Мужчина заглянул в телефон невесты и расстался с ней после пяти лет отношений

Пользователь Reddit поделился историей о том, как он заглянул в телефон невесты и расстался с ней после пяти лет отношений. Большинство комментаторов поддержало его решение.

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Автор поста написал, что три недели назад обручился с девушкой, с которой пять лет состоял в отношениях. При составлении списка гостей на свадьбу, по его словам, он предложил невесте пригласить на торжество ее лучшего друга Джеймса. В ответ его невеста заявила, что не хочет его приглашать, и призналась, что не сказала ему о помолвке.

Через некоторое время, по словам мужчины, он попросил невесту дать ему ее телефон, чтобы он прочитал переписку с Джеймсом. «Она начала плакать и просила меня не делать этого», — подчеркнул он. Выяснилось, что невеста автора не изменяла ему, но писала много неприятных вещей о нем.

«Они говорили о том, каким ужасным человеком я был, критиковали мои хобби, назвали меня ненастоящим мужчиной», — возмутился герой истории.

Кроме того, невеста автора пожаловалась другу на интимные отношения с женихом. «Да, у меня были проблемы в постели, потому что мне было грустно, так как я потерял отца шесть месяцев назад», — пояснил рассказчик. После увиденного мужчина решил расстаться с девушкой и попросил ее вернуть помолвочное кольцо.

В комментариях пользователи поддержали решение автора поста. По их мнению, девушка не сообщила о помолвке другу, так как он был ее «запасным вариантом».

Ранее пользователь Reddit рассказал, как он узнал неожиданный факт о своей новой знакомой и ушел со свидания. В комментариях ему порекомендовали более подробно узнавать девушек перед личной встречей.

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