Щи из хряпы: как ленинградцы пережили блокаду

"Каждый трудящийся Ленинграда должен иметь свой огород" - с такого призыва начинается памятка, напечатанная в 1942 году. Она рассказывала горожанам о том, как получить землю, где взять семена и зачем нужна печная зола. Индивидуальное огородничество в осажденном городе - не самая известная глава его истории. Музей обороны и блокады Ленинграда решил это исправить и подготовил небольшую, но емкую выставку о трудностях и успехах "витаминной" кампании.

Задачу обеспечить себя и бойцов Ленинградского фронта овощами перед жителями блокадного города поставили весной 1942-го. Под огороды отдали не только парки, сады и скверы, но и вообще все, что не было заасфальтировано. Напротив здания музея обороны и блокады в Соляном переулке, где тогда находился сельскохозяйственный музей, тоже разбили грядки.

- Многие видели знаменитые фотографии, на которых ленинградцы собирают огромные кочаны капусты возле Исаакиевского собора, но они были в основном постановочными - для центральной прессы и отчетов, - отмечает специалист научно-просветительского отдела музея и куратор выставки Виталий Бондарь. - На самом деле индивидуальное огородничество в блокадном городе было тяжелейшим делом. И многие не верили в успех, поскольку были просто не приспособлены к такой работе. Ведь дачные огороды и СНТ появились уже после войны - как раз в результате пережитого в блокаду голода.

На довоенных же дачах в основном слушали патефон, играли в бадминтон, пили чай из самовара в саду - никаких грядок. Но в войну многим пришлось учиться крестьянскому труду. Выставка рассказывает о том, как это происходило. Большая часть представленных документов из музейных фондов прежде не экспонировалась. Среди них - переписка жилтоварищества дома 9/22 по улице 7-й Красноармейской с земельным отделом Октябрьского района о выделении участка под огороды. По словам Виталия Бондаря, бюрократии не было: 27 апреля 1942-го люди обратились, а в канун Первомая уже обрабатывали землю.

Ленинградские почвы были слишком бедны: "Посадили свеклу, а выросла одна ботва", удобрений катастрофически не хватало, а выстраданный урожай уничтожали крысы. И все-таки "витаминная кампания" оказалась успешной. К тяжелой зиме 1942-1943 годов у горожан были свежие овощи - пусть мало, но были!

Цитаты из дневников, пожелтевшие страницы "Ленинградской правды", брошюрки, плакаты, фотографии, садовый инвентарь - все это можно увидеть в новой экспозиции. Есть даже пакетики с семенами того времени, присланные в 1942 году из США для "огородов Победы". В 2005-м их передали музею потомки блокадников.

- Что выращивали? Картофеля было очень мало, потому что семенной не завозили. А семена других культур можно было привезти. Предпочтение отдавали безотходным овощам. Например, капусте, свекле - ее ботву употребляли в пищу. Использовали, как говорится, и вершки, и корешки. Очень ценился лук: у спекулянтов пучок стоил так же, как буханка хлеба, - рассказывает Виталий Бондарь.

Занимались ленинградцы и сбором дикоросов. Среди блокадных рецептов, представленных на выставке, - кофе из корней одуванчика и "Весенний салат" из крапивы, купыря и мокрицы (это дикие травы). Одна из витрин посвящена сбору клюквы для раненых бойцов на болотах Всеволожского района, не попавших под оккупацию. Об этом рассказала в своих воспоминаниях медсестра Валентина Шанина.

© Святослав Акимов/РГ

Музейщики также не обошли стороной борьбу с цингой - для этого горожане заготавливали хвою сосны и ели, из которой делали настой, богатый витамином C. Точно такой же можно было попробовать на открытии выставки.

- Попробовала - вкусно! - оценила 87-летняя блокадница Галина Михайловна Татарникова. - Но в то время мне такой не попадался. Я была совсем ребенком - пять лет. Мама запирала меня одну в квартире и уходила на Кировский завод до 11 часов вечера. Огорода у нас не было. Но помню, как я ходила собирать крапиву и рассасывала ее цветы - это натуральный мед был! А из стручков акации мы варили суп...

Выставка "Приказано выжить. Огороды блокадного Ленинграда" будет работать до 25 декабря.

Щи из хряпы

Среди блокадных рецептов от микробиолога Зинаиды Игнатович, представленных на выставке, есть сезонные осенние щи из "хряпы". Так называли нижние зеленые листья, оставшиеся после снятия капусты. Автор советовала купить главный ингредиент на рынке.

"На огороде их не найдете, т. к. хозяева снимают не только капусту, но и нижний зеленый лист. Капустный лист очень мелко покрошите и опустите в холодную воду, посолите. Варить надо очень долго. Если есть какая-нибудь крупа, то заправьте", - говорилось в рецепте.

Но даже после долгой варки листья оставались жесткими и хрустели на зубах, поэтому их и назвали "хряпой".