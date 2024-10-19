Храм Святой Софии: как Эрдоган отменил решение «Отца всех турок»

Храм Св. Софии в Константинополе стал символом «золотого века» Византии. Сразу оговорюсь: самоназвание страны было Империя Ромеев (Римская империя), а термин «Византия» введён в 1557 г. германским историком Иеронимом Вольфом.

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Рядом с дворцом византийских императоров были построены храмы Св. Софии и Св. Ирины, получившие свои названия в честь божественных Мудрости и Мира, что отражало позднеантичную традицию обожествления абстрактных понятий.

Первый храм Софии сгорел во время народного восстания в 404 году. Построенная на его месте церковь уничтожена пожаром 415-го. Император Феодосий II повелел выстроить на этом же месте новую базилику, что было выполнено в том же году. Она сгорела в 532 г. во время восстания «Ника». Руины базилики были обнаружены лишь в 1936-м во время раскопок на территории собора.

Император Юстиниан I через 40 дней после пожара повелел на его месте построить новую церковь того же имени, которая должна была стать украшением столицы и служить выражением величия империи. В Константинополь по императорскому указу свозились архитектурные элементы древних построек. Так, из Рима были доставлены восемь порфировых колонн, взятых из храма Солнца, а из Эфеса – восемь колонн из зелёного мрамора.

Строительство собора поглотило три годовых дохода Византийской империи.

«Соломон, я превзошёл тебя!» – такие слова произнёс, по преданию, Юстиниан, войдя в построенный собор и имея в виду Иерусалимский храм.

Торжественное освящение храма 27 декабря 537 г. совершил константинопольский патриарх Мина.

В 1204 г. в ходе Четвёртого крестового похода рыцари захватили и разрушили Константинополь. Крестоносцы полностью разграбили храм Св. Софии. Они водили в храм лошадей, мулов и даже проституток. Были украдены иконы, статуи, драгоценности. Из саркофагов выбрасывали останки святых и императоров.

Крестоносцы превратили Св. Софию в католический собор, в котором 16 мая 1204 г. фландрский граф Балдуин был провозглашён императором новой Латинской империи.

Лишь на окраинах империи греческие аристократы создали свои собственные государства, наиболее мощными из которых стали Никейская и Трапезундская империи. И только 15 августа 1261 г. никейский император Михаил Палеолог взял Константинополь и короновался в храме Св. Софии.

1453-й – год падения Константинополя – большинство историков считают концом Средневековья и началом Нового времени. В храм Св. Софии турецкий султан Мехмед II въехал верхом на лошади. Иконы были изрублены, всё золото и серебро разграблено. Но храм разрушать не стали. Мехмед приказал обратить храм в мечеть Айя-София. Широко распространено мнение, что, взяв Константинополь, султан Мехмед переименовал его в Стамбул. На самом же деле Константинополь был официальным названием столицы Османской империи, а позже Турецкой республики аж до 1930 года! По-турецки он назывался Konstantiniyye, а неофициально его именовали Новым Римом.

Большинство греческих националистов мечтали о воссоздании Византийской империи как минимум в границах XII в. и водружении креста на Св. Софию. В 1844 г. был впервые озвучен термин «Мегали Идэа» – «Великая Идея», которая стала синонимом возрождения Византийской империи со столицей в Константинополе.

С ноября 1918-го Константинополь и Проливная зона были заняты флотом Антанты. Там же союзники сосредоточили 150-тысячный десантный корпус. Итальянские и греческие войска заняли западную часть полуострова Малая Азия. Греческие войска приближались к Анкаре.

В январе 1919 года отряд греческих солдат занял мечеть Айя-София, где иеромонах Левтерис Нуфронис отслужил Божественную литургию.

В 1919-1921 годах греки в Стамбуле и западной части полуострова Малая Азия фактически создали независимое от Османской империи гособразование. Однако Турцию спасает… Советская Россия. Благодаря Владимиру Ленину и Льву Троцкому крест так и не был водружён на Св. Софии.

Дело в том, что в Константинополь в ноябре 1920 г. прибыла армия Петра Врангеля. Обосновавшись в Проливной зоне, барон начал готовить вторжение в Одессу и Крым. Оно было намечено на май 1921 года. Естественно, без флота и экспедиционного корпуса Антанты Врангель не смог бы высадить в Крыму и двух сотен солдат «Русской армии».

В такой ситуации Москва выбирает оптимальный вариант. «Полевой командир» Мустафа Кемаль получил 8,36 т золота. Помимо того, туркам было передано 37,8 тыс. винтовок, 324 пулемёта и 63 млн патронов к ним, 66 орудий и 141,4 тыс. снарядов.

Так «полевой командир» Мустафа стал Ататюрком – отцом всех турок. Он до самой своей смерти в 1938 г. был неограниченным правителем Турции. Пытался сделать Турцию светским государством европейского типа, но с сохранением ислама. Им был ликвидирован султанат и провозглашена республика, упразднён халифат, введены светское образование, латинский алфавит.

В 1935 г., согласно декрету президента Ататюрка, мечеть Айя-София была превращена в музей Айя-София. Зачем это понадобилось Отцу турок? Во-первых, это укладывалось в общую политику создания светского государства и борьбы с религиозными фанатиками. Во-вторых, Ататюрк предвидел возможность начала Второй мировой войны и решил не давать потенциальным противникам Турции лишнего повода (помните «Вернем крест на Святую Софию»?) для нападения на неё.

В 1934-1939 годах под руководством американского археолога Томаса Виттемора в Св. Софии были раскрыты от штукатурки мозаики периодов императоров Юстиниана, Льва VI и Иоанна Цимисхия и начато издание их описания. После того, как были убраны молитвенные коврики, открылся уникальный мраморный пол собора.

В 1967 г., когда папа римский Павел VI во время посещения Айя Софии попытался встать на колени и помолиться, министр иностранных дел Турции Ихсан Сабри Чаглаянгиль заявил ему:

«Это место более не мечеть и не церковь, а музей. Здесь не может проводиться никаких религиозных церемоний», – и постарался помешать совершить молитву.

Любопытно, что в 2017-м перед местными выборами Эрдоган заявлял, что «вначале нужно заполнить Голубую мечеть, которая находится напротив, и только потом говорить об Айя Софии». Тут Эрдоган прав. Я сам был в Голубой мечети – она заполнена меньше чем на половину, причём большинство составляют туристы.

Президент Турции долго колебался, прежде чем превратить музей в мечеть. Но 6 декабря 2017 г. США официально признали Иерусалим столицей Израиля. В ответ Эрдоган решил превратить Св. Софию в мечеть. По таким поводам на Украине говорят:

«В огороде бузина, а в Киеве дядька».

В 2019 г. Эрдоган в интервью телеканалу TGRT заявил, что изменение статуса нужно, чтобы туристы могли посещать храм бесплатно:

«Статус Святой Софии может быть изменён с музея на мечеть. Туристы всех вероисповеданий сейчас могут бесплатно заходить в Голубую мечеть, которая расположена по соседству. Со Святой Софией можно сделать аналогично».

Эрдогана поддержала некая ассоциация во главе с адвокатом Семали Караманом. Бойкий адвокат объявил решение президента Ататюрка об обращении мечети Св. Софии в музей незаконным, а подпись Ататюрка на указе – недействительной. 10 июля 2020-го Госсовет Турции отменил решение 1934 г. о превращении собора Св. Софии в музей и постановил, что это здание может использоваться в качестве мечети. В этот же день Эрдоган подписал соответствующий указ.

Зачем? Набрать популярность среди радикальных мусульман в Турции? А, может, в голове президента циркулируют иррациональные идеи типа реставрации Османской империи? В таком контексте можно рассматривать действия Турции в Ливии и Сирии, входивших до 1911 и 1918 годов (соответственно) в состав империи. В этот контекст легко укладывается и обращение Св. Софии в мечеть.

А что по этому поводу сказал Константинопольский патриарх Варфоломей? Лишь 30 июля он довольно невнятно осудил затею Эрдогана. А ведь тот же патриарх Варфоломей так резво вмешивался в дела РПЦ! Куда же подевалась его прыть?

В 2010 году я посетил Св. Софию. Там был действительно музей. На первом этаже находились фрески, огромные чаши, впечатлял мраморный пол с вкраплениями зелёного мрамора, красного сапфира и т.д.

И вот в сентябре 2024 года мы с женой вновь в Стамбуле. Вход в Св. Софию для туристов платный, им разрешено посещать лишь галерею на втором этаже. Основные помещения храма доступны только мусульманам. Я попытался у служителей выяснить, как определяют религиозную принадлежность, и надо ли при этом снимать штаны? Но ответа, естественно, не получил.

Входная плата 25 евро – это для тех, кто желает стоять в очереди. Для нежелающих – уже 28 евро. Есть ещё двойная экскурсия – во дворец Топкапы и Св. Софию – всего за 195 евро, то есть за 20 тысяч рублей, всю мою пенсию.

Естественно, мы с женой решили не ходить в Св. Софию. Однако мы остановились в отеле «Цюрих» в двух трамвайных остановках от Св. Софии и к вечеру пошли гулять к храму. Узнав русских, к нам подошла русская экскурсовод и предложила билеты по 20 евро. Какой русский откажется от халявы?

На галереях мы увидели десятка два мозаик. А то, что расположено в зале на первом этаже увидеть и сфотографировать оказалось весьма сложно. Дело в том, за 1,5 метра до перил галереи дорогу туристам преграждает канат с грозной надписью. То есть сфотографировать весь первый этаж можно было, только используя длинную «палку-селфи». Мне пришлось прикрыть собой жену, чтобы ей удалось, отодвинув канат, снимать через перила. Честно говоря, не очень было приятно смотреть на фрески с шестикрылыми серафимами, лица которых закрывали какие-то звёзды.

Кстати, в огромном зале на первом этаже было не более 40 мусульман. Кто-то ходил, дети бегали, женщины сидели на полу, кто-то лежал.

Я был в десятках, если не сотнях мечетей, как в Турции, так и в других странах, и в православных храмах, куда свободно входили туристы и не мешали верующим. В конце концов можно было закрывать Св. Софию по мусульманским праздникам.