Муж застал жену с любовником и едва не попал в тюрьму

Житель Китая едва не попал в тюрьму после того, как раскрыл измену жены. Об этом пишет South China Morning Post.

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В марте 2021 года 33-летний мужчина по фамилии Лу из города Цзыбо заподозрил, что жена изменяет ему, и проследил за ней, когда она отвела дочь к репетитору. Оставив дочку у преподавателя, она пошла в отель, где встретилась с мужчиной. Лу ворвался в номер, застал их в постели, избил соперника и ударил жену. Любовник женщины по фамилии Лю признал, что у него был роман с женой Лу, и предложил ему компенсацию. Лу получил 25 тысяч юаней (341,7 тысячи рублей) банковскими переводами.

Через месяц после этого эпизода Лу инициировал развод. Вскоре он узнал, что Лю обратился в полицию и обвинил его в шантаже и вымогательстве. Лу считает, что идею подала его жена в надежде таким образом избавиться от необходимости делить опеку над дочерью с мужем. Районный суд приговорил Лу к полугоду тюрьмы и штрафу в пять тысяч юаней (68,3 тысячи рублей). Мужчина подал апелляцию, однако Мировой суд Цзыбо подтвердил решение районного суда. Лу пришлось подавать апелляцию еще дважды, прежде чем верховный суд не постановил, что суд нижестоящей инстанции должен пересмотреть дело.

По итогам последнего заседания все обвинения в отношении Лу были сняты. Судья пришел к выводу, что деньги были предметом переговоров, инициированных Лю. Кроме того, именно Лю нужно считать виновным в случившемся и в распаде семьи.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина обратился в правозащитную организацию из-за поведения жены. Она завела четверых любовников за два года и попыталась засудить его за педофилию.