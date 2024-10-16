Женщина стала следователем, чтобы через 25 лет поймать убийцу своего отца

В Бразилии сотрудница полиции нашла преступника, из-за которого она 25 лет назад лишилась отца. Об этом пишет Nova 1.

В феврале 1999 года отец Джислейн Сильвы де Деус играл в бильярд с друзьями. Неожиданно в бар вошел мужчина и выстрелил в него из пистолета. Ранение оказалось смертельным. Как оказалось, это была месть за невыплаченный долг: отец не отдал знакомому сумму в 150 бразильских реалов (по курсу 1999 года эта сумма эквивалента примерно 1700 рублям). Стрелявшего так и не нашли.

Когда это произошло, Джислейн Сильве де Деус было девять лет. Узнав о смерти отца, она решила стать полицейским. В 18 лет поступила на юридический факультет, а после учебы стала работать в системе исполнения наказаний. Неся службу в тюрьме, де Деус фантазировала о том, как туда привезут мужчину, выстрелившего в отца. Спустя годы женщину перевели в убойный отдел и назначили следователем. Попав туда, она возобновила расследование произошедшего 25 лет назад преступления и сумела его раскрыть.

Преступником оказался некий Альвес Гомес: сейчас ему 60 лет, и все это время он прятался от правосудия на ферме в сельской местности. Его приговорили к 12 годам тюрьмы.

"Когда я увидела, что человек, виновный в смерти моего отца, наконец-то оказался в наручниках, я не смогла сдержать слез. Это был взрыв чувств, который перерос в слезы облегчения, поскольку казалось, что этот день никогда не наступит", - Джислейн Сильва де Деус

Ранее сообщалось, что в США подозреваемого по делу 44-летней давности нашли с помощью ДНК на сигаретном окурке. Его обвиняют в том, что он изнасиловал женщину, а затем расправился с ней.