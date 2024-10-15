Что удивляло американских солдат при встрече с красноармейцами

Впервые тесно пообщаться с солдатами Красной Армии американцы получили возможность только после знаменитой встречи на Эльбе 25 апреля 1945 года. За последующие несколько недель военные из США узнали много нового о союзниках, а некоторые вещи в поведении и бытовых привычках красноармейцев их сильно удивили.

Язык, еда и алкоголь

Первое, на что обращали американские бойцы, так это на знание на английского языка. Журнал «NewYorker» объяснял глубокие филологические познания распространению иностранных языков в учебных заведениях СССР. С конца 20-х годов в стране данному направлению уделялось повышенное внимание как в школах, так и институтах.

Несмотря на это, красноармейцы не различали американских вещей или же просто не хотели этого делать. Любая зарубежная зубная паста была для них «Папсадант», а все западные сигареты – «Кемел».

Не могли заокеанские союзники не отметить обилие мяса и овощей в блюдах, которыми кормили бойцов. Особенно они восхищались наваристым борщом и сытными сибирскими пельменями. Позже американцы признавались – лучшей еды им встречать не доводилось.

Ещё одна отличительная особенность – фронтовые сто грамм, без которых советские бойцы не посещали ни одной встречи. При этом выпитый алкоголь не сказывался ни на точности стрельбы, ни на качестве выполнения поставленного задания, писал «NewYorker».

Щедрость, чистота и религиозность

Красноармейцев отличала щедрость и готовность меняться всем, чем угодно. Во время интернациональных дружеских застолий из рук в руки передавались часы, портсигары и прочие аксессуары. Кстати, такие совместные посиделки точно остались в памяти союзников. Национальные танцы, песни, неиссякаемые тосты за победу над общим врагом – вот чем запоминались «советско-американские банкеты».

Несмотря на очевидную храбрость, советские солдаты боялись как огня прививок от столбняка и тифа.

Бросался в глаза также уровень гигиены. Красноармейцы часто мылись и поддерживали места своего расположения в чистоте и порядке.

Американцы также были наслышаны о том, что в СССР на государственном уровне проводится антирелигиозная политика, но обнаруженные у многих военнослужащих Красной Армии нательные крестики, карманные иконы и листочки с переписанными от руки молитвами повергали их в шок. У граждан Нового Света такое «сочетание несочетаемого» просто не укладывалось в голове.