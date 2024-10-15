Бык поднял на рога «худшего матадора в мире»

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Во время корриды в Испании матадор получил серьезные травмы после того, как бык поднял его на рога. Об этом пишет TikiTakas.

27-летнего Адреса Рока Рея из Перу прозвали «худшим матадором в мире» после дебютного выступления в Мадриде. Провал Рея попал на видео. В ролике видно, как бык весом более тысячи килограммов зацепил его рогом и подбросил в воздух. Когда матадор упал на песок, бык начал повторную атаку и пропорол костюм Рея ниже пояса.

Когда разъяренное животное наконец отвлекли, матадор поднялся и при поддержке коллег смог уйти с арены, заметно хромая. Медицинский осмотр выявил две раны от бычьих рогов, каждая по 15 сантиметров глубиной. Матадор получил серьезные повреждения мышц задней поверхности бедра, ягодиц и ушиб седалищного нерва. Его экстренно прооперировали.

Ранее сообщалось, что во время корриды в Испании бык поднял матадора на рога и на глазах у зрителей проткнул ему зад. После инцидента мужчину на вертолете доставили в больницу, у него оказалась повреждена прямая кишка.