Откуда произошло слово Русь на самом деле

Древнюю Русь многие считают предшественницей России. Но эти два названия не тождественны. При этом по поводу происхождения слова «Русь» споры не утихают до сих пор. Специалисты выдвигают множество версий. Какой же из них следует верить?

Славянская версия

В VIII-IX веках по течению реки Роси и её притока Россавы жило одно из восточнославянских племён. А в месте впадения Роси в Днепр находился город Родня, куда однажды бежал из Киева Ярополк, спасаясь от своего брата Владимира. Не исключено, что варяги, нагрянувшие в это живописное место и назвали его Русью.

Шведская версия

Суоми, карелы и представители других финских племён называли шведов Ruotsi, Roots, Rotsi. Вероятно, такие прозвища со временем и превратились в привычное сегодня название.

Сарматская версия

Михаил Ломоносов считал, что русы являются прямыми потомками воинственных сарматских племён роксоланов или росоманов. Он утверждал – эти самоназвания позже и эволюционировали в слово «Русь».

«Налоговая» версия

Некоторые историки также предполагают, что слово «русь» говорит о профессиональной принадлежности. Так могли назвать тех, кто должен собирать дань. Среди таких «древних коллекторов» было много варягов-дружинников, а поэтому далеко не престижную профессию могли перенести и на этническое название варягов.

«Гребная» версия

Ещё одна «профессиональная» теория. Её последователи, уверены, что слово «произошло» от названия гребцов, которые отправлялись в походы на гребных судах. На морском жаргоне это «robs». Для удобства их вполне могли переименовать в привычный в настоящее время термин «русь».

Военная версия

На этапе формирования государства «русью» считалось военное сословие. Через некоторое время такое название распространилось на особую форму государственного устройства (военная республика), а потом и на весь народ.

«Краснолицая» версия

Название наши предки могли получить и от византийцев. За румянец и за склонность к быстрому обгоранию на южном солнце жители Киевской Руси превратились в «россов», то есть в «красных» или «рыжих».