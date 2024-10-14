Мужчина съел килограмм острого соуса за три минуты и побил рекорд

Блогер из Канады Майк Джек решил побить мировой рекорд и съел килограмм острого соуса. Об этом сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.

Джек снимает видео для YouTube, в которых он ест острые соусы, перцы и крылышки. По словам блогера, у него есть генетическая мутация, которая позволяет ему употреблять острую пищу без особых последствий. Подписчики часто просят его поставить рекорд, поэтому он приехал в штаб-квартиру Книгу рекордов Гиннесса в Лондоне, чтобы съесть максимальный объем тайского соуса сирача, или шрирача. В состав соуса входят перец чили, уксус, чеснок, сахар и соль.

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При поддержке жены, которая сидела рядом, Джеку удалось съесть 1,12 килограмма соуса всего за три минуты. Это достижение в очередной раз сделало мужчину рекордсменом. Судья Книги рекордов Гиннесса Джульетта Доусон сказала Майку, что его выступление было одним из самых «напряженных» попыток поставить рекорд, что она когда-либо видела. Позже Джек рассказал, что представлял, как ест одно из своих любимых блюд — тыквенный пирог, — чтобы справиться с соусом.

«Это больше, чем я думал, я смогу съесть. Я рад, что побил этот рекорд, потому что он был неприятным. Это было тяжело для тела», — признался Джек.

Раньше Майк уже устанавливал рекорды по еде, он также выпил бутылку острого соуса за рекордное врем — 8,56 секунды.

Ранее сообщалось, что житель Венгрии попал в Книгу рекордов Гиннесса за самую продолжительную игру в World of Warcraft. Его стрим по игре длился 59 часов и 20 минут.