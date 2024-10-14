Какие немецкие фамилии стали русскими

С немцами у русских всегда были особые отношения. Неудивительно, что сегодня в России живет немало людей, чьи предки были этническими немцами. А вот можно ли вычислить их по фамилиям?

Немецкие мигранты в России

Немцы на Руси появились еще в допетровскую эпоху. Вспомним Немецкую слободу в Москве. В эпоху Петра I и Екатерины Великой процессы миграции германского населения в Россию приобрели еще более масштабный характер.

Обширные немецкие колонии появились в Поволжье, а также в Новороссии. Многие выходцы из Германии впоследствии отошли от лютеранской веры, но сохранили родовые фамилии. Впоследствии многие немецкие фамилии в России нередко ошибочно принимали за еврейские – например, Рубинштейн, Гофман, Айзенштайн, Вайсберг, Розенталь. Дело в том, что среди переселенцев из Германии было много евреев, и они тоже носили фамилии немецкого происхождения. Например, мы знаем, что у актрисы Алисы Фрейндлих немецкие корни (кстати, эта фамилия означает по-немецки «добрая», «приветливая»), а вот насчет фамилий Шварц (по-немецки – «черный»), Шмидт («кузнец») или Нейман («новый человек») уже;-[ сомневаемся.

Иногда к немецким фамилиям добавляли русские окончания. Так Миллеры стали Миллеровыми, Фурманы – Фурмановыми, Шнейдеры – Шнейдеровыми, Шульцы – Шульцевыми.

Немецкие фамилии славянского происхождения

Кстати, заметьте, что масса немецких фамилий созвучны русским. Дело в том, что германские земли на востоке граничили со славянскими государствами, и происходило смешение национальных культур. А поскольку формирование фамилий практически везде происходило по одинаковым принципам – по географической принадлежности, по именам предков, прозвищам, наконец, профессиональной принадлежности, то можно говорить о русском или польском происхождении фамилий, оканчивающихся на «-иц», «-ов», «-оф», «-ек», «-ке» или «-ски».

Так, фамилия бургомистра города Штральзунд Александера Бадрова очень созвучна русской фамилии Бодров. В России был легендарный футбольный тренер Константин Бесков, а в Германии - Ганс-Иоахим Бесков, современный немецкий теолог и историк церкви. В Германии есть знаменитый хоккеист-вратарь Патрик Козлов, а в России - хоккеист Виктор Козлов. Фамилия Козлов у нас вообще распространена. И в России, и в Германии есть фамилии Барков, Белов, Буров, Глазов, Грабов, Гуляев, Думов, Клоков, Красов, Левашев, Летов, Ловцов, Малов, Милов, Миров, Панков, Раков, Рунов, Свечин, Туров, Шапов. Считается, что фамилия Гершов является вариантом русской фамилии Ершов.

То же относится к фамилиям, оканчивающимся на «-ер». Это окончание произошло от слова «яр», которое в древнеславянском языке означало человека. Например, маляр, тесляр, рыбарь, пекарь. В период германизации фамилии на «-яр» перевели на немецкий, подобрав соответствующие корни или просто заменив окончания на «-ер». Например, Смоляр стал Смоллером, а фамилию Соколов перевели как Фальк – Сокол.

Русские или немецкие?

Имеется также пласт фамилий, оканчивающихся на «-ин», в которых филологи усматривают отголосок древних, еще варяжской эпохи, связей между южно-балтийскими землями и Русью.

Так, в России был популярный актер Георгий Вицин. Фамилия Вицин встречается и у немцев. Существует версия о том, что представитель рода Вициных стал родоначальником семейства Фонвизиных, из которого происходил драматург Денис Иванович Фонвизин. Его предок, стольник царя Ивана Алексеевича Андрей Афанасьевич Фон-Визин, в родословной указал происхождение своего рода от меченосцев. Другой член семьи Фонвизиных в конце XVIII века называл основателем рода некоего Берндта-Вольдемара Фон-Виссина, взятого в плен в Ливонии при Иоанне Грозном. Впоследствии фамилия могла превратиться в Фон-Визин, а затем и в Фонвизин. Кстати, в России не так уж часто, но встречаются фамилии с приставкой «-фон» или «-фан»: Фондюрин, Фондерин, Фанберин. Не исключено, что все они произошли от фамилий немецких аристократов, когда-то обосновавшихся на Руси.

И в России, и в Германии встречаются такие фамилии, как Бабин, Белин, Бодин, Бредин, Вельцин, Волин, Галин, Девин, Демин, Долин, Зелин, Ледин, Лепин, Липин, Репин. Есть также созвучные фамилии: Грибин – Грибен, Дубин – Дубен, Колпин – Кёльпин, Любин – Любен, Цаплин – Цепелин. Теоретически они могут иметь общее происхождение. Правда, в этом случае сложно сказать, немецкое или русское.