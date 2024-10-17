Самые «опасные» драгоценные камни: что нельзя носить незамужним девушкам

С давних пор магические свойства минералов определяли перечень доступных украшений и камней для незамужних женщин. Это связано c поверьем, что минералы мощно влияют на формирование женской половой системы, репродуктивной функции, становление характера. В старину молодым незамужним девушкам правила хорошего тона диктовали носить украшения из серебра, украшенные жемчугом или горным хрусталем. Юным особам, согласно народной мудрости, не подходят малахитовые украшения, основное свойство камня – постоянство, препятствие любым, даже положительным, переменам статуса. В древности украшения из малахита не советовали надевать целомудренным девушкам из-за опасения ненужных контактов, повышенного интереса противоположного пола. Гиацинт, считали наши предки, очень коварный минерал, он провоцирует непредсказуемые изменения, которые не всегда соответствуют ожиданиям и желаниям.

Обсидиан девушкам не рекомендуется носить в кулонах, расположение на груди отрицательно влияет на сферу любовных отношений. С осторожностью следует носить сапфиры, рубины, изумруды, эти камни быстро впитывают информацию о жизни их обладательницы, а сформированная вновь программа предполагает большую вероятность повторения нехороших событий. Наши предки были уверены, что бриллианты в ювелирных изделиях для девушек опасны своей способностью провоцировать сложные ситуации. Александрит не зря называют «вдовьим камнем», который притягивает одиночество, этот камень абсолютно противопоказан незамужним девушкам. Желательно избегать хрусталя в украшениях, это камень колдовства для магии и гаданий, который может принести много неприятностей и психологических проблем. Кольцо с бирюзой, которая символизирует любовь, супружество и верность, незамужней девушке не следует носить на безымянном пальце. Опал провоцирует на авантюры, поэтому юным дамам можно купить его только в случае, если не хватает решительности, смелости в отношениях, которые зашли в тупик.

Будьте осторожны с сердоликом, камень работает с энергиями низкой частоты, приземляя чувства, превращая любовь в бурную страсть, освобождая все тайные уголки подсознания. Считалось, что он пробуждает страсть и может создать для незамужних девушек сложные ситуации. Так же опасен и кахалонг – талисман плотской любви. В народе считалось, что девушкам не следует носить зеленую бирюзу – якобы он энергетический вампир, умирающий камень. Не следует выбирать вычурные изделия с крупными камнями. Существует примета, что кольцо на безымянном пальце правой руки означает женское одиночество.

Также счиатлось, что нельзя носить кольцо на большом пальце (палец Венеры). Считается, что кольцо на этом пальце равноценно венцу безбрачия.