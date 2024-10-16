Настоящий крестный отец: судьба прототипа Вито Корлеоне

Реальным прообразом для легендарного Вито Корлеоне был глава сицилийской мафии в США Карло Гомбино. Он не был похож на классического гангстера с буйным нравом и револьвером за поясом. Карло отличался спокойным характером и доброжелательностью, а достигнуть власти и заслужить прозвище «Крестного отца» ему помогла врожденная хитрость и звериное чутье опасности.

Карло Гомбино – трус и мальчик на побегушках

В Нью-Йорк Карло Гомбино попадает в 19 лет. Парень был из семьи, принадлежавшей к «достопочтенному обществу». Именно так сицилийцы называли представителей «Коза Носты». Попав в огромный город, Карло присоединяется к преступной организации, в которую уже входил его родной дядя Джузеппе, занимающийся нелегальной продажей алкоголя, азартными играми, грабежами, рэкетом, воровством.

Гамбино сблизился с так зваными «новыми мафиози» - молодыми итальянцами, которым не нравились порядки, установленные старшим поколением. Они выступали за криминальное сотрудничество с итальянцами не сицилийского происхождения и еврейскими бандитами. Как и дон Карлеоне из «Крестного отца», Карло отличался нетипичным для вспыльчивых сицилийцев спокойным и уравновешенным характером.

Многие «коллеги» воспринимали вежливость и бесконфликтность Гамбино за трусость и даже обвиняли его в лакействе. Известный мафиози Джо Бонано презирал Карло и сравнивал его с белкой, рожденной в человеческом обличии. Гангстер вспоминал, что босс Альберто Анастази использовал Гомбино, как мальчика на побегушках, а на все унижения тот отвечал лишь услужливой улыбкой.

Начало восхождения

Карло Гамбино притворялся простачком, и сам создавала себе имидж незаметного тихони. Он был хитрым и внимательным человеком, который понимал, что действовать удобней из тени, не привлекая к себе внимания. Лучше всего характер гангстера охарактеризовал детектив Альберт Сидман, который говорил:

«Гамбино был как змея, которая сворачивается и притворяется мертвой, пока опасность не минует».

В результате внутренних разборок в семье Мангано лидерство захватывает Альберто Анастази, а Карло Гамбино становится вторым человеком в клане. За буйный характер нового босса называли «Безумный шляпник» и часто его необдуманные действия подставляли под удар все мафиозные семьи. В 1957 году Анастази расстреляли в парикмахерской. Босс был убит в результате сговора, между Вито Джованезе и Карло Гомбино и убрали «Безумного шляпника» с молчаливого согласия боссов других семей.

Лидером группировки становится Джованезе, а вторым номером неприметный тихоня Гомбино. В 1959 году Вито Джавонезе арестовала полиция. Гангстер получил 15 лет тюрьмы, в которой он и умер. Как оказалось, ловушка была организована Гомбино, который за 100 000 тысяч долларов подкупил свидетельствующего в суде наркодиллера. Теперь главой клана становится Карло, а семья называется его именем – Гомбино.

Босс всех боссов

Окружающие начинают обращаться к Гомбино не иначе как «Дон Карло» или «Крестный отец». Подручные Карло подминают под себя Манхеттен, захватывают прибыльный мусорный бизнес, берут под контроль бруклинский порт и городские профсоюзы. Наступает так званная «Эра Гамбино». Под влияние бывшего мальчика на побегушках попадает Бостон, Чикаго, Майами, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско.

Важной статьей дохода организации становится игорный бизнес. При этом Карло остается ревностным католиком. Босс посещает церковь, запрещает своим людям заниматься сбытом наркотиков и порнографии. Больше всего «Дон Карло» ценил семью. Все главные посты в организации занимали его братья, кузены, племянники и прочие родственники. Своих детей он женил на детях других криминальных боссов.

Свободное время Кестный отец предпочитал проводить с семьей, в числе которой был женатый на его дочери брат легендарного Фрэнка Сенатры. Власть Гамбино в криминальном мире была огромна. Путем многоходовых комбинаций ему удавалось устранять конкурентов и даже ставить во главе других мафиозных семей своих людей. В семье Гомбино числилось 300 активных членов, а ежегодный доход составлял пол миллиарда долларов.

Выглядел «Дон Карло», как милый дедушка с доброй улыбкой, однако полиция знала, что за непримечательной внешностью скрывается решительный человек с железной волей. Круглые сутки дом Гомбино находился под слежкой спецслужб. «Крестный отец» знал, что его прослушивают, и он всегда шифровал свои послания. Например: один из подручных спросил у дона – стоит ли покупать лапки лягушки.

Босс ответил на вопрос кивком головы. На следующий день, провинившийся перед семьей Гомбино человек, был найден убитым. ФБР так и не удалось арестовать «Дона Карло», и только в молодости он отсидел два года. Глава мафии умер в возрасте 74 лет в своей постели, что для человека его занятия большая редкость. На похороны Карло Гомбино пришли тысячи людей, среди которых было немало судей, полицейских, политиков и криминальных конкурентов.