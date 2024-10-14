В последнее время в информационном пространстве все чаще появляются слухи о существовании климатического оружия, способного вызывать масштабные природные катаклизмы, например, ураганы. Недавно обрушившийся на Флориду «Милтон» стал поводом для очередной волны предположений и конспирологических теорий. Американские СМИ на полном серьезе винят в произошедшем Россию, ссылаясь на реальную угрозу, некогда прозвучавшую из уст ныне покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского:«Ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой». Впрочем, как утверждает известный российский синоптик Александр Шувалов, все эти утверждения не имеют под собой никакого научного обоснования.

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Энергетические масштабы природных явлений

Эксперт подчеркнул, что энергия, необходимая для создания урагана, сопоставима с энергией сотен мегатонных бомб. Это колоссальное количество, которое невозможно сгенерировать и направить с достаточной точностью для управления столь мощным природным явлением. Пока у человечества нет даже теоретического понимания, как это можно бы было сделать.

Локальное воздействие

Пока современные технологии позволяют лишь локально воздействовать на атмосферные процессы. Например, путем «засева» облаков специальными соединениями можно вызвать осадки на небольшой территории. Однако такие методы по масштабу действия просто несопоставимы с управлением ураганами или другими крупными атмосферными явлениями.

Почему мифы так живучи

Несмотря на отсутствие научных доказательств, мифы о климатическом оружии продолжают циркулировать в обществе. Это связано в первую очередь с желанием найти простое объяснение сложным природным явлениям. Многие люди на самом деле склонны искать конспирологические объяснения происходящим вокруг явлениям, считая их более интересными, чем строгие научные факты. Тем более, что современные технологии позволяют легко распространять ложную информацию, которая быстро становится вирусной.