В новой шведской тюрьме нашли богатую могилу знатной женщины

В Швеции археологи провели масштабное обследование участка, отведенного под строительство нового исправительного учреждения. В результате были обнаружены свидетельства пребывания здесь человека, возраст которых составляет около 12 000 лет.

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Об открытии рассказывает The History Blog. Проведенные раскопки стали крупнейшими в своем роде. Они были проведены в небольшом городке Дальчёпинге, расположенном недалеко от более крупного города Треллеборга.

Власти выделили здесь участок для строительства новой тюрьмы. В превентивном порядке его и обследовали археологи. Как выяснилось, новое исправительное учреждение появится на месте, облюбованном человеком еще 12 000 лет.

Оно было населено на протяжении длительного периода времени. На это указывает, например, обнаруженная в ходе раскопок богатая могила знатной женщины бронзового века. В целом, по оценкам экспертов, люди постоянно жили в данном районе на протяжении 10 000 лет.

Предварительные исследования выявили следы домов и могил эпохи неолита, а также большое количество домов железного века, которые отличались своей вытянутой удлиненной формой.

В самом центре обследованного участка были обнаружены остатки кургана бронзового века. В предыдущие годы он был распахан фермерами. Однако, как показали раскопки, сельскохозяйственная техника не повредила центральное захоронение.

Это оказалась могила женщины высокого социального статуса. Эксперты считают, что она была похоронена около 2500 лет назад, причем в ее могилу был уложен роскошный погребальный инвентарь. Так, здесь были найдены бронзовый кинжал, круглая бронзовая пряжка ремня, толстые бронзовые спиральные кольца - украшение для рук, а также два золотых спиральных кольца. Подобные предметы мог позволить себе только состоятельный человек, это были настоящие сокровища по тем временам.

Возраст древнейших следов деятельности человека, найденных при раскопках, составляет примерно 12 000 лет. Одной из наиболее любопытных находок, помимо богатой могилы, стал дом возрастом около 4000 лет. Стены его не сохранились, но его пол был обнаружен в хорошем состоянии.

Здесь же были раскопаны инструменты, керамика и наконечники стрел того времени. Ученые считают, что хозяевам пришлось покинуть этот дом в большой спешке, оставив в нем важные предметы.