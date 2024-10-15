Генетики выяснили, откуда появились японцы
Основной поток мигрантов, заселявших Японский архипелаг, шел с Корейского полуострова, выяснили ученые из Токийского университета. Они изучили геном представителя эпохи Яей, а результатами своих изысканий поделились в Journal of Human Genetics.
Японский архипелаг был относительно изолирован в период Дземон примерно до 3000 г. до н. э. Затем, в периоды Яей и Кофун, началась активная миграция на острова из континентальной Азии. Люди прибывали на острова преимущественно из Восточной и Северо-Восточной Азии. На сегодняшний день наиболее популярны две модели миграционных потоков: двухсторонняя, в соответствии с которой было две волны переселенцев из одного региона, и трехстороннего смешения, подразумевающая два источника миграции.
Авторы проанализировали полный ядерный геном жившего в эпоху Яей человека, хорошо сохранившиеся останки которого были найдены в археологическом памятнике Доигахама — древнем кладбище в префектуре Ямагути.
Гены этого доисторического японца схожи как с предками периода Кофун, так и с жителями Восточной и Северо-Восточной Азии тех времен. Но наиболее близок человек Яей оказался к современным корейцам.
«Наши результаты показывают, что между периодами Яей и Кофун большинство иммигрантов на Японском архипелаге были выходцами с Корейского полуострова. Результаты также означают, что модель трехстороннего смешения, которая предполагает, что северо-восточноазиатская группа мигрировала на Японский архипелаг в период Яей, а восточноазиатская группа — в период Кофун, неверна», — прокомментировал руководитель исследования Джун Охаси.