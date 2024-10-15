Трагедия «Паллады»: как русский флот впервые пострадал от подлодки

«Шел крейсер "Паллада", и вдруг не стало его». Так описывали очевидцы катастрофу в Финском заливе, произошедшую 11 октября 1914-го. Как же погиб этот корабль и какой след его гибель оставила в отечественной и мировой истории?

Новая угроза

Первая мировая война стала первым крупным конфликтом, связанным с масштабным использованием новых видов вооружений, включая субмарины. Хотя еще до войны на учениях флотов подлодки подтвердили свой боевой потенциал, к началу Первой мировой ни одна морская держава так и не разработала методов ПЛО. Это привело к ряду успехов подводников уже в сентябре 1914-го.

Первыми отличились немцы, когда 5 сентября U-21 Отто Херзинга потопила торпедами британский крейсер «Патфайндер». Спустя неделю успеха добилась британская лодка Е-9, потопившая немецкий крейсер «Хела». А 22 сентября мир был шокирован катастрофой в Северном море, когда U-9 Отто Веддигена всего за час уничтожила сразу три британских крейсера, на которых погибли почти 1500 моряков.

Пока в Северном море набирала обороты подводная война, на Балтике было тихо. Русский Балтфлот под командованием адмирала фон Эссена готовился к отражению возможного вторжения немецких ВМС в Финский залив. Согласно предвоенному плану, остановить его предполагалось на центральной минно-артиллерийской позиции внутри залива, подходы к которой охраняли крейсерские дозоры.

Но вопреки ожиданиям русских адмиралов флот кайзера не пошел в первые военные дни на Петроград. Главные силы немцев были сосредоточены в Северном море против британцев. Это касалось и всех боеспособных немецких подлодок. В итоге в августе 1914-го на Балтике против Эссена действовал небольшой контингент немецких ВМС под командованием принца Генриха Прусского. В составе этих сил была только одна лодка U-3, которую лишь однажды задействовали для нападения на крейсеры «Адмирал Макаров» и «Баян», охранявшие 27 августа вход в Финский залив.

В тот день немецкие крейсеры на буксире притащили U-3 к Финскому заливу, а затем заманили русские крейсеры на ее позицию. К досаде немцев, эта акция провалилась, в том числе и по причине низких боевых качеств подлодки. Из своего провала принц Генрих и его адмиралы сделали вывод: достичь успеха против русских можно только с современными и боеспособными субмаринами.

Кайзер согласился передать Генриху три такие лодки лишь в середине сентября 1914-го. Это были более крупные, чем U-3, дизельные субмарины, способные совершать походы на большие расстояния самостоятельно. Две из них, U-23 и U-25, уже успели повоевать в Северном море, но U-26 к тому моменту еще не совершила ни одного боевого похода.

Защитники Финского залива

Благодаря разведке адмирал фон Эссен своевременно узнал о появлении у немцев в Данциге новых субмарин. Но он не убрал из Финского залива свои корабли, а лишь предупредил начальников первой и второй бригад крейсеров Коломейцева и Лескова о подводной угрозе. Также Эссен приказал их кораблям в дозоре ходить переменными курсами на большой скорости. Кроме того, каждому крейсеру был придан миноносец для защиты от подлодок.

Тем временем немцы решили снова атаковать русские корабли. Согласно плану, лодки U-23 и U-25 должны были действовать между полуостровом Гангё (Ханко) и островом Оденсхольм (Осмуссаар). U-25, как самой опытной, досталась позиция западнее этой линии, где как раз патрулировали русские крейсеры, а U-23 – к востоку от нее, у таких баз Балтфлота, как Ревель (Таллин) и Гельсингфорс (Хельсинки). Приоритет в атаке был отдан западной лодке, поэтому восточная не должна была нападать на корабли, выходившие с баз, чтобы не вспугнуть их, тем самым помешав коллеге.

Операция началась утром 9 октября, когда из Данцига вышел отряд крейсеров, миноносцев и подлодок. Но после полудня немцев ждал неприятный сюрприз: на U-25 сломались дизели. Тогда командовавший отрядом адмирал Беринг решил заменить ее на U-26. К вечеру немецкие корабли прибыли к Финскому заливу, после чего лодки отделились от отряда и к утру 10 октября вышли на свои позиции.

В 6:30 U-26 заметила парусник и облако дыма. Подойдя поближе, командир лодки Эгевольф фон Беркхайм разглядел в перископ дымивший крейсер. В 8:08 он атаковал его торпедой, но промахнулся. Мимо цели прошла и вторая торпеда Беркхайма, после чего крейсер скрылся из вида. Оказалось, что U-26 атаковала «Адмирал Макаров», который вместе с крейсером «Громобой» шел к острову Даго, где на мель села русская подлодка «Аллигатор».

Как и U-26, крейсеры заметили тот же парусник, оказавшийся голландским. Опасаясь, что голландцы знают об «Аллигаторе» и могут рассказать о нем немцам, Коломейцев приказал «Адмиралу Макарову» перехватить парусник и направить обратно в порт. Крейсер остановил того двумя холостыми выстрелами, после чего сам застопорил ход и в рупор отдал приказ вернуться. После этого «Макаров» положил руль вправо, начав разворот в сторону уходившего на запад «Громобоя».

Именно в этот момент рядом с носом крейсера прошла сначала одна, а затем и другая торпеда U-26, лишь чудом не попавшие в цель. «Макаров» немедленно дал полный ход и начал радировать, что атакован подлодкой. После его сообщения штаб Балтфлота отправил к устью Финского залива несколько дивизионов миноносцев. Они обыскали этот район, но врага не нашли.

Беринг также слышал радиосигнал с «Макарова». Его это сообщение расстроило, поскольку неудачная атака U-26 могла сорвать операцию – после нее русские должны были бы задержать выход своих кораблей с баз. Хотя такое решение выглядело логичным, к удивлению немцев, этого не произошло. Штаб Балтфлота не воспринял нападение на «Макарова» как серьезную угрозу и не стал менять схему несения дозорной службы.

Гибель «Паллады»

Утром 11 октября завершилось дежурство в Финском заливе крейсеров «Паллада» и «Баян». В 7:00 они покинули стоянку на острове Эрё для возвращения в Ревель. В течение часа крейсеры шли переменными курсами, готовые к отражению торпедной атаки. Около 9:00 был дан сигнал боевой тревоги и «Паллада» с «Баяном» вместе с миноносцами взяли курс на Ревель.

«Паллада» шла головной, за ней следовал «Баян». Перед полуднем они встретили «Россию» и «Аврору», идущих им на смену. После этого, по приказу командира «Паллады» капитана первого ранга Магнуса, миноносцы присоединились к «России».

Стояла солнечная, безветренная погода. Ничто не предвещало беды. Но вдруг в 12:14 раздался сильнейший взрыв, в котором исчезла «Паллада». Те из «баянцев», кто видел это своими глазами, вспоминали, что на месте «Паллады» вырос «столб дыма громадного диаметра и вышиной в 10 раз больше рангоута "Баяна", бурого цвета, в верхней своей части смешанного с паром».

Вот так в одно мгновение «Паллада» погибла вместе со всем своим экипажем из 597 матросов и офицеров. С «Баяна» тщетно пытались разглядеть в воде выживших или хотя бы тела павших. Его командир Александр Вейс вспоминал, что впечатление от взрыва «Паллады» было настолько тяжким, что временно потеряли рассудок один из докторов «Баяна» и два матроса. Лишь спустя 10 дней после гибели крейсера море выбросило на финский берег тело старшего артиллериста «Паллады» лейтенанта Леонида Гаврилова.

Что же случилось с крейсером? Оказалось, что в его гибели была виновата U-26. После неудачи с «Макаровым» Беркхайм остался на позиции и к полудню 11 октября заметил возвращавшиеся крейсеры, после чего выпустил в «Палладу» торпеду с 500 м.

Последствия ее попадания в крейсер стали известны лишь 100 лет спустя, когда «Палладу» обнаружили на дне Финского залива. Корабль оказался разорванным взрывом на две части. Вероятнее всего торпеда вызвала детонацию его артиллерийских и минных погребов, усугубленную взрывом котлов, 18 из которых находились под парами. Все это произошло настолько стремительно, что было воспринято как единый взрыв, мгновенно уничтоживший крейсер. Так «Паллада» стала первым в истории отечественного флота кораблем, потопленным подлодкой, и первым кораблем в мировой истории, погибшим вместе со всем экипажем из-за атаки субмарины.

Можно ли было избежать трагедии?

В самом начале войны русскому флоту была совершено неизвестна тактика подводных лодок. По этой причине крейсеры в дозоре шли малым ходом, часто останавливая машины, и даже становились на якорь в открытом море. Лишь после потопления Веддигеном трех британских крейсеров русским крейсерам для охраны от подлодок были приданы миноносцы.

Правда, их командиры не знали, как отражать атаки субмарин. Поэтому командир первой бригады крейсеров Коломейцев доносил Эссену, что наличие миноносцев ведет к самоуспокоению, в то время как еще в мирное время маневры показали бессилие охраны из миноносцев перед подлодками.

Приказ Эссена ходить в дозоре на большой скорости переменными курсами был разумен. Подобная мера стала предтечей самого простого, но эффективного способа защиты от субмарин – противолодочного зигзага. Но в русском флоте он был внедрен лишь с лета 1915-го, в том числе и из-за «Паллады».

Удивительный факт: первой жертвой субмарины на Балтийском театре оказался корабль под командой бывшего офицера-подводника. Ведь Сергей Магнус в 1907–1912 годах командовал различными соединениями подлодок, став командиром «Паллады» лишь в 1913-м.

Бытует мнение, что после учений в июне 1914 года, на которых «Паллада» изображала цель для русских подлодок, Магнуса не покидала мысль: он непременно погибнет от торпед субмарины. Уверовать, что его ждет именно такая судьба, Магнуса якобы заставило то, что все атаки подлодок во время учений оказались удачны. Но, как бы то ни было, Магнус, будучи старшим в крейсерском дозоре, безукоризненно выполнил все указания Эссена и его корабль погиб не во время боевого задания, а возвращаясь на базу.