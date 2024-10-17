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30 лет назад Россию потрясло убийство журналиста Холодова. Почему громкое преступление годами остается нераскрытым?

30 лет назад, 17 октября 1994 года, при взрыве бомбы в редакции газеты «Московский комсомолец» не стало журналиста Дмитрия Холодова. Взрывное устройство находилось в дипломате, который журналисту передал некий источник, — в нем якобы должны были находиться важные документы. Эта заказная расправа стала одной из самых дерзких в истории новой России. В организации преступления подозревали руководство Министерства обороны России, но заказчиков и исполнителей взрыва, унесшего жизнь талантливого военного корреспондента, так и не удалось найти. Подробности громкого дела вспомнила «Лента.ру».

Кто убил журналиста Холодова? 30 лет преступление остается нераскрытым
© ТАСС

Подрыв Дмитрия Холодова в 1994 году был не просто преступлением против молодого журналиста: его друзья и коллеги уверены, что это была показательная расправа. Каждый, кто проходил мимо главного входа в издательский дом «Московский комсомолец» в Москве на улице 1905 года, наверняка видел на стене здания мемориальную доску.

Надпись на доске гласит: Дмитрий Холодов отработал много «горячих точек», но лишился жизни не на войне, а в Москве, выполняя свою работу. Утром 17 октября в одном из кабинетов редакции «МК» прогремел взрыв. Сработала мина-ловушка, установленная в дипломате, который открыл Холодов.

В этом дипломате журналист надеялся обнаружить некий компромат. На кого именно — остается загадкой, но, вероятнее всего, это было связано с Российской армией. Холодов интересовался многими темами, так или иначе связанными с деятельностью российских вооруженных сил.

Среди них — нелегальная продажа оружия в Чечню, коррупция в Западной группе войск и беспредел в армии

Некий источник, имя которого осталось неизвестным, сообщил журналисту, что дипломат с интересующими его документами оставлен в камере хранения на Казанском вокзале, материалы надо скопировать и до обеда вернуть дипломат с оригиналами на место. Шел 1994-й год, смартфонов с камерой еще не было, и скопировать документы можно было лишь в редакции.

В тот роковой день Дмитрий ответил на звонок, доехал до вокзала и забрал дипломат из камеры хранения. Едва ли он мог предполагать, что его недоброжелатели решат расправиться с ним, да еще таким способом. В то время в Москве случались громкие заказные преступления вроде расстрелов или подрывов автомобилей.

Но те события были частью затяжной войны бандитских группировок за сферы влияния — к политикам и журналистам киллеров еще не посылали

Взрывное устройство сработало в кабинете Вадима Поэгли — начальника Холодова. В тот момент кроме Дмитрия в комнате была журналистка Екатерина Деева — она тоже получила несколько осколочных ранений.

Место взрыва бомбы в редакции «Московского комсомольца», при котором погиб Дмитрий Холодов // ТАСС

Визит с чистосердечным

Одними из первых на место взрыва в редакцию «Московского комсомольца» прибыли эксперты-взрывотехники, которые тщательно изучили все улики. Но вскоре обоих не стало: первый эксперт ушел из жизни по трагической случайности на другом выезде несколько недель спустя.

Второго эксперта не стало при загадочных обстоятельствах и тоже через несколько недель после расправы над Холодовым; подробности этого дела засекретили. Почти два года с момента взрыва в «МК» никаких подвижек в деле о подрыве журналиста не было.

Не помогла даже награда, которую редакция объявила за любую информацию о преступлении. На призыв откликнулись лишь мошенники и городские сумасшедшие

Но в 1996 году в «МК» пришел ефрейтор Александр Маркелов и представил действительно интересную и важную информацию. По его словам, он видел, как командир спецотряда ВДВ, майор Владимир Морозов собирал взрывное устройство. Затем Морозов якобы вмонтировал бомбу в дипломат, а позже в новостях в тот же день сообщили о подрыве журналиста Холодова.

Капитан ВДВ Владимир Морозов, обвиненный в убийстве журналиста Дмитрия Холодова и впоследствии оправданный // ТАСС

Александр Маркелов хотел не просто взять деньги и уйти — он заявил, что готов стать свидетелем, пройти через череду допросов, очных ставок и судебных заседаний. Именно его показания легли в основу обвинения. Два года спустя по делу о расправе над Дмитрием Холодовым прошли задержания.

В итоге в 1998 году в СИЗО оказались майор Морозов, экс-начальник разведки ВДВ, полковник запаса Павел Поповских, майоры Александр Сорока и Константин Мирзаянц, бывший десантник, бизнесмен Константин Барковский и замгендиректора ЧОП «Росс» Александр Капунцов. Их всех обвинили по части 2 статьи 105 УК РФ.

Роли исполняли

По версии следствия, первым звеном преступной схемы был полковник Поповских. Якобы именно ему тогдашний министр обороны Грачев поставил задачу пресечь негативные публикации о своей персоне и вверенном ему министерстве. Поповских, в свою очередь, передал эту задачу Морозову — и шестеренки завертелись.

В дело вступил майор Мирзаянц — заместитель командира спецотряда ВДВ, который вместе с Морозовым воевал в Приднестровье и в Чечне

По мнению следователей, Мирзаянц и Морозов похитили взрывчатые вещества для изготовления мины-ловушки.

В сборке бомбы подозревали майора Александра Сороку, бывшего заместителя командира спецотряда 45-го полка ВДВ. На следственном эксперименте он собрал устройство, похожее на то, что (по версии следствия) было в дипломате. Однако позже Сорока убеждал следствие и суд, что такое устройство мог собрать любой спецназовец.

Фигуранты дела об убийстве Дмитрия Холодова в Московском окружном военном суде // ТАСС

Затем, как считала сторона обвинения, «движение» заминированного дипломата до камеры хранения на вокзале контролировал майор Мирзаянц.

Жетон от камеры хранения, в которой лежал дипломат с миной, Дмитрию Холодову, по версии следователей, передал лейтенант запаса Константин Барковский, бывший военнослужащий 218-го отдельного батальона специального назначения ВДВ.

Интересно, что бывшим военнослужащим он стал приблизительно за год до убийства Холодова

То есть Барковского сообщники привлекли как старого знакомого, а не как подчиненного или сослуживца. Именно Барковский, по официальной версии, вместе с заместителем руководителя охранного предприятия «Росс» Александром Капунцевым вел слежку за Холодовым. Поповских несколько раз помогал Барковскому, и последний считал себя обязанным полковнику.

Дважды оправданные

Дело рассматривалось в Московском окружном военном суде (МОВС) четыре (!) года: все это время обвиняемые находились под стражей в СИЗО «Матросская Тишина». Несмотря на то что обвинительное заключение занимало 800 страниц, 26 июня 2002 года суд признал приведенные прокуратурой доказательства недостаточными.

Все обвиняемые были оправданы и освобождены из-под стражи, арест их имущества был отменен. При этом особое влияние на мнение суда оказал тот факт, что обвиняемый Поповских, первоначально признавшийся в организации расправы, позже отказался от своих показаний и обвинил следствие в том, что на него оказывалось давление.

По заявлению Поповских, он нуждался в срочной операции на щитовидной железе, и следователи заставили его подписать признание, угрожая в противном случае не отпустить его на операцию

Однако прокуратура подала кассационное представление, и 27 мая 2003 года Военная коллегия Верховного суда направила дело на новое рассмотрение. На новом процессе в качестве свидетелей выступали телеведущий Михаил Леонтьев, писатель Александр Проханов и бывший начальник пресс-службы Минобороны Виктор Баранец.

Все они заявили, что профессиональная деятельность Холодова не могла стать причиной расправы. 26 марта 2004 года в качестве свидетеля в суде выступил бывший министр обороны России Павел Грачев, который также заявил, что, требуя «разобраться с журналистом», не имел в виду его физического устранения.

МОВС вновь счел, что следствию не удалось найти доказательств, позволяющих осудить обвиняемых

По мнению суда, показания свидетелей поставили под сомнение даже наличие у Поповских мотива для расправы. Собранные доказательства якобы не подтверждали, что на момент преступления Холодов обладал какой-либо новой информацией о незаконной деятельности руководства Минобороны.

Более того, как и во время предыдущих слушаний, оказалось, что следователям не удалось установить тип взрывного устройства и вид взрывчатки, а также место и способ хищения этой взрывчатки. Также оказалось, что Барковский не мог сдать чемодан в камеру хранения, так как на это время у него имелось алиби. Поэтому в 2004 году все обвиняемые по делу Холодова были снова оправданы.

Судьбы причастных

В 2005 году полковник Поповских первым из обвиняемых подал иск к Российской Федерации с требованием заплатить 6,5 миллиона рублей за 52 месяца, проведенных в СИЗО. В декабре 2005 года суд признал, что Поповских содержался под стражей незаконно, и назначил ему компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей.

При этом Поповских требовал не только денежного возмещения, но и официальных извинений от Генпрокуратуры. Гособвинителем на процессе была Ирина Алешина — одна из тех немногих должностных лиц, о которых мать Дмитрия Холодова отзывалась положительно.

Верховный суд освободил Алешину от извинений, но карьера ее после этого сошла на нет

Судьба фигурантов дела о расправе над Дмитрием Холодовым после вердикта МОВС сложилась по-разному. Главный свидетель обвинения, ефрейтор Маркелов, преподавал до 2019 года армейский рукопашный бой в Воронеже. Но с начала 2020 года как о практикующем тренере новых записей о нем нет.

Майор Мирзаянц работал в Ассоциации ветеранов подразделений спецназа «Витязь», а после судебных процессов занимался в Подмосковье бизнесом в сфере аренды и управления нежилым имуществом.

Судьба майора Сороки, лейтенанта Барковского и замглавы охранного предприятия «Росс» Капунцева неизвестна

К слову, любопытно, что одним из соучредителей предприятия «Росс» была жена полковника Поповских. Он сам после судов стал известен как автор учебных пособий для разведчиков и глава Союза десантников России. Поповских скончался в феврале 2018 года.

«Вы давали указания расправиться с Холодовым

Мать Дмитрия Холодова Зоя Александровна, беседуя с корреспондентом «Ленты.ру» в 2021 году, говорила, что расправа с ее сыном была политической акцией, и перспективы расследования этого дела с самого начала были весьма туманными.

«Лента.ру»: Зоя Александровна, как вы считаете, у следствия был шанс доказать виновность обвиняемых?

Зоя Холодова: В случае с Дмитрием был замешан сам Грачев. Его на допрос вызывали несколько раз. И вот на судах он стоит перед всеми нами, и его спрашивают: «Верно ли, что вы на допросе говорили, что не давали указания расправиться с Холодовым?» А такого на самом деле и не было.

Павел Грачев, в 1992-1996 годах — министр обороны России // ТАСС

Ему и не нужно было давать настолько прямые указания — было достаточно сказать: «Я больше не хочу его [Холодова] видеть». Ведь он говорил такие слова: «Оторвать бы ему голову и ноги обломать». В этом он признался.

Это не отразили в протоколе?

Суд велся со страшным количеством ошибок. Он длился несколько лет, а на ознакомление со всеми протоколами нам дали несколько дней. Но и те нарушения, что мы выявили, никто не учел. И для нас все это было ужасом.

Что вы думаете об Александре Маркелове — главном свидетеле обвинения? Его показаниям можно доверять?

Да. То, что мы читали в материалах дела, и то, что мы слышали на суде, — мы этому верили. У нас не было возможности с ним пообщаться. Вообще, следствие его скрывало [в какой-то период следствие действительно прятало Маркелова на конспиративной квартире — прим. «Ленты.ру»]. А потом мы и не имели права говорить с ним.

В журналистике он оказался скорее случайно. Со второго курса МИФИ его забрали в армию, в морскую пехоту, позже он окончил институт с отличием, но работы для него не нашлось. А у него была любовь к литературе.

Он сам говорил: «Я пойду либо на историю, либо литератором буду — писать книги детям»

И тут просто работа подошла — на местном радио. Там же он узнал про набор в редакцию «Московского Комсомольца».

Отец Дмитрия Холодова Юрий Холодов и главный редактор «МК» Павел Гусев на Троекуровском кладбище, у могилы Дмитрия Холодова // ТАСС

Там было сказано, что не обязательно иметь образование журналиста, чтобы предоставить свои услуги редакции, — вот он и пошел. Из тех направлений, что были тогда доступны, он выбрал военный репортаж. Стал ездить по горячим точкам.

Дима использовал то, что он был в армии; почувствовал на своей шкуре армейскую жизнь, понимал проблемы солдат. Вот и взялся за это дело

Критикой Минобороны он позже занялся. Много статей написал, которые солдатам помогали и офицерам.

***

В Климовске, где журналист работал на радио, есть улица Дмитрия Холодова и школа его имени, а книги с подборками его журналистских материалов до сих пор выпускаются небольшим тиражом.

Истории
Александр Маркелов
Павел Поповских
Дмитрий Холодов
Ирина Алешина
Павел Грачев
Александр Проханов
Виктор Баранец
Михаил Леонтьев
Владимир Морозов
Минобороны России
МИФИ