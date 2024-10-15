Как пингвины потерпели поражение в борьбе с глобальным потеплением

Ускорившееся таяние льда в Антарктиде ставит под сомнение выживаемость популяции императорских пингвинов — к таким неутешительными выводам пришли австралийские ученые.

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Миллионы лет пингвины успешно адаптировались к сезонным колебаниям площади припайного льда — то есть неподвижного оледенения у берегов, нарастающего зимой и сокращающегося летом. Они просто перемещались на новые места, если территория становилась неблагоприятной для проживания.

Специалисты по морским птицам из Австралийского антарктического отделения Департамента по изменению климата изучили данные со спутника Sentinel-2 Европейского космического агентства с 2018 по 2023 годы. Результатами исследования они поделились в журнале Endangered Species Research.

Оказалось, что в 2022-2023 годах таяние льда в Восточной Антарктиде ускорилось так сильно, что пингвины не успевают размножаться.

«Императорским пингвинам для успешного размножения и выращивания птенцов необходим стабильный припай в течение примерно 10 месяцев в году. Если их гнездовая платформа разрушится до начала декабря, когда у птенцов еще есть пушистое оперение, скорее всего, все они погибнут», — объясняет доктор Барбара Виенеке, руководитель исследования.

Из 27 замеченных со спутника колоний пингвинов одна исчезла, отдельные особи прибились к другим группам. За шесть лет 13 стай подвергались риску снижения численности или полной неспособности к размножению.

В предыдущих исследованиях на эту тему показано, что к 2050 году 65% колоний императорских пингвинов могут стать «квазивымершими» — то есть обреченными на вымирание.

Впрочем, по словам Виенеке, быстрые перемещения пингвинов мешают достоверному моделированию тенденций в отношении их численности. Именно поэтому так важен постоянный спутниковый мониторинг ситуации.