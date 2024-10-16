День отца в России и мире: история и традиции праздника

Когда отмечаем и почему именно в этот день

© unsplash.com

В нашей стране отцов поздравляют ежегодно в третье воскресенье октября. В 2024 году праздник всех пап приходится на 20 октября.

С инициативой утвердить в России День отца выступило Министерство труда. Сама же дата празднования установлена указом, который три года назад подписал глава государства. Это объяснялось необходимостью повышения значимости роли отцов в семьях.

История

Примечательно, что в ряде российских областей - Липецкой, Волгоградской, Курской, Ульяновской - праздник отцов ввели еще до президентского указа. Например, в Ульяновской области глав семейств чествуют 26 июля - в этот день родился просветитель Илья Ульянов.

Между тем впервые праздновать день отцов стали еще в начале 20 века в Соединенных Штатах Америки. Одна из жительниц города Спокан из любви к своему родителю, который вырастил пять детей в одиночку без помощи супруги, заявила в петиции, что нужно чтить отцов так же, как матерей. Праздник матерей на тот момент уже существовал. Власти женщину поддержали, устроив 19 июня 1910 года праздник в честь отцов. Другие города последовали примеру Спокана. Но на уровне государства праздник появился только в середине 1960-х годов.

Традиции

В нашем государстве определенных канонов празднования нет. Но совершенно точно, что в этот день семьи стараются поздравить своих пап и сказать им теплые слова.

Многие семьи собираются за большим столом, едят вкусные блюда, готовят что-то особенно любимое для главы семейства.Дети заранее готовят папам небольшие подарки, сделанные своими руками. Воспитатели в детских садах и учителя в школах помогают малышам и ученикам придумать оригинальное поздравление своим папам.В хорошую погоду семьи выезжают на пикник. Ведь День отца - семейный праздник, поэтому провести его с близкими на свежем воздухе, возможно, на рыбалке - лучший вариант.

Как поздравить и что подарить папе на День отца: топ-5 идей

Испечь всей семьей торт для папы.

Если семья большая, можно устроить конкурс среди домашних - кто лучше поздравит папу.

Устроить пикник в парке или небольшое одно-двухдневное путешествие по окрестностям всей семьей.

По всему дому можно расклеить фотографии разных лет с отцом, с важными и трогательными событиями семейной жизни.

Спрятать небольшие подарочки по всему дому, которые родитель сможет искать по подсказкам.

Когда отмечают День отца в других странах

День отца более чем в пяти десятках государств отмечают в третье воскресенье июня. Среди них, например, Канада, Армения, Грузия, Франция, Турция, Мексика, Куба, Аргентина, Перу. Третье воскресенье июня считается Международным днем отца.

США

Государство-родоначальник праздника отмечает его в третье воскресенье июня. В Соединенных Штатах в этот день носят на одежде цветы ярко-красного цвета, если отец жив. Белоснежные цветки надевают в случае его кончины.

Япония

Отмечают в тот же день, что и в США. Чествуют также мальчиков, дарят им холодное оружие, чтобы маленькие мужчины были мужественными и стойкими с малых лет.

Италия

Ежегодно 19 марта в Италии поздравляют не только всех отцов, но и других мужчин. Вечером зажигают факелы и проходят с ними шествиями по улицам, жгут костры.

Финляндия

Финны чтят отцов каждый год во второе воскресенье ноября. В стране очень любят этот праздник. День отца в Финляндии - выходной. Финны предпочитают проводить его в кругу семьи за праздничным столом.

Великобритания

В третье воскресенье июня в стране поздравляют не только пап, но и других мужчин семьи, в том числе братьев и зятьев, которые еще не стали отцами. Близкие люди дарят им символические открытки с теплыми пожеланиями, ходят вместе в ресторан.

Похожие праздники

Международный мужской день. Его отмечают в фиксированную дату ежегодно - 19 ноября. Изначально этот праздник появился в карибском государстве Тринидад и Тобаго. Его инициатором стал ученый из университета Вест-Индии Джером Тилуксингх, который предложил поддерживать таким образом мужчин, не ставших отцами, и мальчиков. 19 ноября - день рождения его родителя.

Его отмечают в фиксированную дату ежегодно - 19 ноября. Изначально этот праздник появился в карибском государстве Тринидад и Тобаго. Его инициатором стал ученый из университета Вест-Индии Джером Тилуксингх, который предложил поддерживать таким образом мужчин, не ставших отцами, и мальчиков. 19 ноября - день рождения его родителя. День матери. В России матерей поздравляют в последнее воскресенье ноября. Праздник в нашей стране появился 31 год назад. Впервые женщин-матерей начали чествовать в Якутии по инициативе тогдашнего главы республики. А через пять лет День матери стал официальным праздником по всей стране.

В России матерей поздравляют в последнее воскресенье ноября. Праздник в нашей стране появился 31 год назад. Впервые женщин-матерей начали чествовать в Якутии по инициативе тогдашнего главы республики. А через пять лет День матери стал официальным праздником по всей стране. День бабушек и дедушек. Праздник есть более чем в трех десятках странах мира. В России старшее поколение чествуют ежегодно 28 октября. У этой даты есть сакральное значение. Последняя неделя октября у славян называлась Навья седмица, или Осенние Деды. Считалось, что в эти дни души умерших родственников возвращаются в материальный мир, чтобы проведать своих близких. По современным традициям в этот праздник бабушкам и дедушкам принято презентовать комнатные растения.

Интересные факты