Выжить в море: десять удивительных историй спасения

На Дальнем Востоке спасли рыбака Михаила Пичугина, который два месяца дрейфовал в Охотском море. "Российская газета" вспомнила другие известные истории выживания на воде.

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438 дней

Более года сальвадорец Хосе Альваренга провел в океане без еды и воды. В 2012 году он вышел в плавание вместе со своим товарищем Эзекилем Кордобой и попал в шторм. До берега Хосе добрался один и лишь в январе 2014 года. Его обнаружили жители атолла Эбон в Тихом океане, расположенном в 10 тысячах километров от побережья Мексики, где до всех этих событий он жил. По словам мужчины, все это время он питался рыбой, черепахами, птицами и дождевой водой.

Эти события были изложены журналистом Джонатаном Франклином в книге "438 дней: Невероятная правдивая история выжившего в море". История действительно казалась настолько неправдоподобной, что в нее мало кто мог поверить. Сомнения исчезли только после использования детектора лжи.

133 дня

В 1942 году китайский моряк Пань Лянь служил на британском торговом судне. Оно было уничтожено немецкой подлодкой. Мужчина оказался в Атлантическом океане на спасательном плоту. При помощи подручных средств он ловил водоросли и собирал дождевую воду. На такой диете китаец провел 133 дня, пока его не спасли бразильские моряки. История Пань Ляня легла в основу фильма "Жизнь Пи".

90 дней

Австралиец Тим Шэддок в 2023 году провел три месяца в открытом море на сломанном катамаране. Отправился он в путь из мексиканского порта Ла Пас и планировал добраться до островов Французской Полинезии. Мужчине предстояло преодолеть свыше шести тысяч километров. И в этом путешествии его единственным спутником была собака. Через месяц плавания он попал в шторм, который вывел из строя все электронное оборудование. Шэддок потерял управление и был вынужден дрейфовать на своем судне без связи с внешним миром. В течение трех месяцев мужчина и его собака питались дождевой водой и сырой рыбой, которую австралиец ловил с помощью рыболовных снастей. Незадачливого путешественника спасли рыбаки: мужчину заметили с вертолета, сопровождавшего траулер, который вышел на лов тунца неподалеку от западного побережья Мексики.

76 дней

В 1982 году американец Стивен Каллахэн, путешествовавший на самодельной лодке, потерпел крушение. Его судно предположительно столкнулось к крупной рыбой, перевернулось и затонуло. Каллахэн перебрался на крошечный спасательный плот, на котором провел 76 дней, пока его не нашли в Карибском море рыбаки.

50 дней

В 1960 году четверо советских военнослужащих Асхат Зиганшин, Филипп Поплавский, Анатолий Крючковский и Иван Федотов провели около 50 дней на борту самоходной баржи, унесенной в море во время бури. Вода повредила радиостанцию, поэтому сообщить о бедствии не удалось. Скромные запасы еды удалось растянуть более чем на месяц. Заняться рыбной ловлей им не удалось. Чтобы выжить, солдаты начали варить вещи из кожи: сначала в ход пошли ремни, а под конец - кирзовые сапоги. В конце концов, всех четверых спасли американцы: терпящее бедствие судно заметили с авианосца.

49 дней

В 2018 году молодой индонезиец Алди Новел Адиланг, работавший фонарщиком на плоту, закрепленном на одном месте (это было нужно, чтобы по ночам светом привлекать рыбу), был унесен штормом в открытое море. Чтобы выжить, он ловил рыбу и пил морскую воду, пропуская ее через одежду, чтобы хоть как-то опреснить. Подросток жег части плота, чтобы согреться. Несколько раз мимо него проходили суда, но терпящего бедствие не замечали. В итоге индонезийца подобрал сухогруз, который следовал под флагом Панамы в Японию. Произошло это в водах Гуама в 1920 километрах от его родного острова Сулавеси. В море Адиланг провел 49 дней.

41 день

В 1983 году американка Тами Эшкрафт провела 41 день в Тихом океане на разбитой штормом яхте. Вместе со своим женихом Ричардом Шарпом она должна была перегнать это судно с Таити в Сан-Диего. Однако к назначенному сроку яхта не прибыла в пункт назначения. Эшкрафт и Шарпа посчитали пропавшими без вести, а судно - затонувшим. Впоследствии выяснилось, что они столкнулись с ураганом "Реймонд". Мачта была сломана, паруса порваны, все оборудование выведено из строя. Тем не менее женщине, оставшейся одной, удалось закрепить парус на обломках мачты и заставить судно двигаться. Путь до берега занял полтора месяца. Мемуары Эшкрафт были изданы в 1998 году под названием "Во власти стихии", а впоследствии по ним был снят и одноименный фильм.

25 дней

В 2009 году рыбаки из Мьянмы после кораблекрушения смогли спастись благодаря ящику для хранения съестных припасов. В нем людей носило по волнам 25 дней. В конце концов несчастных заметили с вертолета и спасли.

24 дня

В 2022 году житель Доминиканской Республики 47-летний Элвис Франсуа сумел выжить, проведя почти месяц в открытом море практически без еды. Он занимался ремонтом парусной лодки возле острова Сан-Мартен в Карибском море, когда налетела буря. Мужчина провел в океане 24 дня, прежде чем его спасли в колумбийских водах. Привлечь внимание ему удалось при помощи зеркальца. Интересно, что на протяжении всего дрейфа Элвис Франсуа питался одним лишь кетчупом - другой еды на борту не нашлось.

Три дня

В 2013 году судовой повар Харрисон Окене выжил после того, как лодка, на которой он работал, перевернулась у берегов Нигерии и затонула. Судно оказалось на глубине 30 метров. Окене смог спастись благодаря воздушному пузырю, образовавшемуся в одной из кают. Водолазы добрались до него спустя три дня после кораблекрушения, к тому моменту они и не надеялись найти выживших.