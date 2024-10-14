Подождите, сосок отклеился! Как в кино снимают секс

Сразу раскроем карты: на съемочной площадке актеры никогда не занимаются сексом по-настоящему. Если, конечно, это не особый жанр кино, но разговор сейчас не о нем. Съемки постельных сцен, по словам кинематографистов, представляют немалую сложность, по разнообразию и изощренности используемых приемов их можно сравнить с постановками опасных трюков.

© Кадр из фильма «С широко закрытыми глазами», 1999 г.

Даже если по сценарию в кадре не должно быть ни грамма одежды, это совсем не значит, что актеры исполняют свою партию нагишом. Придумано немало уловок для имитации голого тела. К примеру, пластический грим, тонкие костюмы телесного цвета, силиконовые накладки на грудь с нарисованными сосками. Для сокрытия мужского органа нередко используют так называемый cock sock — неприметный мешочек, который приклеивают к нижней части живота.

Для большинства актеров съемки постельных сцен — это стресс. Какими штуками ни прикрывайся, ты все равно практически раздетый перед камерой обнимаешься с не слишком знакомым человеком. Смущение преодолевают разными способами, чаще всего в ход идет прослушивание музыки и алкоголь. К примеру, Майкл Дуглас и Гленн Клоуз на съемках «Рокового влечения» заправлялись шампанским и коктейлем «Маргарита». В умеренных дозах, конечно.

При создании особо пикантных кадров большую часть съемочной группы обычно выпроваживают за дверь — это называется «закрытая площадка». Иногда режиссер ограничивается одним лишь оператором. Стэнли Кубрик и вовсе самостоятельно снимал сцену близости между Томом Крузом и Николь Кидман для фильма «С широко закрытыми глазами».

Назревает логичный вопрос: как мужчинам удается не перевозбудиться, когда доводится потрогать голую Николь Кидман или какую-нибудь Сальму Хайек? На самом деле эта проблема возникает крайне редко и говорит о непрофессионализме актера. Седьмой час съемок, страшная жара от софитов, люди вокруг, утвержденный порядок действий — не слишком располагает к эрекции, правда?

Кстати, об утвержденном порядке действий. То, как актеры играют постельную сцену, и то, как она прописана в сценарии, — это почти всегда две разные вещи. Общая канва, само собой, соблюдается, но импровизации отводится важная роль. Если все слишком отрепетировано, то получится дешевая эротика.

И все-таки репетиции имеют место. Сначала сцену прогоняют в одежде, да не один раз, и только потом актеры раздеваются. Снимают чаще всего по частям, чтобы звезды не щеголяли прелестями, когда это не требуется.