Как проводили перепись населения в прошлые века

Современное государство не в состоянии строить свою работу адекватно без актуальной статистики. Перепись населения – изобретение не новое, и в различные времена имело различные же цели. В истории этого мероприятия разбирался обозреватель ГлагоL Олег Павлов.

Перепись населения проводилась ещё в древнем мире, есть достоверные сведения о ней в Китае III тысячелетия до нашей эры. Но до новейшего времени она носила в основном фискальный характер – власти пытались обложить налогами всех подряд, никого не упустив из виду. Поэтому население воспринимало её враждебно, пыталась всячески уклониться и хоть что-то скрыть, поскольку эти подати, налоги и повинности были столь высоки, что не оставляли никакой надежды на достойное существование и частенько заканчивались бунтами.

Главными целями учёта в древности и в средневековье были налоговые и военные данные. Исходя из этой задачи были и методы учёта. Государство прежде всего интересовали две вещи – деньги в казну и воины. Поскольку податями облагали мужское население как основную производительную единицу, и они же становились воинами, то государство того времени учитывало в основном мужчин.

Поэтому с достаточной смелостью можно утверждать, что все переписи населения вплоть до конца XVIII века носили крайне ограниченный характер. Что историки и учитывают в своих исследованиях, а учёным-статистам дает право называть их ненаучными.

В Китае она носила регулярный характер с XXVIII века до нашей эры по XII в.д. н.э. Явно существовала даже в относительно небольших государствах. В Древнем Египте учёт населения точно был в 2800–2250 годах до н.э. Также есть упоминания на перепись в Библии, в частности в книге Чисел и в книге Судей. Проводилась она в Персии и Индии.

В Древнем Риме учёт назывался «цензом», а чиновники, которые его осуществляли – цензорами. Там он проводился по сословиям. До возникновения цензов считали людей в храмах, где каждый бросал монетку согласно своему доходу, полу и возрасту. Так заодно получали и дополнительные сведения. Схожий метод применяли скифы — число жителей определяли по количеству брошенных наконечников стрел, а Тамерлан по числу брошенных в кучу камней.

Примерно с 435 г до н.э. (иногда называют 510 год) в Риме стали проводится вот эти цензы. В литературе можно найти утверждения, что они прекратились в 10 году до н.э., Но М. Авдеева в своей работе «История переписи населения в России и СССР» (под научным руководством И. Троицкой Центра изучения народонаселения МГУ) напоминает библейскую историю о том, что Мария и Иосиф были вынуждены отправиться из Назарета в Вифлеем, чтобы записаться там в книги ценза. Так что Иисус родился во время переписи населения.

Во времена Средневековья самым известным учётом жителей стала знаменитая «Книга судного дня». Её затеял Вильгельм Завоеватель после того, как захватил Англию. Отношение населения к данному мероприятию говорит название, которое закрепилось в народной памяти.

Проведен он был в 1086 году, ровно через 20 лет после завоевания, и носил поземельный характер. Комиссия отправлялась в каждое графство и измеряла точную площадь земель, отдельно учитывая пахотные земли, луга, пастбища и леса. Она входила в каждый дом — считали, в основном, поголовье быков. Но далее каждый житель, дав клятву говорить только правду, отвечал на вопросы комиссии. Ответы вносились в книгу и опрос одной небольшой деревеньки мог продолжаться весь день. Перепись носила исключительно фискальный характер.

На Руси она тоже была относительно регулярной. И хотя её начало относят к IX веку, достоверно известно о таких мероприятиях с XIII века и связаны они с необходимостью выплаты дани Золотой Орде. Доподлинно известно, что монголы проводили перепись в 1246 году в южной Руси, в 1255–1257 году в суздальской земле, а в 1257–1259 и в 1273 годах в Новгородской феодальной республике. Позднее данью облагались так называемые «дымы», то есть дворовые хозяйства и фиксировались в писцовых книгах, а начиная с XVII века регулярно проводилась «подворная перепись» — таковых известно как минимум четыре.

В деле учёта населения заметно продвинулся Пётр I. Избегая налогов люди жили большими семьями, дети не спешили отделяться от родителей, поскольку обложение было подворным. Перепись показывала, что количество дворов с каждым разом уменьшается и, следовательно, сокращаются поступления в казну. Тогда Пётр в 1718 году издаёт указ о переходе на подушную подать.

© Поль Деларош. Портрет Петра I, 1838 г, Эрмитаж

Известный историк В. Ключевский указывает, что таким образом Петр устранил ещё одно явление имевшее название «вольница». Это такая часть населения, которая не относилась ни к какому сословию, хотя часто примыкала то к купеческому, то к крестьянскому, а то и к дворянскому. Попадали в эту категорию разным образом – это были и вольноотпущенные холопы, приказчики, а также многочисленные церковные служки. Не имея своего двора, они и налогов не платили. Переход на подушную подать это ликвидировал.

Первая научно организованная перепись населения в России состоялась в 1897 году. К тому моменту мир уже накопил достаточно знаний по её организации и систематизации полученных данных – в США она проходила с 1790 года, с начала XIX века её стали регулярно проводить европейские державы.

© Историческое общество Нью-Йорка // Дэвид М. Рубинштейн. Результаты переписи

В советский период первый учёт прошёл в 1920 году, даже ещё когда не закончилась Гражданская война. Затем он проводился регулярно, каждые 10 лет, как и рекомендовано научными методиками. Был только перерыв между переписью 1939 года и 1959 года по вполне понятным причинам – Великая Отечественная война и восстановление после неё.