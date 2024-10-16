Эксперт Центра изучения питания и благополучия животных, доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко в программе «Выход в город» от 16 октября 2024 года.

В Москве на сегодняшний день примерно 600 выгульных площадок. Во-первых, разные типы покрытия — это безумно интересно собаке. Во-вторых, это зоны для людей. Потому что единственное место, где можно отпустить собаку с поводка, особенно крупную, это выгульная площадка. М.АЛЕКСАНДРОВА: 13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьёва. А.СОЛОВЬЁВА: Марина Александрова. М.АЛЕКСАНДРОВА: С вами программа «Выход в город». Напомним, что выпуск подготовлен совместно с программой мэра Москвы «Мой район». Программой, цель которой — сделать комфортной и благоустроенной жизнь во всех районах нашего огромного города и для всех горожан. И, кстати, не только для горожан, но и для их питомцев. А.СОЛОВЬЁВА: Они тоже горожане. М.АЛЕКСАНДРОВА: Конечно. По данным Центра изучения питания и благополучия животных, всего в нашей стране живут почти 75 миллионов собак и кошек, из них 3,5 миллиона — в Москве. При этом почти 86% опрошенных владельцев считают своего домашнего питомца не просто животным, а другом, компаньоном и даже членом семьи. Как сделать наш город удобным для животных, причём не только для тех, у которых есть хозяева и которые окружены любовью, но и для бездомных? Об этом мы поговорим сегодня с экспертом Центра изучения питания и благополучия животных и доктором ветеринарных наук Марианной Онуфриенко. Марианна, здравствуйте. М.ОНУФРИЕНКО: Добрый день. А.СОЛОВЬЁВА: Добрый день. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7-925-88-88-948, Telegram для сообщений govoritmskbot, Telegram-канал со всеми последними новостями нашей радиостанции radiogovoritmsk. Марианна, на днях Центр изучения питания и благополучия животных выпустил книгу «Вместе» с подзаголовком «Гид по созданию дружелюбной среды для питомцев». Расскажите, пожалуйста, что это за книга и почему она называется «Вместе»? М.ОНУФРИЕНКО: Спасибо за вопрос. Мне кажется, это большое, знаменательное событие. Впервые в стране выпущен такой гид, называется «Вместе». Это своеобразная игра слов. Вот я очень люблю игру слов. Потому что «вместе» можно по-разному прочитать. Во-первых, мы создали эту книгу вместе с нашими партнёрами. Думаю, что у меня ещё будет шанс рассказать о наших партнёрах в этой книге. А.СОЛОВЬЁВА: Мы дадим вам шанс. Сто процентов. М.ОНУФРИЕНКО: Отлично. Партнёры тоже, наверное, хотят. «В месте» — это то место, куда можно прийти со своим питомцем. Но ещё есть и третье значение «вместе» для меня, я на самом деле его сама нашла, мы изначально не закладывали его в название книги. Это «в месте», куда можно прийти со своим пушистым другом. Поэтому это, знаете, такое тройное значение. И когда мы презентовали эту книгу, вы знаете, журналисты сразу сказали: вот вместе — понятно, вместе. А вот что ещё? Так вот «вместе», «в месте»… А.СОЛОВЬЁВА: Три значения. М.ОНУФРИЕНКО: Да. М.АЛЕКСАНДРОВА: Почему вообще возникла такая необходимость в этом издании? Может быть, сейчас как раз самое время рассказать о тех, кто принимал участие в создании этой книги. М.ОНУФРИЕНКО: Мне кажется, что это запрос общества. Большое количество людей, как вы уже сказали, владельцев домашних животных, относятся к своим пушистым домочадцам действительно как к членам семьи. Но вы правы и в другом: наши собаки и кошки не только члены семьи — они полноправные участники городской жизни. Кошки, конечно, в меньшей степени, но собаки — точно. М.АЛЕКСАНДРОВА: Не соглашусь. У меня кот. Тут я вообще не соглашусь. М.ОНУФРИЕНКО: Тут мы с вами уникальные владельцы котов. У меня тоже кота знает вся соседняя улица, потому что она идёт на шлейке, заходит на все веранды ресторанные и чувствует себя с таким собачьим поведением. Но основная масса кошек, конечно, это домоседы. Книга состоит из пяти глав, назовём это главы. Книга эта, действительно, полноценное издание, и в каждой главе у нас были свои партнёры. Мы привлекли те компании, которые, во-первых, имеют создания pet-friendly среды, во-вторых, которые являются наиболее резонансными, я бы сказала, авторитетными в своей области. Например, в главе «Офисы» у нас было два партнёра — это одно из лучших рекламных агентств нашей страны компания BBDO и МТС, которые открыли pet-friendly офисы. В BBDO pet-friendly офис был всегда, мне кажется, а вот МТС открыли только в этом году, и их опыт был очень интересен. В главе «Бизнес» у нас было очень большое количество партнёров. Прежде всего, одна из самых больших сетей гостиниц в мире и в нашей стране, кстати, тоже — это сеть «Рэдиссон», ретейлер «ВкусВилл», я думаю, многие знают, что они pet-friendly. А.СОЛОВЬЁВА: Там до определённого размера. М.ОНУФРИЕНКО: Согласна. Поговорим об этом. Вы знаете, журналисты тоже спросили «ВкусВилл» на презентации, с чем это связано. «ВкусВилл» сказал: а другие к нам и не ходят. На самом деле это, наверное, не совсем так. А.СОЛОВЬЁВА: Конечно, если ты с алабаем зайдёшь в магазин, удивятся многие. М.АЛЕКСАНДРОВА: Там до 35 сантиметров. М.ОНУФРИЕНКО: Да, там до 35 сантиметров в холке. Но есть определённые обоснования к этому. Также партнёром выступило Депо Лесная, одно, наверное, из самых интересных гастропространств в Москве, я бы сказала. И, конечно, салоны МТС, потому что МТС как бы в двух лицах выступил: с одной стороны как pet-friendly офис, а с другой стороны как ретейл. Мы не смогли обойти ещё стороной Stars Coffee, которые также рассказали о создании pet-friendly сети кафе. В главе «Город» у нас были вообще другие партнёры. Во-первых, программа мэра Москвы «Мой район». Чуть-чуть скажу от себя. На мой взгляд, то, насколько сегодня продвинута Москва с точки зрения pet-friendly повестки, я не буду, наверное, сейчас всё обсуждать, но именно pet-friendly повестку, — это уникальная история. И запрос государства, который есть на pet-friendly культуру, на создание pet-friendly среды, полностью, на мой взгляд, адресован в Москве, реализован в Москве. Также партнёрами здесь выступили еще центр «Кинология XXI век» и Российская кинологическая федерация. И это тоже не все партнёры. В главе «Дом» нашим партнёром выступил застройщик «Эталон» — это федеральный застройщик, который имеет свой стандарт pet-friendly. Когда ты заезжаешь в ЖК «Эталон», ты изначально не должен придумывать, как бы сделать удобным жизнь для кошки или собаки в этом ЖК, а уже всё создано за тебя. В главе «Общество», совершенно другая глава, она всё-таки больше про безнадзорных животных и про корпоративное волонтёрство, партнёрами выступила одна из крупнейших ретейл-сетей нашей страны — сеть «Магнит», а также два благотворительных фонда — «Ника» и «Банк еды «Русь». В общем, всего более 15 партнёров. Это коммерческие и некоммерческие организации, государство, эксперты. Очень интересный взгляд. Хочу сказать, что опыт у каждого партнёра свой и уникальный. Кто-то не совпадает с нами на сто процентов, с точки зрения pet-friendly, но каждый партнёр проделал огромный путь. На презентации мы очень много говорили о тех ошибках, которые были сделаны (можем поговорить на самом деле о них чуть позже), и как сделать так, чтобы другие люди, владельцы бизнесов, которые хотят создать pet-friendly объект любого формата, избежали этих ошибок и сделали его как можно быстрее. А.СОЛОВЬЁВА: Марианна, как меняется в обществе отношение к питомцам? Какую роль в этом сыграла пандемия? Сыграла вообще какую-то роль пандемия? М.ОНУФРИЕНКО: Мне кажется, здесь все слова мои будут такой одой и дифирамбом отношению россиян к собакам и кошкам. Мы действительно уникально относимся к животным. Во время пандемии, когда мы все сели по домам, ну не все, всё-таки работали какие-то заводы и фабрики, россияне взяли огромное количество животных. Примерно два миллиона животных взяли. Животные получили огромное удовольствие от пребывания вместе с владельцами. Могу сказать, что моя кошка ко мне пришла во время пандемии. Нам она досталась в ноябре, чуть-чуть мы её повоспитывали, а в марте началась пандемия. И вот всё это время кошка действительно поддерживала, участвовала, сочувствовала. А.СОЛОВЬЁВА: Как могла. М.ОНУФРИЕНКО: Как могла. Своим сном, мурлыканьем и так далее. Но это такой, знаете, эмоциональный стресс оказался для россиян. Про истории с собаками — это понятно, была возможность выйти с животными. А.СОЛОВЬЁВА: Собаки, кстати, были спасением для многих людей, потому что они позволяли из дома выходить. М.ОНУФРИЕНКО: Конечно. Конечно. И когда закончилась пандемия, ожидания были совершенно разные по миру. Так вот Россия — это практически единственная страна из тех, в которых проводилось исследование, где россияне не стали массово расставаться со своими «пандемийными» животными. Только 4% животных оказалось неугодными и неуместными, а все остальные животные остались в наших домах, в наших апартаментах, в наших квартирах. Надо сказать, что в мире есть государства, где до 50% животных остались на улице. Ну и, как результат, они сегодня с нами. Вот я, например, работаю гибридно, кошка участвует во всех онлайн-встречах, которые мы проводим, и поддерживает меня тоже, как может. М.АЛЕКСАНДРОВА: Всегда контролирует весь процесс. М.ОНУФРИЕНКО: Это вообще без всяких слов. М.АЛЕКСАНДРОВА: Марианна, давайте ещё поговорим о книге, точнее, к кому она обращена, к владельцам животных, благотворительным организациям, может быть, больше к бизнесу. Можно ли её купить? И как с ней могут познакомиться те, кто захочет воспользоваться рекомендациями из книги? М.ОНУФРИЕНКО: Тираж книги тысяча экземпляров. Вы знаете, по сегодняшним временам это уже немало. Книга существует в двух форматах, есть большой подарочный формат, а есть то, что называется книга-гид, настольная книга. Она, конечно, не очень подходит под слово «карманная книга», всё-таки это настольная книга, которая адресована владельцам pet-friendly бизнеса нынешним, потому что многие вещи можно подправить, или будущим. Поэтому я бы сказала, что книга ориентирована на две целевые аудитории: прежде всего — это бизнес и второе — это государство. Потому что у государства, в частности, у муниципальных организаций, да и у городских организаций есть большой запрос на создание pet-friendly среды. Можно ли её купить? Нет, нельзя купить, мы её только презентуем. Но книгу можно прочитать онлайн на сайте нашего центра — Центра изучения питания и благополучия домашних животных. Можно набрать в интернете, и получится эта книга, её можно скачать абсолютно бесплатно. Книга читается на одном дыхании. Самое интересное, что есть в книге, это не только её содержание. Во-первых, книга прекрасно иллюстрирована. Такие иллюстрации, такие животные, что за одно это уже можно книгу полюбить. С другой стороны, существует огромное количество QR-кодов, потому что не вся информация в книге напечатана, а QR-коды ведут на различного рода материалы. Поэтому можно сказать, что в книге находится всё — и чек-листы, и инструкции, и политики, и даже сложные вопросы и ответы на эти сложные вопросы для персонала, например, гостиниц, или торговых центров, или кафетериев, как создать pet-friendly среду. Мы подумали обо всём. Также можно скачать наклейку, я это называю не наклейкой, а навигацией, на сайте pet-центра, которая позволит тому бизнесу, который хочет стать pet-friendly, сразу навигировать, что «я — pet-friendly». Навигация подлежит цветовым модификациям в зависимости от цветов логотипа бренда. Это очень удобно для макро- и микробизнеса. Уверена, что часть владельцев собак и кошек также захотят ознакомиться с этой книгой. Поэтому здесь только онлайн-версия, что сегодня очень модно. Я с удовольствием прочитала, когда уже книга была готова. Мне даже казалось, что это такое, очень лёгкое чтение, с большим количеством прямой речи, цитат тех экспертов, которые приняли участие в книге. А.СОЛОВЬЁВА: К сожалению, вы её нам не принесли. Мы бы с удовольствием её посмотрели. М.ОНУФРИЕНКО: Я вам оставлю QR-код. А.СОЛОВЬЁВА: QR-код нам оставите. Хорошо. Одна из глав книги, но вы уже об этом сказали, посвящена животным в офисе. Это модно. Это, кстати, уже какое-то время модно в Европе и США. На работу люди приходят со своими питомцами. Вы упомянули, по крайней мере, МТС, BBDO. Это только две или ещё есть какие-то у нас компании? М.ОНУФРИЕНКО: Компаний, в которые можно прийти с животными, достаточно много. Но у нас экспертами выступили МТС и BBDO. Мы специально взяли экспертов из двух разных сфер. В одном случае это креативное агентство. Представляете себе сотрудников, я думаю, BBDO, которые приходят на работу и долго думают, рассуждают, собирают инсайды. Ну и сотрудники МТС — это совершенно другая история, когда у тебя много очень технического персонала. А.СОЛОВЬЁВА: Они, вы знаете, не только там технического и креативных много людей. У меня подруга работает в МТС, она мне, кстати, на днях как раз рассказала о том, что у них ввели pet-friendly и список как раз пород, с которыми можно приходить, с которыми нежелательно, потому что есть агрессивные породы. М.ОНУФРИЕНКО: Да. Я бы сказала, что есть список пород, с которыми не рекомендовано приходить, это опасные породы, так называемый есть список. Но если мы посмотрим глубоко в эти опасные породы, то это гибриды собак и волка. Я уж не знаю, где такие собаки бывают. В МТС существует большое количество политик и правил. Знаете, это очень легко сказать: модно, я пойду. Необходимо несколько вещей. Во-первых, необходимо, чтобы все сотрудники, которые работают в этом офисе, понимали, что у тебя pet-friendly офис, по ряду причин. Во-первых, нужно правильно организовать пространство. Оно должно быть эргономично не только для людей, но и для питомцев. Собака находится рядом со своим владельцем. Собака же не может ходить по всему офису. Поэтому это подстилки, поэтому это специальные игрушки. Собаки — собственники, они очень хорошо понимают, что можно, что нельзя, и, конечно, «отжимают» по полной в pet-friendly офисе. Поэтому, что в МТС сделали? Они даже специально закупили общественные игрушки, чтобы собака понимала, и все собаки были одинаково дистанционно отделены от этих игрушек. Потом нужно иметь место для выгула собаки. Собаку всё-таки приводят обычно на целый день, люди работают… А.СОЛОВЬЁВА: Всё-таки, согласитесь, это не так уж и просто — создать такую дружелюбную для животных среду в офисе. М.ОНУФРИЕНКО: Всё зависит от людей. Всё зависит от того человека, который этот проект развивает. Как раз МТС повезло. Девушка, которая это делает, она сама большой адвокат pet-friendly культуры, у неё и собака, и кошка, и так далее, и тому подобное. Но она понимала, как себя будет вести собака. Мой опыт говорит о том, что если тебе предстоит сложное совещание и нужно что-то согласовать с руководством, и это не онлайн-встреча, хотя и онлайн тоже, хорошо, а вот именно в офисе, обязательно нужно пригласить сотрудника с собакой. В самый критичный момент всё становится легче. МТС долго готовилась. На сегодняшний день это открытый офис на Таганке, есть ещё один, как я понимаю, офис МТС, они планируют развитие pet-friendly офиса и там, а также рассуждают о других городах Центрального федерального округа в рамках 2025 года. А.СОЛОВЬЁВА: Вообще это крутая, конечно, тема. М.АЛЕКСАНДРОВА: Интересная. А.СОЛОВЬЁВА: Вообще большой сейчас запрос от компаний именно на присутствие животных в офисе? М.ОНУФРИЕНКО: Большой. А.СОЛОВЬЁВА: Есть запрос. М.ОНУФРИЕНКО: Если вы меня спросите, существует ли стоппер, я вам скажу, что да. Стоппер обычно находится в районе арендодателя. Потому что, если это даже ваше помещение, но это большой деловой центр, не всегда арендодатель соглашается. Но если у людей, которые руководят этим бизнес-центром, есть животные или они понимают магию владения животными, конечно, соглашаются. Почему не соглашается арендодатель? Требуется иногда дополнительная чистка ковролина. Поэтому нужно предусмотреть. Вот у нас, например, в офисе, где мы находимся, половина — ковролин, половина — моющаяся плитка, линолеум, я бы сказала. Конечно, это более интересная история для животных. Животных всегда у нас много, с удовольствием они работают. Животные действительно работают. Вы себе не представляете, что они придумывают, только чтобы привлечь к себе внимание и завладеть этим вниманием. Конечно, привозят в основном собак. Я не знаю, Марина, как вы насчёт того, чтобы привезти кошку, я бы свою не отдала на день. М.АЛЕКСАНДРОВА: Я бы тоже. Потому что они очень свободолюбивые, их сложно зафиксировать в каком-то помещении. М.ОНУФРИЕНКО: Чересчур, да. А.СОЛОВЬЁВА: У нас не pet-friendly, сразу скажу. Опять же, как раз арендодатель, это не от нас зависит. М.ОНУФРИЕНКО: Я понимаю. Ну, всё возможно. Давайте будем рассматривать это как возможность. Что касается кошек, я могу сказать, что некоторые офисы создают так называемые котокомнаты, когда кошки постоянно живут в офисе. М.АЛЕКСАНДРОВА: Мне кажется, в бухгалтерии можно сделать такую комнату. М.ОНУФРИЕНКО: И не только в бухгалтерии. Могу сказать, что иногда в этой котокомнате, если кто-то хочет конфиденциально поговорить, я видела такие примеры, сотрудники удаляются и получают удовольствие, и тут же они с котами общаются. Но надо понимать, что должны быть ответственные люди за содержание этой котокомнаты. Это, знаете, не так, что поймали кошку во дворе, посадили её в котокомнате, пускай она развлекает всех. Это не развлечение. Это ответственная история. Ещё хочу сказать обязательно про собак. До того как привести собаку на весь день, сотрудники должны понимать, что должен быть тест-драйв. Надо выбрать день, когда, может быть, ты можешь в офисе день или два, понимать, как далеко тебе везти собаку и так далее, и тому подобное. То есть это не та ситуация, я собаку привёл на десять часов, и ей так же хорошо в офисе, как и мне. А.СОЛОВЬЁВА: У собаки стресс просто будет на самом деле. М.ОНУФРИЕНКО: Это зависит от психотипа собаки. А.СОЛОВЬЁВА: Вот это можно понять, как говорится, в поле. М.ОНУФРИЕНКО: Вы знаете, очень по-разному. Бывают собаки, которые приходят и говорят: ну всё, я царица, любите меня. И весь офис по кругу ходит вокруг собаки. Бывает история другая, собака приходит просто в шоке. Поэтому, конечно, на целый день не надо сразу везти. Надо везти на час или на два, посмотреть… М.АЛЕКСАНДРОВА: Кстати, по поводу хождения собак на работу. Может быть, какой-то есть для них отдельный день? Вообще, какое количество животных в офисе допустимо одновременно? Где должно находиться животное, всё-таки в отдельном месте, в каком-то огороженном, или рядом с хозяином? М.ОНУФРИЕНКО: Конечно, рядом с хозяином. По поводу дней. Есть очень известный банк, который сделал pet-friendly дни. У них по пятницам можно приходить с животными и с детьми. Кстати, выбирают животных в основном владельцы, ну по понятной причине, животному всё-таки нужно чуть меньше внимания, чем ребёнку уделить. Конечно, животное должно находиться рядом с хозяином. Сложность, с которой мы очень часто сталкиваемся, что собака же не может ходить везде, ну так не бывает. Есть люди, у которых, например, аллергия — это тоже нужно учитывать. Поэтому всем сотрудникам нужно объяснить, что этот офис pet-friendly. Иногда указывают те места, которые могут занять сотрудники, которые пришли на работу со своим питомцем, или это, например, какая-то часть коворкинга, как это сделано в МТС. В кабинете директора, наверное, нельзя или можно… А.СОЛОВЬЁВА: Проходит совет директоров и собачки тоже… М.ОНУФРИЕНКО: Можно. У нас есть такой пример. Один из известных чиновников московской мэрии приходит на работу с собакой. А.СОЛОВЬЁВА: Интересно. М.ОНУФРИЕНКО: Проводит совет директоров. Но дело даже не в этом. А дело в том, что нужно понимать, что есть люди, у которых может быть аллергия, надо предупредить. Поэтому аптечка, которая есть в офисе, должна обязательно пополниться противоаллергическими препаратами. Вообще, мне кажется, что навигация в офисе должна существовать. Во всяком случае, у нас в центре она существует. Мы понимаем, что вот здесь могут сидеть люди с животными. У меня подруга приходит с собакой на работу, например, у собаки, маленькая порода, пекинес, есть своё кресло. А.СОЛОВЬЁВА: Ничего себе. Она начальник, да? М.ОНУФРИЕНКО: Нет, она обыкновенный сотрудник. Но пекинес сидит только на этом… ну рабочее кресло. А.СОЛОВЬЁВА: Воспитанный такой пекинес. М.ОНУФРИЕНКО: Очень воспитанный. Собака должна быть социализированная. Пекинес успевает всё за рабочий день. Он успевает поспать, он успевает походить по всем, и все его успевают потискать, он успевает снова поспать, он успевает поучаствовать в каких-то встречах. То есть всё, всё, всё. Иногда спрашивают, как правильно организовать кормление собаки на работе. Иногда такое спрашивают. Могу сказать сразу, собака ест два раза в день. Нормальное животное ест два раза в день: утром и вечером. В принципе никто не ожидает, что во время офисного дня ещё кто-то кого-то кормит. А вот миска с водой обязательно должна стоять. А.СОЛОВЬЁВА: Я вообще даже жалею, что я не пекинес, если честно. Это не жизнь, а просто рай, сказка. М.ОНУФРИЕНКО: Всё впереди. А.СОЛОВЬЁВА: Реинкарнация, может, произойдёт. М.АЛЕКСАНДРОВА: С вами программа «Выход в город». Напомним, что выпуск подготовлен совместно с программой мэра Москвы «Мой район». Программой, цель которой — сделать комфортной и благоустроенной жизнь во всех районах нашего огромного города и для всех горожан. Говорим сегодня о создании благоприятной среды для животных вместе с экспертом Центра изучения питания и благополучия животных и доктором ветеринарных наук Марианной Онуфриенко. А.СОЛОВЬЁВА: Я напомню наши координаты. СМС-портал +7-925-88-88-948, Telegram для сообщений govoritmskbot, Telegram-канал, где можно почитать все последние новости, radiogovoritmsk. Марианна, в своей книге вы приводите список самых популярных офисных собак. Они все маленькие, это маленькие породы. М.ОНУФРИЕНКО: Ну, конечно, в основном маленькие. А.СОЛОВЬЁВА: Магазины, кафе устанавливают ограничения по размеру для животных, мы это уже говорили в первой части программы. Как же быть владельцам овчарок, догов, ризеншнауцеров и других крупных пород? С ними куда можно пойти? Они же тоже скучают по хозяину, как и маленькие собачки, даже, может быть, больше скучают. М.ОНУФРИЕНКО: Они скучают точно также. Хотя, если можно говорить про психотипические профили собак, крупные и мелкие собаки абсолютно разные. То есть маленькие собаки очень часто более возбудимые, да, холеричные такие, ну, что уж тут греха таить, с ними меньше занимаются с точки зрения кинологии и с точки зрения воспитания. Ну что, всем кажется, может сделать собака небольшой породы? В карман и в магазин или в сумку и в магазин. Что касается животных средних и крупных пород или гигантских уж вообще, конечно, речь идёт о том, что с ними больше занимаются всегда. Просто иначе с этой собакой невозможно будет сосуществовать в одной квартире или в одном доме. Мне кажется, что здесь есть несколько вопросов. Во-первых, сами по себе владельцы мелких животных имеют большее желание проводить время с мелкими животными. Это правда. Это по понятным причинам. Во-первых, это удобно, иначе бы не было моды. Вы знаете, в породах собак, как и в хорошей одежде, есть своя мода. А.СОЛОВЬЁВА: А сейчас какая мода, на каких собак? М.ОНУФРИЕНКО: Вот сейчас какая мода? Самая популярная собака в России — это немецкая овчарка. А.СОЛОВЬЁВА: До сих пор? Серьёзно? М.ОНУФРИЕНКО: Так было уже последние двадцать лет и до сих пор. Дальше, конечно, есть чихуахуа, есть пекинесы. М.АЛЕКСАНДРОВА: А корги? М.ОНУФРИЕНКО: Не вошли в первую пятёрку, к сожалению. А.СОЛОВЬЁВА: То есть в пятёрке… А, например, джек-расселы? В Москве их очень много. М.ОНУФРИЕНКО: Тоже не вошли. А.СОЛОВЬЁВА: Тоже не вошли? М.ОНУФРИЕНКО: А вот собака, порода, которая вошла в этом году в пятёрку, — это лайка. А.СОЛОВЬЁВА: То есть она впервые вошла в пятёрку. М.ОНУФРИЕНКО: Да, впервые вошла, ну хаски. А.СОЛОВЬЁВА: Это вы имеете в виду вообще по России статистику? М.ОНУФРИЕНКО: Нет, по Москве. А.СОЛОВЬЁВА: В Москве немецкая овчарка? М.ОНУФРИЕНКО: Нет, по России немецкая овчарка, а вот в Москве впервые видим, что хаски вошла в рейтинг самых популярных пород. Ну, конечно, первые места — это животные мелких и средних пород — в Москве или их, извините за такое слово, гибриды. Почему говорю такое слово? Потому что только 80%, если быть точными, 78% животных в России породистые. А владельцы считают, что некоторые из них породистые, даже если они без документов. Ну, конечно, документ же не влияет на чувство любви, но с точки зрения чистоты породы, наверное, влияет. Поэтому здесь нужно чётко понимать, животные крупных пород, как правило, более социализированные и, как правило, более, я бы сказала, воспитанные. Всё-таки владельцы отдают себе какие-то ожидания, отчёт о том, что они делают. А дальше всё зависит от самого ресторана. Где бы я ни была, я ни разу не видела, чтобы выгнали хоть какую-то собаку с владельцем из ресторана. Потому что для ресторана одним из основных критериев является не размер животного, а прежде всего, умеет себя собака вести или не умеет. М.АЛЕКСАНДРОВА: Воспитанная или невоспитанная. М.ОНУФРИЕНКО: Конечно. Конечно. Это сразу видно. Тоже самое в гостиницах. Вот с нами поделился «Рэдиссон», гостиница «Рэдиссон». Когда они сделали pet-friendly гостиницу, у них вообще не было вопросов, какие размеры собак. Вопросы были не у них. Вопросы были у части обслуживающего персонала. И вот что «Рэдиссон» сделал, кстати, об этом очень хорошо написано в книге, что некоторые горничные просто не могли обслуживать номера, не понимали, как сделать уборку, если в номере живёт животное, обычно люди чуть более старшего возраста. Они говорят: ну и прекрасно, мы сделали свой выбор, мы понимаем, что эти номера должны обслуживать определённого рода люди. А.СОЛОВЬЁВА: А они не могли, они просто боялись? Или почему? М.ОНУФРИЕНКО: Они просто боялись. А.СОЛОВЬЁВА: То есть они боятся собачек. М.ОНУФРИЕНКО: Боятся животных, конечно. А.СОЛОВЬЁВА: Но вообще, кстати, это такой момент деликатный, действительно. М.ОНУФРИЕНКО: Я согласна, это момент деликатный. Но, вы знаете, момент деликатный был, пока мы не понимали, что больше чем в каждой второй семье живёт кошка или собака. Сегодня действительно в каждой второй семье живёт кошка или собака, а 16% наших семей, там живёт и кошка, и собака. Это, кстати, очень много и такое прям подвижничество. У меня таких знакомых безумно много. Есть подруга, у которой живёт кошка с собакой и попугай в одной семье. А.СОЛОВЬЁВА: Я знаю, у которых кошка, две собаки, черепашка, ёжик, рыбки. М.АЛЕКСАНДРОВА: Они все дружат. М.ОНУФРИЕНКО: Конечно. Особенно рыбки. М.АЛЕКСАНДРОВА: Да. М.ОНУФРИЕНКО: Особенно рыбки. Поэтому мне кажется, что здесь нужно очень чётко понимать: животное для выхода в свет (мне очень нравится название передачи «Выход в свет) должно быть, конечно, социализированное. Равно, кстати, как и человек. Если мы себя будем вести неадекватно, нас с вами не то, что в ресторан, нас вообще на улицу-то не выпустят, сразу задержат. Поэтому важно очень, чтобы животное было социализировано, чтобы понимали, как вести, на поводке и так далее. Вот мы с вами находимся в центре Москвы. Вокруг нас огромное количество магазинов. Я ни разу не видела, чтобы из продуктового магазина, даже если нет наклейки «можно с собаками», вывели хоть кого-то. Что важно для маленьких собак? Их, конечно, важно взять на руки. Потому что ходить по небольшому магазину, когда у тебя всё на уровне 15 сантиметров от пола, это не очень удобно. Надо взять на руки, посадить в тележку, создать комфортные условия собаке. Но собака так ориентирована на человека… Я вчера была в магазине, едет девушка с тележкой, и собака, она даже не смотрит на магазин, что происходит, она смотрит ей в лицо: ну что, хозяйка, мы едем, да, мы едем, нам же хорошо с тобой. И вот в этом, мне кажется, основная история, которая существует. Недалеко от нас с вами магазин есть, мужчина приходит с двумя малинуа, бельгийская овчарка, в этот магазин. Долгое время наблюдала, как он привязывал… М.АЛЕКСАНДРОВА: Оставлял собаку и заходил в магазин, а сейчас они вместе заходят. М.ОНУФРИЕНКО: Две. Каждый раз это заканчивалось тем, что выходил охранник и говорил: возьмите их с собой. М.АЛЕКСАНДРОВА: Теперь это можно делать. А есть вообще какая-то статистика, сколько мест в столице уже готово принимать гостей с животными? М.ОНУФРИЕНКО: Статистика есть. Мы её знаем наверняка благодаря сервису pet-story. Это digital-сервис, онлайн-сервис, очень большой портал про животных. Сегодня в столице примерно две тысячи мест, куда можно прийти с животными. Это кафе, рестораны, гостиницы, коворкинги, фитнес-залы, йога-центры, СПА-салоны, салоны красоты и вообще это все бизнесы первых этажей. М.АЛЕКСАНДРОВА: Это удобно. М.ОНУФРИЕНКО: Это удобно. Если вы меня спросите по России, сразу станет понятно, почему я говорю, что Москва, с точки зрения pet-friendly, впереди всех, таких мест пять тысяч. Поэтому ещё огромный потенциал. Ну и в Москве очень большой потенциал. М.АЛЕКСАНДРОВА: А что вы скажете о кошках? Они же домоседки. Может быть, всё-таки их берут на работу и в путешествия? Или стараются не брать? А.СОЛОВЬЁВА: Вообще ведь кошки на самом деле не домоседки, их делают домоседами хозяева. М.ОНУФРИЕНКО: Кошки, конечно, они другие. Они домоседы, с одной стороны, а с другой стороны, это и другие потребности. Вы же знаете известное выражение, что собаки любят, а кошки позволяют себя любить. Это всё так. Я, как владелец и кошек, и собак, могу точно сказать, собака безумно ориентирована на человека, а кошка ориентирована на себя. Для кошек очень важны следующие элементы pet-friendly города, я бы сказала. Прежде всего, это pet-friendly квартира. Кстати, в книге об этом во главе «Дом» даже есть специальный чек-лист, как сделать свой дом комфортным для жизни кошки, как сделать специально окна, сетки на окна. Потому что, когда я вижу открытое окно и кошку в нём, ты понимаешь, что, в принципе, может быть шанс парашютиста. М.АЛЕКСАНДРОВА: Это ужасно. Конечно. М.ОНУФРИЕНКО: Хорошо, если дело о втором этаже. Как правильно сделать место кормления. Наверное, не на проходе, не в коридоре. Всё-таки кошка требует определённого уединения. Как правильно поставить домик, когтедралку. Очень интересным в городе элементом pet-friendly культуры для кошек, правда, не для хозяйских, а, например, безнадзорных, является котокафе. Для меня это, знаете, такая новая форма пристройства животных. Котокафе — очень удачная история, куда можно прийти и посмотреть на животных, пообщаться. А.СОЛОВЬЁВА: Котеечные их ещё называют. М.ОНУФРИЕНКО: Котеечные, да. Вот здесь недалеко котеечная. Я с удовольствием хожу. Можно даже записаться. Здесь важно баланс соблюсти. Это не мимими, а это возможность сделать так, чтобы животные, которые ещё не имеют любящего дома или любящего хозяина, могут получить этот дом или хозяина. Мне кажется, для кошек, конечно, pet-friendly среда развита чуть-чуть поменьше. В офис бы я не брала. Хотя самые отчаянные люди берут. Не знаю, на мой взгляд, не очень хорошо. Но правильный дом, а с точки зрения пристройства животных, правильно организованное котокафе — это очень важно. А.СОЛОВЬЁВА: Какая помощь нужна компаниям, чтобы стать pet-friendly? Как в этом может помочь ваша книга? Стоит ли бизнесу вообще с этим как бы связываться и начинать вот эту историю pet-friendly? М.ОНУФРИЕНКО: Стоит. Да. Ключевое слово здесь «бизнес». Потому что любой бизнес ищет несколько вещей. Во-первых, как можно чуть-чуть выделиться из кластера другого бизнеса. Например, когда владельцы собак покупают квартиру, по мнению «Эталона», очень крупного застройщика, они всегда спрашивают, насколько ЖК является pet-friendly, и это дополнительный плюс к покупке той или иной квартиры. А.СОЛОВЬЁВА: Знаете, я вам хочу сказать, как бы не только этот застройщик, справедливости ради, есть уже несколько застройщиков. М.ОНУФРИЕНКО: Есть, я согласна. А.СОЛОВЬЁВА: Это премиум- и бизнес-класс, как правило, всё-таки, которые создают вот эту среду. Там есть даже специальные комнатки, где ты можешь зайти сразу и помыть лапки… М.ОНУФРИЕНКО: Лапомойка называется. Лапомоечная. Правильно. Конечно, не только. Просто я основываюсь на опыте нашего партнёра, который был в книге. Если говорить о кафе, о ресторанах, о магазинах, то, конечно, речь идёт про средний чек. Обычно владельцы животных, которые приходят с животными, в кафе и ресторанах оставляют более высокий средний чек. Вот «ВкусВилл» на нашей презентации также поделился своей статистикой, что, когда заходят с животными, или более высокий средний чек, или чаще заходят. Вот представляете, я с собакой гуляю два раза в день, иногда нужно докупить воду, кефир, хлеб. Если у тебя есть возможность зайти с собакой, ты зайдёшь, а если нет — ну простите, чека нет. А.СОЛОВЬЁВА: Это действительно, с точки зрения бизнеса, удобно. Чем мешает небольшая собака? Кому она может помешать? М.ОНУФРИЕНКО: Абсолютно. Это очень выгодно и очень интересно. Знаете, за что я ещё очень люблю нашу книгу? Мы её рисовали, рисовали, писали, писали, и за это время оказался маркетплейс, ретейл, который решил стать pet-friendly по тем гайдам, которые указаны в книге, сделал pet-friendly. Кстати, на нашей презентации компания OZON объявила, что часть ПВЗ, пунктов выдачи заказов, стали pet-friendly. М.АЛЕКСАНДРОВА: А есть ли какие-то законодательные ограничения на присутствие животных в офисе, в магазине, в ресторане? Например, если речь идёт о присутствии животных в отеле, то вправе ли персонал потребовать справки о вакцинации, документы на животных? М.ОНУФРИЕНКО: Скажем так, единого федерального закона нет. Бывают отдельные региональные, муниципальные законы, с которыми нужно обязательно сверяться. Но все животные, конечно, должны… Любое животное, даже если оно никуда не путешествует, должно иметь паспорт, а также все вакцинации, дегельминтизации, которые положены по календарю прививок и обработок, обработки от блох и так далее. Можно ли их просить? Да, конечно, можно. Когда ты путешествуешь с собакой, очень важно с собой иметь все документы. Мы же свой паспорт-то не забываем. Нас же поселят по паспорту только. Собаку тоже поселят по паспорту. Если говорить про офис, конечно, с паспортом не нужно ходить каждый день на работу. Как правило, компания уже знает этих животных и выдаёт им пропуска. А.СОЛОВЬЁВА: Проект «Питомцы в Москве» занимается созданием в столице современных площадок для выгула собак. Уже упомянули «Мой район», вот «Питомцы в Москве» в рамках «Моего района» реализуется. Как это согласуется с pet-friendly этикой? Что такое вообще pet-friendly этика? М.ОНУФРИЕНКО: Мне кажется, отлично согласуется с pet-friendly этикой. Мы чуть-чуть про это поговорили. Речь, конечно, идёт про выгульные площадки. В Москве на сегодняшний день примерно 600 выгульных площадок. У нас есть такая цифра, что человек, владелец собаки, готов идти на прогулку с собакой, но не дальше, чем если эта прогулка занимает 15 минут. Ну далеко не пойдёшь на площадку. Раньше всё начиналось, конечно, с дрессировочных площадок. Приведу пример. Раньше вообще всё было по-другому. Собаке говорили «сидеть», теперь собаке говорят «коврик». Собаке говорили «стоять», а теперь собаке говорят «зайка». А.СОЛОВЬЁВА: Серьёзно? М.ОНУФРИЕНКО: Представляете, насколько разные команды. А.СОЛОВЬЁВА: Прям команда такая, не «сидеть», а «коврик»? М.ОНУФРИЕНКО: Да. Не «лежать», а «коврик», не «сидеть», а «зайка». Это очень важно. Собака делает одно и то же. Так вот и дрессировочные площадки превратились с выгульные площадки и выгульно-дрессировочные площадки. То, что делает Москва, совершенно уникальные площадки. Во-первых, разные типы покрытия — это безумно интересно собаке. Во-вторых, это зоны для людей. Потому что единственное место, где можно отпустить собаку с поводка, особенно крупную, это выгульная площадка. Это тамбурные двери. Раньше, вы понимаете, дверь открыли, и собака побежала. Нет, нет, нет, это и есть pet-friendly этика. Собака всё равно тамбурно остаётся на этой площадке. Конечно, есть очень уникальные вещи на московских площадках. Есть зелёные насаждения, фактически такой сенсорный сад, собака может развивать свои органы чувств. Конечно, все площадки — это конструктор. В зависимости от площади, которую предоставляет тот или иной муниципалитет, создаётся конструктор из тех или иных областей: поменьше зона для людей, поменьше зона для собаки. Вот здесь недалеко у нас с вами даже есть площадка, она совсем небольшая, как ни пройду мимо, там всегда собаки и их владельцы. М.АЛЕКСАНДРОВА: Это же здорово. А.СОЛОВЬЁВА: Я замечаю, езжу по Москве, смотрю на эти площадки нового типа, это же абсолютно новые площадки. Площадки именно нового типа. М.АЛЕКСАНДРОВА: Современные. А.СОЛОВЬЁВА: Нет, они именно нового типа. М.ОНУФРИЕНКО: Они вообще совершенно другие. А.СОЛОВЬЁВА: Они другие, да. Я замечаю такую историю, что поначалу как-то, видимо, настороженно относились владельцы, их было немного, а всё больше, больше, больше. С каждым разом все больше и больше собак и, соответственно, их владельцев на этих площадках. М.ОНУФРИЕНКО: Я вам скажу больше. Это место притяжения вообще целого микрорайона. Я была на нескольких площадках, видела, как мамы с детьми приходят даже посидеть, потому что дети хотят пообщаться с животными. Да, площадки изначально люди, мне кажется, чуть-чуть боялись, им казалось, что это платный вход или что-то, я уж не знаю. Сейчас таких площадок 79. Постоянно идёт обновление площадок. Я, конечно, не могу не сказать, что Москва создала самый большой в Европе парк для собак, это на Яузе. Размер парка 1,3 гектара. Это очень много. Там отдельная площадка для крупных и для мелких собак. А.СОЛОВЬЁВА: Это удобно очень. М.ОНУФРИЕНКО: Второй такой же парк месяц назад был открыт в Царицыне. Чуть-чуть поменьше площадь, но Москва огромный город, поэтому парки для собак — великолепно. М.АЛЕКСАНДРОВА: Роль площадок для выгула собак играет огромную роль в благоустройстве города. Но как это меняет облик города? М.ОНУФРИЕНКО: Мне кажется, меняет облик города на сто процентов. Я приведу пример детских площадок. Когда стали ставить детские площадки в наших дворах, нам казалось это необычно очень. Потом стали ставить спортивные площадки. Сейчас мы имеем площадки для выгула собак. Связано это с тем, что горожане очень разные. Есть люди с детьми, есть велосипедисты, для которых сделали велодорожки, есть спортсмены, которые хотят коворкить, в том числе в своём дворе. И серьёзно поменялся облик города. Более того Москва является для меня таким, знаете, большим маяком для всех других городов. Я знаю, как много людей приезжает из других городов посмотреть, как в Москве сделана инфраструктура для животных, для собак… А.СОЛОВЬЁВА: А вообще перенимают московский опыт? М.ОНУФРИЕНКО: Перенимают, конечно. Опыт перенимается. Понятно, что сейчас это перенимается прежде всего крупными городами. Но могу сказать, что и в Московской области в основных городах уже сделано несколько собачьих площадок, в каждом большом московском городе, и они тоже очень популярны. То есть, понимаете, с собаками живут везде, не только в Москве. Но Москва прошла свой путь ошибок, прошла свой путь удачных и неудачных тренажёров и на сегодняшний день может чётко сказать: вот этот размер площадки идеален, этот набор тренажёров и мест для владельцев животных идеален для такого размера площадки. А.СОЛОВЬЁВА: Тут надо признать, очень много ограничений в городе на размещение этой площадки, на её размер. М.ОНУФРИЕНКО: Да. Всё зависит от муниципалитета и от той земли, которую они выдают. Понятно, что закопаны провода, понятно, что нужно сделать правильное освещение и так далее. Именно поэтому эти площадки проектируются архитектурными бюро. И очень, мне кажется, удачное на сегодняшний день сделано проектирование для особенно небольших площадок, ну совсем бывают небольшие площадки. Вот есть совсем маленький пустырь. Да, его можно сделать площадкой, огородить, тамбурные двери, специальный конструктор ставится, несколько снарядов, несколько хороших скамеек. Надо сказать, что все снаряды сделаны по эскизам Российской кинологической федерации и центра подготовки собак «Кинология XXI век». Это тоже важно. Москва не придумывает сама никаких снарядов, а слушает экспертов, специалистов в этом деле. А.СОЛОВЬЁВА: Но там очень-очень много людей участвовало в создании. М.ОНУФРИЕНКО: Очень много. А.СОЛОВЬЁВА: И это на самом деле очень хорошо. Марианна, не всем собачкам повезло, всё равно бездомных собак много. Бывают ещё такие нерадивые хозяева, которые берут собаку, потом её просто выкидывают, потому что они с ней не справляются. Что бизнес и НКО могут сделать для помощи вот именно бездомным животным? М.ОНУФРИЕНКО: Вы знаете, этому посвящена наша третья глава, она называется «Общество». В России на сегодняшний день чуть больше чем четыре миллиона безнадзорных животных, это данные 2021 года. Есть предположение, что количество увеличилось. 155 тысяч находятся в приютах. В чём магия бизнеса, крупного, среднего, мелкого и даже микробизнеса? Это всё, что связано с волонтёрством и с корпоративной помощью. Да всё, что угодно, можно сделать, начиная от волонтёрских выездов, социализировать животных, находящихся в приютах. Можно заниматься пристройством собак. Это такое, очень важное социальное волонтёрство. Можно делать элементарные такие вещи, как донирование. Надо, кстати, сказать, что россияне очень сенситивны к теме донирования. 44% наших с вами соотечественников регулярно донируют безнадзорным животным или животным, находящимся в приютах, деньги: сто, двести, триста рублей, пятьсот рублей. Это не очень много, но для животного, которому не хватает на корм или не хватает на ветеринарную помощь, это очень важно. Мне кажется, здесь важно найти проверенного партнёра, чтобы эти деньги можно было хорошо проконтролировать, и с этим работать. М.АЛЕКСАНДРОВА: Друзья, у нас в гостях была эксперт Центра изучения питания и благополучия животных, доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко. Говорили сегодня о благоприятной среде для животных. Марианна, большое вам спасибо. Было очень интересно. М.ОНУФРИЕНКО: Спасибо вам. А.СОЛОВЬЁВА: Спасибо большое.