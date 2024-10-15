Последний обед: чем перед казнью кормили смертников в СССР

Как известно, в средние века осужденный на смерть, какие бы страшные преступления он не совершил, перед казнью имел право на последнюю трапезу, которую готовили специально для него. Смертник мог потребовать любых, самых изысканных кушаний, и отказать в этой последней радости ему не смели.

В некоторых странах, например, во Франции, было принято, чтобы это последнее угощение с осужденным разделил палач. Единение этих двух людей за пиршественным столом носило почти ритуальный характер. Обычай последней трапезы приговоренного к смерти сохраняется в некоторых странах и по сей день. Например, в США накануне казни осужденный преступник может потребовать себе чего угодно – от лобстеров до ванильного мороженого. А как обстояло с этим в СССР?

Процедура казни в СССР

Если говорить о смертной казни в нашей стране, то стоит помнить, что во времена репрессий и «большого террора» и в период «позднего СССР» процедура приведения приговора в исполнение отличались. В 1937 году казни были поставлены на конвейер, и приговоры исполнялись едва ли не в тот же день, как были оглашены. Происходило все без всяких сантиментов и ритуалов типа «последней просьбы» и «трапезы перед казнью». Осужденного вели в подвал, где его уже дожидался «исполнитель» с маузером или «вальтером». Известный палач сталинских времен Блохин перед работой надевал фартук и перчатки - за смену порой ему приходилось расстреливать десяток осужденных.

При Хрущеве и Брежневе все происходило иначе. Репрессивная машина сильно сбавила обороты; у осужденных появилось время на написание кассационных жалоб и просьб о помиловании. В ожидании рассмотрения этих жалоб и просьб, которое иногда растягивалось на месяцы, осужденный находился в следственном изоляторе особого назначения. О дне, когда приговор будет приведен в исполнение, "смертнику"у заранее не сообщали. Просто приводили в кабинет, где его ждал прокурор, который сообщал, что ходатайство о помиловании отклонено и приговор будет приведен в исполнение немедленно. Казнь производилась в другом помещении, где несчастного встречала расстрельная команда.

В таких условиях ни о какой последней трапезе, разумеется, речи не было. Осужденные на смерть ели то же, что и все заключенные в СИЗО, не подозревая, что это, быть может, и есть их последний в жизни обед.

Кормили в СИЗО плохо. Несмотря на то, что по нормативам всем осужденным полагалась хоть и простая, но вполне приличная пища, в том числе мясо, молоко, крупы, овощи и даже сухофрукты, на деле осужденные питались намного хуже. По воспоминаниям сидельцев советских лет, на завтрак они получали кашу, сваренную на воде, на обед – щи из комбижира, ту же кашу с вкраплениями мяса, на ужин – кашу с рыбой, которая нередко была протухшей или даже червивой. При этом, "смертники", в отличии от остальных обитателей СИЗО, не имели права на посылки из дома, которые могли хоть как-то разнообразить скудное меню.

Правда, говорили что "расстрельная команда" традиционно позволяла выкурить перед смертью последнюю сигарету или папиросу. Ходят байки, что особо добрые палачи могли напоить сладким чаем.