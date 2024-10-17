Иуда Искариот. Предатель или жертва обстоятельств?

Нет, наверное, более противоречивого новозаветного персонажа, чем Иуда Искариот. В канонической традиции предатель Христа несомненное олицетворение зла, в апокрифах его образ более сложный, а в глазах ученых Иуда – жертва обстоятельств.

© М. Караваджо «Поцелуй Иуды», ок. 1602 г.

Замалчиваемая личность

Несмотря на то, что фигура Иуды Искариота одна из ключевых в понимании сущности Христианства, тем не менее, в новозаветных книгах ему уделено не столь много внимания. В каждом из четырех Евангелие он упоминается всего пять раз: во время помазания Иисуса миром, при сговоре с первосвященниками, на Тайной вечере, в момент предательства Христа и накануне самоубийства.

Евангелисты не раскрывают нам образ Иуды, не указывают своего отношения к нему, лишь вскользь замечая, что он вор и предатель. Писатель Дмитрий Мережковский по этому поводу писал: «Память о том, что действительно побудило Иуду предать Иисуса, заглохла уже в самих Евангелиях, "Воспоминаниях Апостолов", а может быть, и раньше, ещё до евангельских записей. Кажется, действительной причины Иудина предательства евангелисты не знают, не помнят или не хотят вспоминать».

Кто его нарек?

Известно, что апостолы получали от Христа вторые имена. Так, Петра Спаситель стал называть «скалой», Симона – «ревнителем», Иакова и Иоанна – «сынами грома». Но кто дал Иуде прозвище «Искариот»? Новый Завет об этом умалчивает. Более того, это имя новозаветные авторы оставляют без перевода.

Толкователи более позднего времени разделили прозвище Иуды на две части: «Is» с арамейского они перевели как «муж» или «человек», а «Quarioth» связали с названием древнего города в Иудином колене. Согласно другим гипотезам, «Искариот» может переводиться как «лжец», «предатель», «разбойник», иногда это слово наделяется значениями «красный» или «рыжий».

Перевод основного имени предателя Христа – Иуды (Йехуды) – содержит Библия: «хвала или прославленный» (Быт. 29:35). Примечательно, что он единственный среди двенадцати апостолов был родом из Иудеи, все остальные – галилеяне. Это дает повод некоторым авторам усматривать в общине конфликт, вылившийся в дистанцирование Иуды от других учеников Христа.

Неожиданный поворот

Апокрифические предания об Иуде дают нам гораздо больше пищи для размышлений. Так, в «Сказание Иеронима о Иуде предателе» (не ранее XI века) родители Иуды после страшного сна, в котором сын становится погибелью семьи, бросают младенца в корзине в морскую пучину. Чудом уцелевший Искариот через много лет возвращается в отчий дом, убивает отца и совершает с матерью грех кровосмешения.

В главе 35 «Арабского Евангелие детства Спасителя» (оригинал – предположительно VI век) сообщается, что Иуда и Иисус росли в одном селении. Однажды мать привела одержимого сатаной сына к молодому Иисусу, уже имевшему дар исцелять. Беснующийся Иуда сначала укусил Иисуса за бок, затем расплакался, после чего пришло исцеление. Согласно апокрифу, впоследствии в этот бок Иисус был пронзен копьем на кресте.

В апокрифическом «Евангелии от Варнавы» (конец XV века) говорится, что Бог по молитве Христа преобразил внешность и голос Иуды настолько, что даже апостолы приняли его за Учителя. Именно Иуда Искариот, как утверждает апокриф, подвергся поруганию и осмеянию, а затем был распят. Историк-антиковед Ирина Савицкая отмечает, что в средневековых мусульманских трактатах приводится несколько иная версия, согласно которой Иуда ошибся и вместо Христа выдал солдатам другого человека. Осознав содеянное, он умертвил себя.

Миссия предначертана

В Новом Завете Иисус не раз говорит, что Сын человеческий будет предан, распят, но после смерти на третий день воскреснет (Мф. 17:22-23). Именно в этом был и смысл миссии Спасителя: через крестные страдания искупить грехи человеческие. Не случилось бы предательства – не было бы и Голгофы.

Сергей Михайлов, автор книги «Иуда Искариот – предатель или святой», считает, что апостолы не вняли словам Христа. Единственным, по его мнению, кто смог исполнить предначертанное Христом, был Иуда. Он искренне поверил Учителю и не предал забвению ни единого слова из его пророчеств. Согласно гипотезе Михайлова, вера и толкнула Иуду на так называемое «предательство».

Не корыстный, а слабовольный

В Новом Завете сказано, что Иуда был в общине Иисуса казначеем, который знал деньгам цену (Ин. 12:6). Многие не сомневаются в том, что главный мотив предательства Иуды нужно искать в деньгах. Некоторые новозаветные сюжеты об этом косвенно свидетельствуют. К примеру, в эпизоде помазания Иисуса миром (освященным ароматическим маслом) Иуда, противясь транжирству ценного благовония, заявляет, что лучше было бы продать миро, а вырученные деньги раздать нищим.

С одной стороны, здесь можно усмотреть благородство, с другой – расчетливость Иуды. Но Иоанн прямо заявляет: «Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор» (Ин. 12:1-8). Корысть часто рассматривается, как основной мотив предательства Иуды, хотя назначение денежного вознаграждения первосвященниками было лишь ответом на предложение Искариота. Историк Церкви Митрофан Муретов характеризует поведение Иуды, как «полное безразличие и пассивность в отношении денег, однако, от соблазна сребролюбия устоять он не смог.

Не менее популярная трактовка предательства объясняет поведение Иуды одержимостью и основывается на высказывании Луки: «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа двенадцати» (Лк. 22:3). Впрочем, Епископ Михаил (Грибановский) советует не воспринимать слова евангелиста буквально, так как Иуда не стал бесноватым в прямом смысле, дьявол лишь его подвиг к самостоятельному принятию решения.

Первый революционер

В своей реконструкции судьбоносного для всего Христианства эпизода английский писатель Томас де Квинси оправдывает Иуду, замечая, что он своим предательством хотел побудить Христа к более активным действиям в отношении врагов. Иуда в этой концепции своего рода революционер, толкавший себя и своих соратников на большие свершения.

Похожая версия излагается в протестантской библеистике: в ней Иуда Искариот – разочаровавшийся ученик, в отчаянии решивший погубить несостоявшегося религиозного и политического лидера. Еще одна трактовка объясняет Иудино предательство, как попытку избежать гонений, которым, по его мнению, должны были неминуемо подвергнуться в будущем апостолы.

Кровавые деньги

Сребреник (или шекель) во времена Христа был равен 4 динариям. По свидетельству евангелиста Матфея, 1 динарий это дневная плата работника на виноградных плантациях, соответственно чтобы получить 30 сребреников, нужно было отработать на винограднике 4 месяца. Нередко сребреники Иуды отождествляются с финикийскими тетрадрахмами (весом в 14 грамм серебра), которые ходили в Иудее наравне с римскими и греческими монетами.

Что можно было купить на 30 сребреников? Это цена примерно 360 литров оливкового масла или 1800 литров зерна. Матфей нам сообщает, что после того, как раскаявшийся Иуда вернул первосвященникам свои 30 сребреников те, не пожелав хранить запятнанные кровью деньги в храме, купили на них землю горшечника для погребения странников (Мф.27:7).