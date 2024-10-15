Гаремы Поднебесной: иерархия, секс по записи и другие «китайские церемонии»

Всем хорошо известны турецкие и персидские гаремы, о которых было написано немало поэм и романов, а также снято исторических драм. Но мало кто слышал о китайских гаремах, которые достойны внимания хотя бы потому, что затмевали своим размахом лучшие султанские сериалы времен расцвета Османской империи.

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Гарем князя, гарем лавочника, гарем крестьянина

С глубокой древности женщина в Поднебесной считалась имуществом. А раз так, то чем больше женщин, тем лучше для их господина, если не из соображений прямой пользы, то хотя бы, с точки зрения статуса в обществе. В Китае, в отличие от Ближнего Востока, гаремом мог обзавестись кто угодно, даже мелкий лавочник.

Более того, наложницами обзаводились даже крестьяне и ремесленники. Например, каменщик или кузнец, отправляясь на заработки в другую провинцию, мог неофициально взять там временную жену, которая вместо законной, оставшейся дома, организовывала его нехитрый быт и ублажала в постели.

Несмотря на то что гарем могли держать даже бедняки, такой вид отношений в Китае строго регламентировался. Даже имея возможность содержать сотню женщин, китаец должен был ограничиваться количеством, положенным ему по статусу. Все жители страны, кроме богоподобного императора, могли иметь всего лишь одну законную супругу. А вот количество наложниц уже зависело от ранга и обстоятельств.

Старший сын цзюнь-вана (князя) или цзянцзюня и чжунвэя (классы аристократов) по достижению им 30 лет мог взять в дом одну наложницу, если супруга не порадовала его наследником. Если в 35 лет сына у потомка княжеского рода так и не появилось, ни от жены, ни от наложницы, то ему разрешалось взять трех женщин, а наследникам аристократических семей — двух.

Простолюдин, которому до 40 лет жена не родила сына, получал разрешение привести в дом одну наложницу для продолжения рода и помощи по хозяйству. Проще в этом отношении было знати. Даже имея ограничение в количестве наложниц, представители аристократии имели возможность получать женское внимание и ласку от множества красавиц.

Высокопоставленные чиновники и князья высокого ранга имели право содержать труппы из нюйюэ — девушек-артисток, обученных танцам, пению и игре на музыкальных инструментах. Их официальная задача — развлечение хозяина и его гостей на праздниках и других торжественных мероприятиях. Но попутно нюйюэ оказывали сексуальные услуги всем, на кого распространится милость их господина.

Судьба этих красавиц была еще более незавидной, чем доля наложниц — они были игрушками, не имеющими никаких прав. Нюйюэ покупали и продавали, дарили и даже преподносили в качестве взятки. Многие девушки за свою жизнь меняли десятки хозяев и в итоге, состарившись и растеряв красоту, оказывались на улице без малейших средств к существованию.

Помимо наложниц и артисток в домах китайской знати проживали десятки, а иногда и сотни служанок, которые могли выполнить любую прихоть господина или членов его семьи. Таким образом, имея всего одну жену и 2-3 положенных по закону наложниц, князь, министр или военачальник мог наслаждаться гаремом из целой армии красавиц, а иногда и красавцев.

Любящий родитель редко желал своей кровинушке попасть в чей-нибудь гарем, ведь наложницу могли не только избить и покалечить, но и даже убить за какой-то проступок или просто из-за скверного настроения господина. Дочерей старались выдать замуж, хотя в статусе жены многим женщинам жилось не намного слаще.

Попав в чужую семью, женщина автоматически становилась самым последним ее членом, в обязанности которого входило выполнение прихотей новой родни, а еще решение десятков бытовых задач, нередко очень тяжелых. Небольшие поблажки невестка получала, только родив сына, но и в этом случае ее права были очень скромными.

Кроме тяжелой работы, девушки часто выполняли странные и даже нездоровые требования членов семьи мужа. Известны случаи, когда после рождения ребенка женщина кормила грудью не только младенца, но и свекра и свекровь. В Поднебесной верили, что грудное молоко возвращает молодость и старики не упускали возможности проверить это на себе.

Провинившуюся жену могли без лишних разговоров убить, причем не только муж, но и любой старший член семьи — отец или мать мужа, его брат или сестра. За такие расправы полагалось отвечать по закону, но наказание ограничивалось символическим штрафом или несколькими ударами палкой.

Но хуже всех было девочкам из самых бедных семей, родители которых не могли дать за дочь приданного. В таких случаях ребенка отдавали в семью будущего супруга в 8-10 лет и он становился прислугой и, нередко, сексуальной игрушкой для всех членов семьи. Бедные семьи, которым было нечем дать за невесту выкуп, брали в дом сироту. Девочка сначала помогала по хозяйству, а потом становилась женой старшего сына.

Для бедных семей рождение дочери было настоящим бедствием. Чтобы обеспечить ребенка пищей и одеждой, его старались как можно быстрее сбыть в гарем богатому торговцу или вельможе. Это тот случай, когда, став наложницей, девочка получала шанс выжить, ведь в голодные годы в крестьянских семьях в первую очередь лишали пищи девочек, считавшихся бесполезными.

Императорский гарем

Самый большой и разноплановый гарем в Китае был, разумеется, у императора. Так как монарх считался Сыном Неба, то ему было дозволено многое. Более того, чем больше жен и наложниц имел император в своем гареме, тем более могущественным и мужественным он считался.

Как и все в Поднебесной, императорский гарем имел свой строгий порядок. Во главе иерархии стояла императрица, затем шли обычные жены, а затем наложницы. разделенные на несколько категорий. В разные эпохи императоры могли иметь разное количество официальных жен — от 4 до 40.

В последние столетия Сыны Неба ограничивались 4 супругами, символизировавшими 4 стороны света и 4 времени года. Вместе с солнцеликим супругом они составляли благословенное число 5 — столько было стихий, основных цветов и вкусовых ощущений. Но, кроме жен, вокруг императора было полно и других женщин, которыми он мог полностью распоряжаться: наложниц, служанок, танцовщиц, певиц.

Гарем императора был хитро устроен — у каждой из жен было до 12 служанок, у каждой наложницы высшей категории — 8, второй категории — 6, третьей — 4, а самой низшей — 2. Разумеется, все они жили в императорском дворце, поэтому общее количество женщин в гареме императора могло достигать 40 тысяч!

В таком окружении можно было сохранить рассудок и силу, только подчиняясь строгим правилам. Поэтому император мог посетить опочивальню императрицы с определенной целью лишь раз в месяц, а наложницу — раз в пять дней. Китайская наука считала, что наложницы высшей категории имеют более выраженную женскую природу и зачать с ними наследника проще.

А вот самые низшие категории требовали многократных попыток. Поэтому чем ниже был ранг наложницы, тем чаще она имела доступ к телу Сына Неба. Из-за такой необычной системы получалось, что женщины из гарема самого низкого ранга часто имели большее влияние на императора, чем старшие наложницы и даже жены. Случалось в истории Китая и так, что наложницы низкого ранга становилась императрицами и хозяйками Запретного города.

В гареме китайского императора и высшей знати, как и в гареме султана, всем заправляли евнухи. Но позволить себе иметь при дворе скопца мог себе не каждый. Простолюдину, даже очень богатому, было запрещено нанимать евнухов под страхом смертной казни. Евнухи при гареме имели почти неограниченную власть и решали все проблемы его жительниц.

Также евнухи вели учет посещений наложниц господином, следя за тем, чтобы соблюдались интервалы и вся важная многовековая церемониальность. А церемоний и обычаев в отношениях господина и его гарема хватало. Особенно плотно был опутан условностями император.

Мы не будем пересказывать многочисленные правила и положения и ограничимся лишь тем фактом, что при соитии Сына Неба с женой или наложницей присутствовала его мать, тетка или старшая сестра, помогавшая советами. Если женщины были заняты, за процессом наблюдал старший евнух, которому полагалось записывать все происходящее красной краской на особом свитке. Позднее такие «красные записи» легли в основу традиционной китайской эротической литературы.