Самые опасные террористы в истории России: что творила «Земля и воля»

«Земля и воля» была превосходно продумана и структурирована. В ее основу был положен принцип централизации и строжайшей конспирации.

Небывалая для России организация

В эти годы полиция успешно рассекречивала другие кружки, но «Земля и воля» так и не была поймана. Всякий член организации знал только порученное ему дело, вникать же в особенности работы других членов ему запрещалось. И это несмотря на то, что организация насчитывала только зарегистрированных членов – 3 000. Вот воспоминание ее участника Льва Тихомирова:

«По внешности «Земля и Воля» представляла организацию столь сильную и стройную, как еще не было в России. Она вобрала в себя все сколько-нибудь крупное в революционной среде. Число членов было значительно, и, кроме основных участников, немало лиц примыкало к нему по системе подгрупп, на каждом частном деле... Таким образом, человек 20 членов объединяло около себя довольно много сил, не говоря о том, что организация имела влияние на многие частные кружки, имел разнообразные и хорошие связи по всей России. «Земля и Воля» имела имя и доверие, вследствие чего получала деньги от сочувствующих... Благодаря основанию типографии, кружок «Земли и Воли» совершенно не нуждался в эмигрантах и вышел из-под всякой зависимости заграницы. Это было явление новое. Наконец, «Земля и Воля» не имела никаких конкурентов... По всероссийскому влиянию, только один Исполнительный комитет «Народной Воли» впоследствии превзошел «Землю и Волю».

Два полюса

«Земля и воля» с самого начала была не однородной, а как бы состоящей из двух категорий людей: людей глубокой мысли и людей быстрого дела. В первые годы существования организации основной упор делался на просвещение крестьян. Главные силы были положены на то, чтобы в доступной форме разъяснить им невыгодность их положения и поднять их на борьбу. В программе «Земли и воли» фигурировала передача земли крестьянам за выкуп, идея замены государственных чиновников выборными лицами и ряд других, по сути своей либеральных, предложений. Чернышевский, например, был арестован как журналист-просветитель, говорящий слишком много и не желающий взять линию власти, а не как революционер, призывающий к открытой борьбе с оружием в руках.

Другие же деятели верили больше в кровь и революцию, чем в статьи и беседы. Их число увеличивалось со временем, и вот что писал об этом член «Земли и воли» О.В. Аптекман:

«...революционер становился все более и более агрессивным... У него за поясом кинжал, а в кармане - револьвер: он не только будет защищаться, но и нападать... Неумолимая логика событий втянула революционеров в свой водоворот, и они, чтобы не захлебнуться, ухватились за террор, как утопающий за соломинку».

Позже «Земля и воля» раскололась на две организации – террористическую «Народную волю» и народнический «Черный передел».

Тайный агент в полиции

У «Земли и воли» был свой тайный агент в полиции – контрразведчик Николай Васильевич Клеточников. Этот человек имел идеальное прошлое для устройства на работу в Третье отделение, у него был даже опыт работы чиновником. В скором времени за прилежный труд Клеточникову дали переписывать «совершенно секретные записки и бумаги, к числу которых принадлежали списки лиц, замеченных по неблагонадежности и у которых предполагались обыски и шифрованные документы». Еще чуть позже агент был посвящён во все политические розыски, производившиеся не только в Петербурге, но и по всей империи. Благодаря Клеточникову революционный центр почти ежедневно вовремя узнавал о готовящихся арестах, а также знал, кто из революционеров давал полиции опасные для остальных показания. В ноябре 1880 года Клеточникова все же рассекретили и арестовали, но до самой смерти он не изменил своих убеждений и даже голодал в пользу товарищей по камере.

Фельдшера-революционеры

Организаторы «Земли и воли» учитывали опыт «хождений в народ», но сочли его недостаточным. Поэтому действовали эти городские жители еще смелее: они отправлялись жить в народ и проводили в деревнях порой по несколько лет. Поселившиеся в деревне революционеры работали фельдшерами, писарями, учителями, входя в общение с местными жителями и постепенно ведя пропаганду новых идей. Поселения эти просуществовали меньше, чем сама «Земля и воля», через какое-то время вернувшаяся из деревни в город. И все же масштаб действий пропагандистов впечатляет.

Казанская демонстрация

В 1876 году, 6 декабря, в Петербурге на площади у Казанского собора народники-землевольцы устроили демонстрацию. Именно в этот день «Земля и воля» впервые открыто заявила о своем существовании. Эта демонстрация была первой в России политической демонстрацией, в которой участвовали передовые рабочие. Около четырехсот человек собралось на площади, где был развернут революционный красный флаг . Речь перед собравшимися говорил известный революционер Г. В. Плеханов. Демонстранты, конечно же, не желали сдаваться полиции, и понесли крупные потери: 31 человек из них был арестован, 5 позже осуждены на 10-15 лет каторжных работ, 10 приговорены к ссылке в Сибирь и трое рабочих, в том числе Я. Потапов, развернувший красный флаг, к заточению на 5 лет в монастырь.

Подпольная динамитная лаборатория

В конце мая 1879 землевольцы, а точнее сверхтайная террористическая группа «Свобода или смерть», созданная внутри общества «Земля и воля», организуют в доме №6 по Басковому переулку в Петербурге свою первую подпольную динамитную лабораторию. Формирует ее Степан Ширяев, учившийся в Париже у знаменитого изобретателя «электрической свечи» Яблочкова. Руководил ею также и изобретатель Николай Кибальчич, который, к слову, первым в мире (за 15 лет до К.Э. Циолковского) разработал проект летательного аппарата с реактивным двигателем. Неизменной хозяйкой всех динамитных мастерских до 1 марта 1881 года была Инна Васильевна Якимова – высокая блондинка с длинной косой, первый арест которой был в 17 лет, а последний – на шестом десятке.

Покушения на царя

Землевольцы верили, что «падет царь, падет и царизм, наступит новая эра, эра свободы». В течение лета 1879 года в динамитной мастерской было изготовлено около 96 килограммов динамита. Его использовали осенью 1879 года для подготовки трех покушений на императора по пути следования его из Крыма в Петербург. Все три покушения оказались безуспешными, но заставили правительство растеряться. После был взрыв в Зимнем дворце, тоже не задевший императора. Полиция старалась, но не могла найти виновных и никого не арестовала.

«Страшное чувство овладело всеми нами, - заносил в дневник наследник престола. - Что нам делать?»

Фантастические слухи об ожидаемых взрывах ползли по столице, горожане запасались водой на случай взрыва водопровода. Последнее покушение на Александра II было совершено народовольцами 1 марта 1881 года, император был смертельно ранен и погиб в этот же день.