Куприянов день: приметы и поверья на 15 октября

По народному календарю 15 октября отмечается Куприянов день. Обычно к этому времени начинался сильный листопад, поэтому крестьяне сажали овощи, которые нужно укрывать осенними листьями.

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В этот день запрещалось пить спиртные напитки. Предки верили, что пьяный человек становится уязвимым для нечистой силы, и она может довести его до безумия. Также нельзя было впускать в дом незнакомцев и бродячих животных, поскольку в их виде могут явиться злые духи.

Родители в Куприянов день старались не ругать детей – так они защищали их от преследования злыми духами. Также не рекомендовалось надевать яркую одежду – она могла привлечь порчу и сглазы.

Незамужние девушки 15 октября собирались вместе, чтобы вязать варежки и носки на зиму. Весь вечер они пели песни, которыми зазывали к себе женихов. Парни же мастерили и чинили вещи, обновляли жилище, чтобы привести туда будущую жену. Кроме того, в этот день предки проводили обряды и читали заговоры на защиту от нечистой силы.

Согласно приметам, иней в этот день – к сухой и солнечной погоде. Холодный ветер и сильный дождь – к суровой зиме. Сильный листопад – к скорому похолоданию. Восточный или северный ветер – к снежной зиме.