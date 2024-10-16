Как ацтекский «Принц цветов» стал покровителем всех пороков

Если у античных богов была довольно узкая специализация, то американские славились своими разносторонними интересами. У ацтеков, майя и инков не было божеств, отвечающих отдельно за мудрость, воинскую доблесть или торговлю. Их небожители брались за самые разные затеи, иногда не вполне совместимые. Бог ацтеков Шочипилли, имя которого переводится как «принц цветов», несколько столетий считался добропорядочным патроном влюбленных, художников и земледельцев. Но со временем стало ясно, что отвечал и за кое-какие пикантные сферы жизни.

© Бог Шочипилли и обезьяна. The British Museum

Ацтеки, некогда плотно населявшие Центральную Мексику, получили культ Шочипилли в наследство от тольтеков. Этот народ жил на их землях с 8 по 12 век и исчез под натиском воинственных соседей. Ацтеки высоко ценили этого бога, строили ему храмы и устраивали праздники. Главный из них сопровождался многодневными гуляньями и завершался человеческими жертвоприношениями.

Индейцы считали Шочипилли покровителем цветов, искусств и ответственной фигурой за плодородие. Разумеется, оказывались под его покровительством и влюбленные, причем даже однополые. Изображения этого бога очень распространены на территории Мексики и их часто находят при археологических раскопках. В начале 19 столетия на склоне вулкана Попокатепетль нашли очередную статуэтку индейского «святого Валентина». Ее датировали 16 веком, повертели в руках и отправили в музей.

Только совсем недавно у ученых дошли руки до этого идола, ждавшего своего часа в Национальном антропологическом музее в Мехико. Фигура Шочипилли сидит, скрестив ноги, на искусно украшенном постаменте. Руки его согнуты в локтях, а лик его направлен вверх. Все были уверены, что он произносит заклинание, общается с духами, медитирует или выполняет какое-то другое сакральное действие.

Бог с сомнительной репутацией

Изучив фигуру, ученые смогли объяснить его позу более прозаично. По их мнению, Шочипилли просто находится под действием наркотических веществ, возможно, галлюциногенных грибов. На такую мысль исследователей навели изображения на теле божества и на основании скульптуры.

На вулканическом камне скульптор высек психоделические грибы, скорее всего, Psilocybe mexicana или Psilocybe aztecorum. Ацтеки называли их «плоть богов» и использовали для «расширения сознания» во время культовых мероприятий. Кроме грибов, на постаменте можно увидеть изображение табака и хеймии — растения, содержащего сильный алкалоид, действующий как транквилизатор. Третье растение идентифицировать не удалось. Но, судя по остальным, оно тоже не совсем простое.

© Порочный бог Шочипилли и азартные игроки

После этого открытия Шочипилли припомнили все. Достали из архивов даже гипотезу о том, что ему поклонялись игроки в патолли. Эта азартная игра была настоящим бичом ацтекских семей, похлеще современных игровых автоматов. Индейцы играли в нее так вдохновенно, что спускали не только все свои деньги и припасы, но и дома, жен и даже свою свободу.

Пришлось ученым отправляться в пыльные хранилища и извлекать древние первоисточники. В старинных летописях есть описания фестиваля, посвященного «Принцу цветов». Их внимательно перечитали, и все стало на свои места. Во время мероприятий, проходивших на площади возле храма Шочипилли, ацтеки пускались во все тяжкие. Они употребляли грибы, наркотики растительного происхождения и алкоголь. Также на праздниках поощрялась проституция и просто безудержный разврат.