольд вторгся в Йорк и Нортумбрию. Пришлось снимать войска с южного направления и срочно идти в северные графства. 25 сентября 1066 года в битве у Стамфорд-Бридж англичане победили, Харольд погиб.

Тем временем Вильгельм Бастард, собрав большой флот, преспокойно высадился в Англии. И даже успел построить форт. И потихоньку пошёл к Гастингсу, поскольку он был по дороге в Лондон.

Гарольд, окрыленной только что одержанной победой, ринулся ему навстречу. По пути заскочил в Лондон, чтобы пополнить войско, но нетерпение не дало ему дождаться всех рыцарей. Не исключено, что это обстоятельство и стало причиной поражения.

Дело в том, что количество войск у сторон было примерно равным – по 7–9 тысяч. Но норманны были лучше защищены – они использовали щиты, тогда как англичане рубились тяжелыми топорами и не могли держать щитов. Топоры наносили страшные удары, разрубали латы, но щиты смягчали удар. А сами англичане оставались уязвимыми и несли огромные потери.

Есть ещё одно обстоятельство, которое многим покажется удивительным – у англичан совсем не было… лучников. Знаменитые английские лучники станут результатом норманнского завоевания. Также у англичан не было кавалерии – этих бронетанковых войск средневековья.

И тем не менее они оказали яростное сопротивление, к тому же у них была более выгодная позиция на холме Сенлак. Норманнам не удавалось сломить сопротивление. Тогда Вильгельм применяет классический ход – ложное отступление. Радостные англичане ломают строй и кидаются вдогонку отступающим норманнам. Король Гарольд видит ловушку, но раненый стрелой в глаз ничего не может поделать.

Нормандцы пошли в контрнаступление и почти достигли холма с королевским штандартом. Но и англичане не собирались сдаваться, в битву несмотря на ранения вступил Гарольд, норманнов вновь начали теснить. Тогда и Вильгельм бросается в атаку и добивается победы. Король Гарольд и его сыновья погибают. Англия была завоевана.

Значение этого факта оказалось огромным для судьбы всей Европы. И дело не только в том, что воцарение Вильгельма, который сменил обидное прозвище Бастард на Завоеватель, привело к цепочке событий, которые заполнят всю европейскую историю позднего средневековья. Норманны принесли в Англию более высокую культуру, а соединившись с местной она породила уникальную английскую.

Со временем завоеватели перестали говорить на французском и в современном английском от него осталось лишь несколько слов. Они стали считать и себя англичанами. Появилась возможность примирения двух родственных народов и возникновения единой нации. Это время хорошо описано в романе Вальтера Скотта «Айвенго», когда сакс становится верным соратником короля Ричарда Львиное Сердце.

А уже в правление его брата короля Иоанна Безземельного, того самого принца Джона, будет подписана знаменитая «Хартия вольностей», которая окончательно уравняет в правах англосаксов и норманнов. Она станет причиной возникновения парламента и всей современной структуры современного демократического государства. И все это результат одной битвы, которая случилась 14 октября 1066 года.