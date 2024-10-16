Снайпер убил Лермонтова по заказу Николая I? Мифы и правда о великом поэте

Поэт и прозаик Михаил Лермонтов родился 15 октября 1814 года — ровно 210 лет назад. Вокруг его персоны ходит ряд слухов, некоторые из которых люди до сих пор принимают за чистую монету. О главных мифах из биографии Лермонтова рассказывает «Газета.Ru».

© П.Е. Заболотский «Портрет М. Лермонтова», 1837 год

Лермонтов из Лермонтова

© Портрет М.Ю. Лермонтова в возрасте 6-8 лет // РИА Новости

Многие ошибочно считают, что Михаил Лермонтов появился на свет в усадьбе Тарханы своей бабушки Елизаветы Арсеньевой (в девичестве — Столыпиной) в Пензенской области. Населенный пункт, в котором сейчас располагается архитектурно-музейный комплекс, носит название Лермонтово — это также становится причиной заблуждений. Кроме того, в 1842 году прах Лермонтова находился в склепе именно в Тарханах.

На самом деле поэт родился в Москве, в доме генерал-майора Конрада Фридриха фон Толя у Красных Ворот. Этого дома давно нет — в 1947–1953 годах на его месте построили одну из семи сталинских высоток. На ее фасаде размещен портрет Лермонтова и выгравирована надпись «На этом месте находился дом, где 3 (15) октября 1814 года родился великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов».

Лермонтов из простой семьи

В советские годы в биографии Лермонтова часто писали, что он родился в семье простого офицера, вышедшего в отставку в чине пехотного капитана. Однако простой семью поэта не назовешь: бабушка Лермонтова по материнской линии Елизавета Алексеевна Арсеньева происходила из дворянского рода Столыпиных. Двоюродным дядей поэта был знаменитый гвардейский офицер Афанасий Столыпин. На его свадьбе с княжной Трубецкой, которая проходила в резиденции наследника престола Российской империи, присутствовал и Лермонтов.

По отцовской линии дворянский род Лермонтовых происходил из Шотландии, его родоначальником был поручик польской армии Георг (Джордж) Лермонт.

Лермонтова отчислили из университета из-за скандала

© Памятник Михаилу Лермонтову в Москве // Global Look Press

В Московском университете Лермонтов не пробыл и двух лет — он ушел оттуда «по прошению». Во многих биографиях поэта говорится, что его отчисление связано с ситуацией вокруг грубого профессора Михаила Малова, которому студенты объявили бойкот. Тогда преподавателя уволили — а вместе с ним руководство университета решило «избавиться» и от студентов-зачинщиков.

Однако писательница и переводчица Елизавета Лодыженская со ссылкой на родственницу Лермонтова свидетельствовала, что он покинул университет по своей инициативе. В качестве доказательства она привела данные, что все отчисленные «за шалость» были «уволены в отпуск в конце мая 1831 года, и ректор снабдил их «надлежащими для проезда билетами». В свою очередь Лермонтов не числился студентом с 18 июня 1832 года.

Юноша хотел поступить в университет в Санкт-Петербург, но ему отказали засчитать два года, которые тот проучился в Московском университете. А снова поступать на первый курс Лермонтов не захотел.

Лермонтов — романтический красавец

© Акварель «Портрет М. Ю. Лермонтова в гусарском сюртуке», 1839 год // РИА Новости

Вероятно, такое мнение у последующих поколений сложилось из-за ассоциации Лермонтова с персонажем его «Героя нашего времени» Печориным и красивых портретов. Но современники описывают поэта как коренастого человека с некрасивой фигурой.

«Лермонтов имел некрасивую фигуру: маленького роста, ноги колесом, очень плечист, глаза небольшие, калмыцкие, но живые, с огнем, выразительные. Ездил он верхом отлично», — так Лермонтова обрисовывал его соученик по Школе гвардейских подпрапорщиков Александр Тиран в своих записках.

Подруга Лермонтова Вера Анненкова также утверждала, что поэт не отличался выдающимися внешними данными. Так Анненкова в своих воспоминаниях описала первую встречу с Лермонтовым:

«Должна признаться, он мне совсем не понравился. У него был злой и угрюмый вид, его небольшие черные глаза сверкали мрачным огнем, взгляд был таким же недобрым, как и улыбка. Он был мал ростом, коренаст и некрасив, но не так изысканно и очаровательно некрасив, как Пушкин, а некрасив очень грубо и несколько даже неблагородно».

Лермонтов и хорошая репутация

Многим поклонникам творчества Лермонтова поэт видится как высокодуховный кроткий юноша, но современники говорили о нем иначе. Тот же Тиран заявлял, что был с поэтом в хороших отношениях, но знал, что от него можно ожидать подвоха.

«Но со всем тем был дурной человек: никогда ни про кого не отзовется хорошо; очернить имя какой-нибудь светской женщины, рассказать про нее небывалую историю, наговорить дерзостей — ему ничего не стоило. Не знаю, был ли он зол или просто забавлялся, как гибнут в омуте его сплетен, но он был умен, и бывало ночью, когда остановится у меня, говорит, говорит — свечку зажгу: не черт ли возле меня? Всегда смеялся над убеждениями, презирал тех, кто верит и способен иметь чувство... Да, вообще это был «приятный» человек!» — отмечал Тиран.

По словам сослуживца, Лермонтов часто у него ночевал, потому что якобы не хотел топить свою квартиру, — а на одном из дежурств оставил ему шрам саблей.

Лермонтов гениально писал с самого детства

Из-за рано оборвавшейся жизни Лермонтова многие считают, что он уже в юном возрасте стал гениальным поэтом. Но критики отмечали, что в раннем творчестве автора было много распознаваемых заимствований от коллег: он просто набивал руку перед созданием своих главных произведений, которые написал в последние годы жизни.

Творчество юного Лермонтова не нравилось даже его сослуживцам. Например, так о нем отозвался сослуживец-корнет по лейб-гвардии Гродненского гусарского полка Александр Арнольди:

«Я не понимаю, что о Лермонтове так много говорят; в сущности, он был препустой малый, плохой офицер и поэт неважный. В то время мы все писали такие стихи. Я жил с Лермонтовым в одной квартире, я видел не раз, как он писал. Сидит, сидит, изгрызет множество перьев, наломает карандашей и напишет несколько строк. Ну разве это поэт?!»

Лермонтов — ученик Пушкина

Бытует мнение, что Лермонтов крутился в одних кругах с Пушкиным и был его учеником. У них с Пушкиным и вправду были десятки общих знакомых, и Лермонтов вдохновлялся его творчеством — однако встретиться им так и не удалось. После трагической гибели Пушкина Лермонтов написал одно из своих самых известных стихотворений «Смерть поэта», в котором проявил свою публичную позицию на социально-политическое положение России.

Лермонтова убил снайпер по приказу Николая I

© Раскрашенный рисунок Роберта Шведе «М.Ю. Лермонтов на смертном одре», 1841 год // РИА Новости

Известно, что Николай I читал произведения Лермонтова — и «Смерть поэта» вызвала у него негодование якобы из-за того, что ответственность за убийство Пушкина автор возлагает на ок­ру­жение им­пе­рато­ра. Кроме того, если первую часть «Героя нашего времени» правитель воспринял благосклонно, то вторая ему категорически не понравилась. В пись­ме к жене от 24 и­юня 1840 го­да Николай I пи­сал:

«Я до­читал «Ге­роя» до кон­ца и на­хожу вто­рую часть от­вра­титель­ной, впол­не дос­той­ной быть в мо­де. <…> Это жал­кая кни­га, об­на­ружи­ва­ющая боль­шую ис­порчен­ность ее ав­то­ра. Ха­рак­тер ка­пита­на на­мечен удач­но. Ког­да я на­чал это со­чине­ние, я на­де­ял­ся и ра­довал­ся, ду­мая, что он и бу­дет, ве­ро­ят­но, ге­ро­ем на­шего вре­мени, потому что в этом клас­се есть го­раз­до бо­лее нас­то­ящие лю­ди, чем те, ко­торых обык­но­вен­но так на­зыва­ют. В кав­каз­ском кор­пу­се, ко­неч­но, мно­го та­ких лю­дей, но их ма­ло кто зна­ет; од­на­ко ка­питан по­яв­ля­ет­ся в этом ро­мане как на­деж­да, ко­торой не суж­де­но осу­щес­твить­ся».

Многие считают, что в итоге Николай I «заказал» поэта — и по императорскому приказу во время дуэли того якобы убил снайпер. Однако эта версия ошибочна, поскольку товарищи Лермонтова Александр Васильчиков и Алексей Столыпин подробно описали дуэль. Также есть данные, оставленные убийцей Лермонтова Николаем Мартыновым, который вызвал поэта на дуэль из-за оскорбления.