Крупнейший в мире нефтепровод между СССР и Европой заработал 60 лет назад

Шестьдесят лет назад, 15 октября 1964 года, состоялась официальная церемония ввода в эксплуатацию крупнейшего в мире трубопровода "Дружба", до сих пор транспортирующего нефть в Европу.

В 1950-х рост производственных мощностей и соответственно потребностей в источниках энергии в странах Восточной Европы, объединенных в Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), поставил вопрос о необходимости прямой транспортировки нефти непосредственно с месторождений СССР в Польшу, Чехословакию, Венгрию и ГДР. Вдобавок Будапешт решил снизить собственную добычу нефти. Позже аналогичное решение приняла Румыния. Ускоренное внедрение дизельных двигателей в производство в странах народной демократии привело к дефициту нефти и нефтепродуктов. Они рассчитывали покрыть его за счет поставок из Советского Союза. Представитель ГДР предложил рассмотреть этот вопрос на X сессии СЭВ в Праге. В 1958 году страны подписали соглашение о начале строительства нефтепровода.

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Проект разработал московский институт "Гипротрубопровод". Трубы изготавливали в Советском Союзе и в Польше, запорную арматуру в Чехословакии. В ГДР выпускали узлы для насосных станций, в Венгрии - средства автоматики. Такая бурная подготовка не осталась без внимания Запада, применившего своего рода санкционное давление. В нарушение международных торговых отношений ФРГ, выступавшая поставщиком труб большого диаметра, решила разорвать контракт и отказала СССР в поставках. В результате поставками труб занялся Челябинский завод.

Прокладка магистрали началась в декабре 1960 года, причем с конечных участков, что считалось новаторским в устоявшейся инженерной практике. Каждая страна несла ответственность за свою часть трубопровода, позже становившегося собственностью соответствующего государства. "Дружбу" строил "Газстрой", и первые пять лет нефтепровод эксплуатировало газодобывающее ведомство, а потом уже его передали нефтяникам.

Строительство велось в сложных географических и климатических условиях. Перепад высот достигал свыше тысячи метров, трубы прокладывали по горам, для чего соорудили 175 мостов и 113 переходов, по дну 45 крупных рек, в том числе Волги, Оки, Днестра, Днепра, Припяти, Дуная, Вислы и Одера. Ветки пересекали сотни автомобильных и железных дорог. В сумме на проект потратили порядка 400 миллионов рублей.

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Основные объекты системы сдали в эксплуатацию в середине 1964 года. "Дружбу" занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый протяженный трубопровод в мире - 8900 километров. В систему входит 46 насосных станций и 38 промежуточных. В 2023 году поставки нефти из России в Европу по "Дружбе" снизились на 60 процентов, сообщили в "Транснефти".