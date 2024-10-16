«Танцующая чума»: самая необычная эпидемии в истории человечества

Танцевальная чума или «пляска святого Вита» — одна из самых странных эпидемий в истории

© «Свадебный танец» Питер Брейгель старший, 1566 г

Среди множества разных эпидемий, выкашивавших население Европы последнюю тысячу лет, «танцующую чуму» можно назвать самой загадочной и странной. Несколько веков этот мор преследовал людей, то отступая, то вновь появляясь ниоткуда и собирая свою жатву. Человек, ставший жертвой этого недуга, начинал танцевать как заведенный и не останавливался пока не падал без сил или не умирал от остановки сердца.

"Танцующая чума" Средневековья — смертельная эпидемия, о природе которой спорят до сих пор

Первый официально описанный случай «танцующей чумы», или как сейчас говорят — хореомании, произошел в 1020 году в одном из городов Германии. Там группа крестьян, прибывших на рождественскую ярмарку из окрестных сел, отплясывала несколько недель. Они отчаянно молили о помощи, но умирали один за другим, так и не получив ее. Иначе как происками нечистой силы объяснить такое поведение было нечем.

"Танцующая чума" Средневековья — смертельная эпидемия, о природе которой спорят до сих пор

Этот сорванный рождественский праздник принято считать началом эпидемии, которая волнами накатывала на Европу несколько столетий. То там, то тут люди внезапно начинали танцевать, втягивая в безумие новых участников, число которых могло насчитывать несколько тысяч. Иногда пляски дополнялись сексуальными оргиями — непреодолимая похоть одолевала тех, кто сумел избежать смертельной пляски.

Танцы и оргии

Начиналась очередная волна «танцующей чумы» с того, что где-то начинал танцевать один человек. Часто для этого даже не требовалась музыка — просто несчастный начинал испытывать неудержимую потребность отплясывать с максимальной самоотдачей. Вскоре к такому танцору присоединялись родные и друзья, соседи, прохожие на улице, стража на рыночной площади и все, кому не повезло оказаться рядом.

Странная напасть не различала мужчин и женщин, богатых и бедных, молодых и старых. В пляс пускались степенные бюргеры, суровые рыцари и нищие бродяжки. Спастись от танца нельзя было даже за монастырскими стенами — танцевальное поветрие без проблем овладевало даже самыми богобоязненными клириками. Танцем могли быть охвачено от нескольких десятков, до нескольких тысяч несчастных.

Попавшие в объятья странного недуга не просто энергично отплясывали, а вели себя как самые настоящие безумцы. Одни начинали безостановочно хохотать, другие, наоборот, рыдали, а третьи впадали в панику и громко, бессвязно взывали о помощи.

Часто танцы сопровождались непристойностями — выкрикиванием грязных ругательств, неприличными жестами и даже обнажением. В некоторых случаях больные нападали на других несчастных или просто прохожих с целью совокупиться с ними и тогда примеру одного больного следовали другие.

Эпидемия не всегда убивала своих жертв и этим отличалась от чумы. Все зависело от физической подготовки человека и его состояния здоровья. Приступ танцевальной лихорадки мог продолжаться неделю, без перерывов на сон и еду и выжить под действием такой продолжительной нагрузки мог далеко не каждый.

© На гравюре Хендрика Хондиуса мужчины пытаются помочь трем женщинам, пострадавшим от хореомании

Еще современники отметили, что напасть позитивно влияет на демографические показатели в городах и селах. Во-первых, выжить могли только самые крепкие люди, а во-вторых, оргии, сменявшие танцы, способствовали резкому всплеску рождаемости.

Как мы уже говорили, жертвам хореомании не нужна была мелодия, которая, очевидно, играла у них в головах. Одно время кто-то даже предложил бороться с эпидемией при помощи музыки, сбивая «плясунов» с заданного их болезнью ритма бравурными маршами или, наоборот, романтическими балладами. Из-за этого некоторые очаги болезни походили на рейверские вечеринки.

Что это было?

Бороться с эпидемией пытались самыми различными способами. В первую очередь за дело взялась церковь, которая видела в «танцующей чуме» происки Сатаны. Но ни изгнания бесов, ни массовые крестные ходы и сжигания колдунов не помогали решить проблему. Как и в случае с обычной чумой, напасть можно было остановить лишь, изолировав начавших танцевать, от других, чтобы те не заразились.

Начавшись в XI веке, странная болезнь достигла апогея в XIII–XVI столетиях. Вспышки происходили внезапно, в разных королевствах и княжествах с периодичностью в несколько лет. Наиболее пострадавшими от эпидемии оказались Германия, Голландия, Франция и Италия.

В XVI веке заболеваемость этой хореоманией пошла на спад и в XVII столетии «танцующая чума» исчезла также внезапно, как и появилась. За прошедшие четыре столетия не описано ни одного случая этой болезни и если бы не исторические документы из разных стран, то можно было подумать, что эпидемии были чьей-то выдумкой.

В наши дни ученым остается только предполагать, что могло явиться причиной этой болезни. Большинство специалистов склонно относить «танцующую чуму» к разряду массовых психозов. Было замечено, что эпидемия накрывала Европу в годы, когда были неурожаи, войны и стихийные бедствия. Можно предположить, что танцы стали защитной реакцией человеческой психики на происходящий вокруг негатив.

Сторонники этой версии приводят примеры других массовых психозов, распространенных в Средние века в Европе. Одним из характерных примеров может стать флагеллантство — самобичевание в религиозном экстазе. Порка такого плана настолько увлекала, что бывали случаи, когда верующие забивали сами себя плетями насмерть или закалывали кинжалами.

В пользу психологической версии говорит и то, что если больных изолировать после первых же проявлений недуга, заражение других людей не происходит. Чтобы попасть в объятия этой «чумы», здоровому человеку нужен был визуальный контакт с больными.

Еще одна теория гласит о том, что рейв-эпидемии могли быть вызваны неврологическими заболеваниями, наподобие хореи. Люди, страдающие этим недугом в тяжелой форме часто совершают конечностями конвульсивные движения, напоминающие дикий танец. Именно поэтому хорею раньше называли пляской святого Витта, в честь святого, прославившегося исцелением подобных больных.

Но хорея не создает эпидемий и вероятность, что в одном месте окажутся не только тысячи, но и десяток человек с такой болезнью, сильно близка к нулю.

© Старинное изображение больного хореей

Третьей версией, более вероятной, считается религиозная. Возможно, что танцы были связаны с неким неизвестным в наши дни культом, опирающимся на дохристианские традиции. В пользу этого говорит и то, что часто пляски переходили в сексуальные оргии, похожие на древние вакханалии в честь богов. При этом странно, что вдоль и поперек изученная религиозная жизнь средневековой Европы до сих пор скрывает такую тайну.

Возможно, что ни одна их перечисленных версий не отображает реальной природы вещей и нам еще предстоит узнать тайну самой необычной эпидемии в истории человечества. Это может быть важным, ведь люди периодически сталкиваются со странными массовыми недугами, хоть и не связанными с танцами. Хорошим примером может служить эпидемия смеха, охватившая в 1962 году сотни школьников в африканской Танганьике и соседней Уганде.